Tunkul Político: ''La grilla sigue en su apogeo en el x´tokoy solar''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana interesante la que terminamos. Los Tunkules Amigos estuvieron bien portaditos haciéndonos llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues aquí tiene usted que en el x´tokoy solar la grilla sigue en su apogeo. El Tunkul Tricolor se comunicó cariacontecido y medio enojado para platicarnos que la desbandada en las filas de su partido es cada día más notoria, pues mientras unos pocos han aceptado la invitación para unirse a los azules, una mayoría se encuentra tirando lazos para sumarse a los morenos.

Comenta que por lo que se mira hasta hoy, en el 2024 es muy difícil que en Yucatán se logre la alianza PriAn para la postulación de candidaturas, al menos de las estatales, pues el antagonismo histórico entre ese bipartidismo, no da visos de terminarse entre los militantes y simpatizantes de ambos.

Ante la falta de liderazgos visibles en el tricolor, muchos de sus integrantes andan buscando establecer una alianza PriMor, que en caso de no lograrse oficialmente, podría ponerse en marcha aunque sea de facto. ¡Qué tal!

Por su parte, el Tunkul Blanquiazul se encuentra medio preocupadón porque van creciendo los rumores de que lo que parece “amarrado” para la candidatura al palacio de la 61, podría aflojarse si en la repartición de los estados por equidad de género que lleve al cabo el CEN de ese partido, la decisión es que esa candidatura recaiga en una mujer. ¡Chíspales!

Igualmente comenta que otro foquito rojo que se encuentra parpadeando es el caso del actual secretario de educación estatal, pues ha trascendido que luego de su pataleta para evitar la prohibición de promocionarse y campañear para la candidatura al gobierno, integrantes de su primer círculo de apoyadores comentan que se convocó a una reunión en la que el suspirante informó que su nombre estará en la boleta para elegir gobernador, y que si no es por el blanquiazul, será por otro color, pero que estará, y que a quien eso no le cuadre, se encuentra a buen tiempo para salirse del equipo. ¿Será cierto? Como nos lo mensajearon, lo transcribimos. Vamos a ver, dijo un ciego…

Por cierto, el Tunkul Indigenista nos platica que el martes pasado, el INE realizó en Yucatán una consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular.

Los eventos de esa consulta se organizaron simultáneamente en los tres distritos federales del estado reconocidos con un alto porcentaje de población indígena y su objetivo fue el de recabar opiniones para el establecimiento de requisitos para ser considerados como auténticos candidatos indígenas, quienes aspiren a participar en las contiendas electorales y evitar hasta donde sea posible que suceda de nueva cuenta lo que pasó en 2021 en el distrito 1 con cabecera en Valladolid, en el que el partido blanquiazul tuvo que cambiar de candidato a esa diputación federal, por falta de autoadscripción indígena genuina. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

¡Ah! pero sin duda entre lo más comentado de la pasada semana se encuentra la presentación en el congreso local de la iniciativa para una nueva Ley del ISSTEY. Al respecto, el Tunkul Legislativo nos platica que ante las inconformidades, críticas y amparos que han generado las iniciativas presentadas y firmadas por el ChiquiGóber para el asalto al Poder Judicial y al Notariado, esta vez el Chiqui optó por no dar la cara y puso como sus testaferros a seis diputados, cinco del blanquiazul y uno del aguamarina para firmar la mencionada iniciativa. ¡Cosas veredes mío Cid!

Al parecer, para esa desfachatada triquiñuela el Chiqui debe haberse inspirado en una canción interpretada por los Pedros, aquella que dice “Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui”. Es decir, que ante cualquier reclamo o protesta de los trabajadores derechohabientes del ISSTEY cuyos derechos resultaran vulnerados, su respuesta será que él no tiene nada que ver en el asunto, que es cosa de los diputados y por lo tanto que le reclamen al congreso, porque es muy, pero muy respetuoso de la división de poderes. ¿Apostamos? Que aquí quede… por hoy.