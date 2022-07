Jesús Retana Vivanco: ¿Qué diría don Benito? (2)

¿Qué diría don Benito? Parte 2. Continuamos con el relato del sueño de Benito Juárez García en la hacienda de su amigo Víctor Arceo en Oaxaca, en ese abril de 1872, tres meses antes de su muerte.

–Con este tecito se te calmará el dolor de cabeza que traes Benito. Pero cuéntame de tu sueño, qué más pasó con esa persona que fungía como presidente de México en 2022.

–En verdad fue un sueño muy inquietante, verme en Palacio Nacional dialogando con el hombre que a todas luces se le veían otras intenciones, menos la de gobernar.

Me doy cuenta que sobre su escritorio tenía una hoja membretada en la que mi imagen aparecía al centro junto con José María Morelos, Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero y un ex presidente de nombre Lázaro Cárdenas, según me dijo; al calce se leía el texto: Gobierno de México y el escudo con el águila. No te parece absurdo este simbolismo de reminiscencia política.

–Ya lo creo, Benito, y sobre todo como parte de un escudo oficial, pero dime que más platicaron.

–Le pregunté la razón por la cual quiere hacer una campaña para demoler la estatua de la libertad que los franceses donaron al gobierno estadounidense para conmemorar la alianza de ambas naciones durante la revolución de los norteamericanos.

"México le abre las puertas a Assange"

–Mira, Benito, quieren extraditar a los Estados Unidos a Julián Assange.

–¿Ese quién es?

–Un periodista australiano encarcelado en Londres por haber publicado en internet los abusos del ejército estadounidense en la guerra de Irak y Afganistán vulnerando sus derechos humanos y lo acusan de espionaje, trasgrediendo la libertad de expresión. Por eso digo que quiten la estatua porque no hay tal libertad. México le abre las puertas a Assange, lo he dicho varias veces.

–¡Caray! Andrés Manuel, no entiendo el sentido curioso que quieres darle a este asunto, cuando has arremetido contra todos tus críticos y este año han sido asesinados 14 periodistas y en algunos casos su desaparición sigue siendo un misterio. ¿Para qué te metes en algo que solamente te va a traer enemistades con el gobierno del vecino país y de paso con los franceses?

Eres un populista, que ha luchado por el poder durante años y ahora te dices liberal que admira mi legado, el de Madero y de Cárdenas según me entero. Los tiempos han cambiado Andrés Manuel, mantener la historia como una herramienta de gobierno es importante para el ejercicio democrático, pero has perdido una visión importante que se debe manifestar para el mejoramiento económico, social y cultural de tu pueblo.

–Estoy ayudando al que menos tiene con mis programas sociales; además, mis tres proyectos sexenales le darán a México el bienestar que los gobiernos neoliberales no le han podido dar.

Pobreza franciscana

–Solamente son obras con un indiscriminado abuso de recursos y de poder. Entiendo que implantaste la austeridad republicana y repites lo que dije en mi mandato: El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. El problema radica en que tus llamados proyectos han rayado en excesos que sobrepasan la medianía republicana de tu administración pública. Acabaste con seiscientos mil millones de pesos en 2020 para impulsar tu transformación y las ayudas sociales. Ahora insistes en una Pobreza franciscana; aunque sea una metáfora, implica un cambio aspiracional pero en retroceso, para ir adiestrando al pueblo a que se acostumbre cada vez más a tener cada vez menos. Yo no tuve recursos de donde echar mano, estábamos en quiebra, de mis catorce años en el gobierno, diez estuvimos en guerra, ¿de donde íbamos a sacar dinero? Decidí no pagar las deudas con Inglaterra, Francia y España y ya sabes lo que pasó.

–Es de que mi campaña se centró en combatir la corrupción… tú también combatiste la corrupción cuando llegaste a la presidencia.

–Efectivamente, tuve que combatir los cotos de poder y pactar con los jefes políticos, con los grupos de poderosos empresarios, guerrilleros y bandidos para lograr una política de amnistía, pero no puedes hacer una comparación, simplemente porque son épocas distintas.

Yo no encajo en la transformación que te has inventado. Admiro que te inspiraras en la ideología de mi mandato, pero somos muy distintos, tú usas estampitas con imágenes religiosas para protegerte, yo fui masón grado 33. Por lo demás, solo traté de hacer una analogía relativa para que retomaras la brújula del gobierno que encabezas. Tuve muchos errores en mi mandato de los cuales tú no quieres aprender.

–Pero te admiro como liberal, Benito.

–La historia oficial me ha mostrado de una manera no muy exacta. Te insisto, son épocas distintas las que nos han tocado vivir y solo te he señalado algunas cosas que me contaron de tu mandato, caracterizado por la poca transparencia.

Se hace una larga pausa para evadir la respuesta y termina diciéndome.

–Para mí fuiste el mejor presidente que ha tenido México, Benito.

–Distinción que agradezco. Solo para terminar espero que te vaya bien y no pases a la historia del lado incómodo, situación muy común de los malos gobiernos.

Ahí acabó mi sueño Víctor, si se convierte en realidad, México no la va a pasar bien. Ya hemos tenido suficiente de todo. Este hombre esta muy empecinado y enfermo de poder, puede llevar a la patria al desfiladero sin importar consecuencias.

Dispuesto a partir, Juárez agradece las atenciones de don Víctor Arceo.

–Fue un placer tenerte en casa, Benito; cuídate, estaremos en contacto.

–Gracias, amigo, mi salud no anda bien. Cuando esté en Palacio Nacional, voy recordar esta pesadilla.— Mérida, Yucatán, 18 de julio de 2022. Twitter: @ydesdelabarrera

