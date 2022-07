Edgardo Arredondo Gómez: Otra vez: ¡ni una más!

La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad —Thomas Mann

Hace unos días la Fiscalía General de Chihuahua informó que la doctora Masiel Mexia Medina, que se desempeñaba como anestesióloga del IMSS, fue asesinada en la localidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna.

Fue hallada en su domicilio, localizado en el barrio La Pista, con varios impactos de bala en la cabeza y el tórax.

La doctora Masiel era originaria de Guasave, Sinaloa; madre soltera de una pequeña de cinco años, que se quedaba al cuidado de sus abuelos (los padres de Masiel), ya que se desempeñaba desde hacía dos años como anestesióloga en el Hospital Rural Bienestar del IMSS.

Fue traslada de emergencia al referido nosocomio, donde falleció. Vecinos identificaron al agresor, un lugareño, mientras huía; todo parece indicar que es el mismo que horas después apareció amarrado, maniatado y golpeado, con un rifle de asalto a un lado y una cartulina donde se podía leer: “Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado a una muchacha”.

El sujeto fue trasladado por su gravedad…, sí, al mismo hospital donde fue llevada horas antes la doctora. Al presunto criminal le salvaron la vida, el mismo equipo que tuvo el trago amargo de no poder hacerlo con su compañera. El tipo se encuentra en coma inducido, por un severo traumatismo craneoencefálico, en espera de que se recupere para que pague por el crimen, que todo parece indicar cometió.

Cabe señalar el gran afecto, cariño y simpatía que le profesaban compañeros y pacientes a la Dra. Masiel; en solo dos años se había ganado el respeto y reconocimiento por su profesionalismo. Había compartido recientemente en redes sociales lo ansiosa que estaba pues viajaría pronto a Guasave para asistir a la graduación del kínder de su hija.

Las escenas de la avioneta partiendo con el féretro en medio de la despedida de sus compañeros y gran parte de la población, hacia Guasave y de ahí a la comunidad de Casa Blanca, fue desgarradora, pese a lo malamente habituados de estar todos los días a este tipo de imágenes en los medios.

Una vez más un hecho violento del México actual. El delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, lamentó el asesinato de la doctora y dijo que se está a la espera de los resultados de las investigaciones.

Y vendrá lo que oímos siempre: “Este crimen no quedará impune”, “Se irá hasta las últimas consecuencias”, “Se hará justicia”, “Ni una más” y el largo etcétera del día a día con los que nos tunden en las redes sociales, sin faltar los consabidos comentarios: “Así nos dejaron el país los anteriores”, “¿Por qué antes no decían nada?”. “Todo Mexico está así”. “Un daño colateral de la guerra entre delincuentes”. “La violencia no se combate con violencia”.

En el crimen de la doctora como pocas veces convergen en una sola persona la vulnerabilidad en su máxima extensión; asesinaron: a una mujer de 38 años de edad, clasemediera, de esta clase media aspiracionista, egoísta y arribista para quien no comprende que necesitó estudiar diez años en una universidad pública, formarse como especialista de calidad, en una Institución, que lo ha hecho durante décadas a pesar de ser tachado por quien lo desconoce, de sistema de salud en ruinas, producto de malos manejos de gobiernos neoliberales conservadores.

La doctora era madre soltera que requería del apoyo de su familia; médico institucional ocupando una plaza que guarda similitud con las miles de las recientemente ofertadas por el gobierno, que nadie quiere ocupar, situadas en comunidades de alto riesgo por la presencia del crimen organizado; trabajando en un lugar donde reina la anarquía, a solo dos horas de Cerocahui Urioque, donde hace unas semanas asesinaron a dos sacerdotes y un guía de turistas en una iglesia.

¿Será que ahora que el gremio médico una vez más proteste de indignación por este hecho violento, nos tachen también de hipócritas, porque antes no decíamos nada?; finalmente, relevante y de peso: un feminicidio más, una muerte violenta … ¿Y?, ¡si son once al día!

Si el asesino en efecto es el individuo hospitalizado, estamos llegando a un punto en que los mismos cárteles, en respuesta por lo que hasta para ellos es aberrante, están ayudando a hacer justicia y más que expedita, cuando a estas alturas como habitualmente sucede se estaría apenas integrando una carpeta de investigación.

Mujer, madre soltera, médico, de la clase media, formada en el Sector Salud. ¿faltó algo más?

Para destacar la actuación del personal del Hospital Rural Bienestar del IMSS de San Juanito; reponerse al dolor y la frustración por no salvar a la doctora Masiel (la muerte cala distinto cuando el que en tus manos muere es un compañero del hospital), pero horas después sí lograrlo con el presunto criminal, sobre cualquier asomo de objeción de conciencia, en apego estricto al juramento hipocrático, es más que loable y dignifica a la Medicina mexicana.

Sí, son criminales, no dejan de ser seres humanos…, de acuerdo, lo cual es muy distinto a protegerlos, que le digan ya saben a quién que no se confunda.

Esperamos que este crimen sea un parteaguas en la impartición de justicia…, perdón ya no sé cuántas veces se ha dicho esto, ya hasta parece un cartabón más, aun así, me resisto a que la Dra. Masiel sea un número más en la estadística.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor