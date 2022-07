Marisol Cen Caamal: Los jóvenes y la compra de vivienda

Comprar una casa es una de las aspiraciones que todos tenemos. Un lugarcito propio que se convierta en nuestro hogar.

Escuchamos que para las nuevas generaciones cada vez será más difícil tener una vivienda propia, y eso es cierto.

Algunos atribuyen la dificultad para comprar una casa a que ahora los jóvenes desperdician su dinero en cosas triviales, como tener contratadas varias plataformas de streaming, comprar ropa de moda casi desechable o tener los últimos accesorios tecnólógicos. Es cierto, muchos jóvenes malgastan su dinero, pero es que, en realidad, aunque cuidaran muy bien su sueldo, con los niveles de precios que tenemos actualmente en las viviendas y con los sueldos que tenemos en nuestro estado, comprar una casa se está volviendo casi una misión imposible.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020) del INEGI, el ingreso corriente total promedio trimestral en los hogares yucatecos era de $46,766 al trimestre, es decir, $15,588.57 al mes. Aclaro que es el promedio de todos los hogares de la encuesta, tanto urbanos como rurales.

En los resultados de dicha encuesta, se puede ver que el grupo de hogares que percibe menores ingresos promedio tiene un ingreso trimestral de $8,662, es decir, $2,887 al mes. Mientras que el grupo de mayores ingresos percibe en promedio al trimestre $164,512 ($54,837.31 al mes).

Sin tanta estadística, todos sabemos que en Yucatán ganar más de $20,000 mensuales es considerado un sueldo “alto” y no son tantos los “privilegiados” que ganan esta suma.

¿Cuánto nos cuesta comprar una casa en Mérida, y cuál es el ingreso que nos requiere una institución financiera para otorgarnos un crédito para su adquisición?

Empecemos con los townhouses (casas que comparten muros) tan populares ahora en nuestra ciudad. Si bien son casas pequeñas, son modernas, y les gustan a los jóvenes. Los townhouses de 2 habitaciones cuestan aproximadamente $2.000,000. Al revisar con una institución financiera cuál es el ingreso requerido para comprar un inmueble así, nos encontramos con que hay que pagar al menos el 10% de enganche ($200,000) y por el saldo de $1.800,000 por el que se otorgaría el crédito, se requiere comprobar ingresos de $55,000 mensuales. Son pocas las personas que tienen este ingreso en nuestro Estado.

Mejor busquemos una casa más modesta con un precio de $900,000 en un fraccionamiento más allá del Periférico, en la zona nororiente o al poniente de la ciudad. Para una con ese precio habría que comprobar ingresos de $23,800 mensuales.

Para la mayoría de los jóvenes de nuestro Estado se ve difícil obtener ese ingreso. Mejor intentemos ver qué monto de crédito nos alcanza con un sueldo de 12,000 mensuales, que es un sueldo común para muchos jóvenes profesionales. Con esa cifra solo se podría a aspirar a una casa con un precio de $450,000, en zonas que no son consideradas seguras y donde predominan el vandalismo y las casas abandonadas.

Hay quienes creen que el alto precio de las viviendas, se debe a que los empresarios del sector inmobiliario y de la construcción obtienen elevados márgenes de ganancia. He hecho varios trabajos de consultoría financiera para ese sector y puedo decir que sus utilidades no son tan grandes como muchos creen. De hecho, con este entorno inflacionario tan alto en el que estamos viviendo, a los empresarios del sector de la construcción la inflación los ha golpeado más que a otros sectores. Insumos como la varilla y el acero, solo de enero a mayo subieron casi 30%, y no les ha quedado de otra que aguantar los precios de construcción que habían pactado con sus clientes.

Claro que se requiere vivienda de calidad y a un precio accesible. Las nuevas generaciones también deben poder comprar una casa. Ojalá el sector gubernamental, empresarial y académico pudieran trabajar en conjunto para encontrar una solución a este problema.— Mérida, Yucatán.

Profesora Universitaria y Consultora Financiera