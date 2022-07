Freddy Espadas Sosa: ¿En qué se gastará?

El pasado 30 de junio el Congreso del Estado aprobó por mayoría el crédito de hasta 350 millones de pesos que le había solicitado el Ayuntamiento de Mérida, esto con el fin de atender necesidades apremiantes que se presentan en la infraestructura urbana de nuestro municipio.

De conformidad con el Acuerdo Segundo consignado en el acta de la sesión extraordinaria del Cabildo de Mérida, realizada el 22 de junio del año en curso, el municipio destinará los recursos del empréstito “precisa y exclusivamente para financiar inversiones públicas productivas, consistentes en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público y construcción de vías de comunicación”.

También se señala en dicha acta que “el desglose o especificación de las obras, proyectos o acciones de inversión podrán quedar establecidas (sic) en los instrumentos jurídicos que se celebren con base en esta autorización”.

Las intervenciones expresadas en aquella sesión en favor de la aprobación del préstamo en comento coincidían en señalar que éste servirá “para renovar la infraestructura urbana que presenta un desgaste natural, mejorar los espacios públicos y rehabilitar los mercados…

“Los años de pandemia obligaron al municipio de Mérida a desplazar numerosos recursos al cuidado de la salud, a mitigar las caídas del empleo, a blindar con protocolos sanitarios todos los servicios públicos y a los empleados municipales, desacelerando las inversiones necesarias en el mantenimiento de la infraestructura pública, mucha de ella de por sí deteriorada y muy antigua”.

El préstamo fue aprobado por mayoría calificada del Cabildo meridano, votando en contra los siguientes regidores y regidoras del PRI: María Fernanda Vivas Sierra, Gabriel Barragán Casares, Ana Gabriela Aguilar Ruiz y Oscar Medina Cruz. El regidor de Morena, Fernando Alcocer Ávila, argumentó el sentido positivo del voto de los tres representantes de su partido señalando que “estamos a favor de apoyar las obras que consoliden el derecho humano a la ciudad, pero no es un cheque en blanco…no avalaremos el despilfarro ni la inversión sin sentido, cuidaremos por el buen uso y cuidado de las obras, así como la calidad de éstas…”

En lo personal no me opongo a ultranza a la contratación de deuda por los tres niveles de gobierno, siempre y cuando exista la debida fundamentación de las necesidades sociales que se van a atender, se demuestre que no existe dinero del presupuesto regular para cubrir estas necesidades, se precise con meridiana claridad en qué obras, proyectos o acciones se van a invertir los recursos y, desde luego, se garantice plena honestidad y transparencia en su aplicación.

Como acotación importante, cabe destacar que el crédito aprobado tiene la proyección de ser liquidado en un plazo de 15 años, al término de los cuales los meridanos estaremos pagando a los insaciables usureros bancarios la friolera de 334 millones 224 mil pesos por concepto de intereses; esto constituye una carga económica del 95.5 por ciento respecto del monto original de la deuda. Al final de cuentas, ocurre que la hacienda municipal terminará pagando nada menos que ¡684 millones 224 mil pesos! (Renán Barrera Concha y Alejandro Ruz Castro. Exposición de Motivos al H. Congreso del Estado, 22 de junio de 2022).

Además de la pecatta minuta arriba mencionada, debe demandarse al alcalde Renán Barrera Concha que transparente en verdad la aplicación de los recursos comprometidos con este empréstito, señalando en qué obras o acciones concretas se van a invertir, cuál es el monto preciso para cada una de éstas, el calendario de ejercicio y las empresas que se harán cargo de dichas obras.

La ciudadanía también tiene derecho a saber si los 350 millones de pesos serán distribuidos de manera más o menos equitativa entre los 4 puntos geográficos de la ciudad, ya que —lo hemos dicho infinidad de veces en este espacio— es recurrente y flagrante la desidia que las autoridades municipales manifiestan con respecto a las necesidades y demandas de los habitantes de las colonias y fraccionamientos ubicados en el oriente y el sur de nuestra urbe.

De igual forma, es de exigirse que el alcalde precise si alguna parte de los recursos del crédito servirán para atender las ingentes necesidades que tiene la infraestructura pública de las comisarías pertenecientes al municipio de Mérida.

Por lo demás, muy contento se ha visto al alcalde Barrera Concha en la apertura de los trabajos que se realizan en diversos puntos emblemáticos de la ciudad y en algunas comisarías de Mérida, momentos que son parte elocuente de su consabida promoción mediática preelectoral que realiza un día sí y el otro también.

Relacionando estos comentarios con los escenarios políticos que se están configurando con celeridad para los cruciales comicios del 2024, no es exagerado señalar que el jugoso empréstito que va a ejercer el Ayuntamiento de Mérida le ha caído como anillo al dedo al alcalde Barrera Concha, quien tiene ahora un respaldo financiero adicional para seguir puebleando en aras de sus conocidas aspiraciones a la gubernatura del estado. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.