Olegario M. Moguel Bernal: El pernicioso hábito de quedar a medias

La inflación mundial depara un segundo semestre pavoroso, pero bueno.

Ya ve usted que México es uno de los países más violentos del mundo, pero bueno.

¿Supiste que a doña Fulana le dio Covid por tercera vez? Yo creo que no se cuida, pero bueno.

El pleito entre Alito y Layda es una batalla entre un par de personajes impresentables, pero bueno.

De un tiempo acá se ha popularizado esa ya famosa frasecita para rematar expresiones que no terminan de cuajar. Es como dejar a medias una idea, una opinión y en ocasiones un insulto. Fulano es un imbécil, pero bueno.

Resulta que usamos “pero bueno” con un tono de cierta desaprobación. Como si no quisiéramos hablar más de algo por resultar malamente obvio y hasta gravoso. Pero esa aversión a hablar de ello es engañosa, porque en realidad el “pero bueno” viene después de soltar un dardo envenenado, un latigazo como el de Alito y Layda.

La frase no se remató, pero en su contenido ambos fueron calificados en forma pésima, lo mismo que la señora que se volvió a contagiar de Covid.

“Pero bueno” suele venir después de un calificativo que desaprueba al sujeto o la situación en cuestión. No se dice: Fulano es un extraordinario maestro, pero bueno…

“Pero” no es más que una preposición que contrapone dos conceptos. El dinero hace ricas a las personas, pero no dichosas, expone la Real Academia Española (RAE) como ejemplo.

En cuanto al complemento de la frase, “bueno”, es peculiar. Resulta que no muchas palabras tienen tantos significados en el diccionario. Lo mismo es adjetivo que locución adverbial, interjección que expresión coloquial o irónica. También es locución sustantiva y adverbial. Por eso se usa para muchos tipos de expresiones. Ejemplos sobran.

Hemos de agradecer a Homero no haber recurrido a la fórmula: Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, pero bueno…

Y a Cervantes: En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero bueno.

¿El hábito por terminar así las frases se deberá a que nos hemos convertido en una sociedad superficial? ¿Será por las redes sociales que han sembrado un mundo donde se ha dejado de profundizar en los conceptos, ideas e incluso noticias? ¿No da tiempo para la reflexión? ¿Damos por hecho que al decir “pero bueno” todos entienden la conclusión de la idea?

Tan arraigado está el fenómeno que hay quienes ni esa misma frase de dos palabras terminan. Pensaba hacer un viaje, pero bue…

Se acaban de cumplir 200 años de la coronación de Agustín de Iturbide como primer emperador de México, pero bue... El 21 de mayo de 1822, al vallisoletano (de Valladolid, hoy Morelia; no paisano) le fue colocada en las sienes la corona que lo ungía como líder del Imperio Mexicano, pero bue… Las crónicas de la época aseguran que el presidente del Congreso, al ejecutar tan solemne acto, le dijo: “No se le vaya a caer a vuestra majestad”, a lo que Agustín I contestó: “Yo haré que no se me caiga”, pero bue... (al final, cayó).

Iturbide es uno de los grandes malos de la historia. Claro, ésta fue escrita por los liberales. Sin embargo, no nos parece poca cosa que se haya dejado pasar olímpicamente tan importante (que no bueno o malo) momento de la historia nacional, pero bue...

Adicional a la falta de profundización, el golpe inicial trata de ser contundente, como si el espacio o tiempo se fueran a agotar e impidieran exponer conceptos completos, así que hay que dar el mazazo desde el principio. Nos enfrentamos, pues, a una realidad que resulta como escribir una novela o un cuento con un arranque espectacularmente bueno, que se desinfla al paso de las páginas y la importancia del cierre se ignora en su totalidad.

El mismo fenómeno envuelve a los anuncios gubernamentales. Con otro lenguaje, los gobiernos hacen lo mismo. Las denuncias de corrupción son espectaculares, se mancha y embarra personajes sin pruebas, pero no se actúa más allá del discurso. Como en las frases inconclusas, el golpe inicial es lo más valioso, y si la frase o la denuncia se diluyó es lo menos importante: ya se cumplió con el cometido de ensuciar la imagen de alguien, culpar a otros, lograr que el mensaje llegue a los que no profundizan en los anuncios.

Así pues, en el México actual tiene mayor preponderancia la dialéctica y sus efectos en las grandes masas que la acción real.

Se critican las prácticas del pasado, pero se incurre en ellas casi como copia al carbón. Pero ello no importa, porque el mensaje de las críticas al pasado ya penetró en la mente del pueblo.

Es por lo anteriormente expuesto que la prensa tiene como una de sus obligaciones principales no claudicar con los temas de denuncia, no dejar que caigan en el olvido. Para ello debe ser reiterativa y evitar el “pero bue…”.

Las empresas fantasmas del gobierno y ayuntamiento, las denuncias presentadas contra la administración anterior, la exhibición de las compras y cesiones ilegales de terrenos, las operaciones del exfiscal y tantos otros temas deben ser machaconamente recordados.

Muchos implicados están en espera de que se queden en el “pero bue…”.— Mérida, Yucatán.

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia