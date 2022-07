El equipamiento para las operaciones

Las empresas requieren de equipos para realizar sus operaciones una industria hace fuertes inversiones en maquinaria para la fabricación de sus productos a vender, independientemente de vehículos para distribución otras partidas y capital de trabajo tales como efectivo, inventarios y cuentas por cobrar a clientes.

Las inversiones en maquinaria se registran contablemente en el balance general de la empresa dentro del grupo de partidas no circulantes, también denominado activo fijo, es por tanto una erogación de largo plazo, porque este equipo generará recursos durante su vida útil que siempre es mayor del ejercicio operativo de un año, quizá cinco o diez.

La maquinaria en cuestión va fabricando productos que generan ingresos cada año, para corresponder esta entrada de recursos debe correlacionarse con el importe del costo por el uso de la maquinaria, para tal caso hay que cargar al costo de producción la parte de la inversión que corresponde al periodo del ingreso, si se estima que la vida útil es de diez años entonces hay que aplicar al costo cada año la décima parte, o sea, el diez por ciento.

Esta aplicación al costo se denomina contablemente y se carga a una cuenta de depreciación y su contra cuenta es un abono a depreciación acumulada.

Como cada año se va aplicando a costo el 10 por ciento, al término de diez años se consume la aplicación al costo y la cuenta de depreciación acumulada importa el total inicial de la inversión.

Lo anterior significa que el saldo de la cuenta de maquinaria al restarle la depreciación acumulada tiene un valor en la contabilidad de cero.

Disminución

Lo que sucede en el balance general es que el activo total va disminuyendo 10% cada año por aplicar al costo esta parte de la inversión, por lo que al llegar al 100 por ciento ya el activo ha disminuido por este importe.

Lo que generalmente pasa en las empresas es que la maquinaria puede seguir produciendo después de los diez años estimados de su vida útil y generando ingresos, pero ya sin costo proporcional de la inversión de esta maquinaria, esto es beneficioso para el estado de resultados porque se obtiene mayor utilidad contable, sin embargo la estructura del balance general queda desequilibrada porque esta maquinaria que aún produce está sin valor contable.

El desequilibrio en el balance es porque la maquinaria aún depreciada en su totalidad podría venderse a un determinado un valor comercial, pero no se tiene la intención de venderla, en este caso para dar a conocer este importe de la maquinaria, se debería registrar en el activo fijo con la contra cuenta de revaluación en el capital contable.

Se hace importante hacer esta revaluación, precisamente para conocer el valor real del activo y del capital contable, por muchas razones, una de éstas es porque los análisis por medio de razones financieras serían más aceptables porque por ejemplo: la razón de rendimiento de los accionistas que se determina dividiendo la utilidad del ejercicio entre el capital contable, marcaría mayor rendimiento al no registrar el valor comercial de la maquinaria y al ser registrada se obtendría una mayor razonabilidad del rendimiento de los accionistas, esto porque un menor capital contable arroja un mayor rendimiento por no haber afectado el capital por falta de registro del valor comercial de la maquinaria.

Como puede observarse el no registro de las revaluaciones de las partidas de inversiones en maquinaria, inmuebles y equipo que son no circulantes hace que el total del activo de la empresa y su capital contable sean menores y se está dejando de reportar los valores razonables en el balance general, así que cuando se realizan los estudios, análisis financieros o proyectos de inversión se podría incurrir en tomar decisiones equivocadas.

Idea

Algunas empresas no hacen este tipo de revaluaciones porque piensan que no es razonable fiscalmente, pero esta revaluación no tiene ningún efecto para el fisco, motivo por el cual existen las conciliaciones contables y fiscales.

Obvio que nada obliga a hacer estos registros; sin embargo, debe tomarse en cuenta que uno de los objetivos de la contabilidad y por tanto de los estados financieros es que reporten cifras razonables.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas