Olegario M. Moguel Bernal: Lisonjas, selfies y besamanos

—Vaya carita, don Polo. ¿Qué le pasa? —Angel Trinidad estudiaba los gestos de su amigo sin entender por qué el rostro desencajado.

—Estoy contrariado conmigo mismo; no le encuentro la cuadratura al círculo.

—A ver, vamos paso a paso. ¿Qué le inquieta?

—No me da la cabeza para comprender por qué un secretario de Gobernación se reúne con empresarios. ¿En qué parte de la agenda del encargado de la política interior del país entra esa relación con los dueños del dinero en Yucatán? No fue un encuentro con partidos políticos, con los otros poderes, con la Iglesia incluso, tres temas que caen en el ámbito de ese ministerio. No. Se reunió con los grandes señores y señoras que mueven la economía del Estado.

—Bueno, don Polo, quizás vino para hablarles de la situación sociopolítica del país. Tal vez de temas de seguridad.

—¿De seguridad? Lo único que dijo de eso fue echarle flores a Saidén. No, no… Insisto que no entiendo la razón de su visita. De haber abordado los temas que mencionas, no habría enigma que descifrar. En cambio, vino a hablar de inversiones. ¡El secretario de Gobernación vino a hablar de inversiones!

—Tranquilo, don Polo, le va a dar un infarto.

—Es que no entiendo si es peor que el encargado de la política interna venga a reunirse con empresarios para hablar de inversiones, a lo que sigo sin encontrarle sentido, o que éstos sean tan dóciles al llamado de la selva.

—¿De la selva?

—Sí, la misma jungla en la que en privado dicen que vive el tucho pero que tan pronto los llama, van sumisos a su encuentro. Parece que ser empresario y oposición son dos cosas que no pueden coexistir.

—¿Cómo es eso?

—La historia ha dado muchos ejemplos. Uno sencillo fue cuando, como abogado, Manuel Gómez Morín salvó a muchos empresarios de la quiebra por el crack bursátil de 1929. Se mostraron eternamente agradecidos con el chihuahuense, pero cuando les pidió sumarse a su proyecto político, el Partido Acción Nacional, simplemente le dieron la espalda, no se atrevieron a cometer el pecado capital de molestar al ocupante del poder.

—Tómese su expreso, don Polo. Aunque sea para calmar el coraje.

—Más que coraje, es resignación a vivir en el país de la simulación. Lamentablemente no estoy diciendo nada nuevo. La historia nos ha mostrado una y otra vez que entre la crítica y la adulación solo hay un paso.

—De los aduladores líbranos, Señor.

—Tú lo has dicho —sostuvo don Polo Ricalde y Tejero—. La historia es una gran maestra, y son muchas las advertencias que nos hace para cuidarnos de los aduladores. ¿Sabías que uno de los más grandes fue uno de los mayores villanos para el pueblo?

—No me diga que está usted hablando de…

—No, no. A ese ni lo menciones, no vayas a molestar a más de uno… Varios de ellos frecuentan este lugar —se refería al café del norte de la ciudad donde estaba reunido con su amigo—. Se trata de Santa Anna.

—Nuestro mejor vendedor, dice la canción.

—Sí, pero esto ocurrió antes. Fue cuando coronaron a Iturbide; no hubo alguien más lisonjero con el emperador Agustín I que el brigadier Antonio López de Santa Anna. En su magnífica “Historia de Méjico”, el insuficientemente valorado historiador Lucas Alamán reproduce una carta donde el veracruzano externa al michoacano que “no me es posible contener el exceso de mi gozo… anticipémonos, corramos velozmente a proclamar y jurar al inmortal Iturbide por emperador, ofreciéndole ser sus más constantes defensores hasta perder la existencia…”.

—Vaya, me llenó los oídos de miel. Hoy hubiera corrido a tomarse una selfie con Iturbide.

—¿Quién crees que fue el primero en levantarse en armas en su contra? Adivinaste: Santa Anna.

—O sea que de los principios y escrúpulos ni hablamos… Pero, volviendo al caso, ¿qué tiene de malo ir al acto de un funcionario del gobierno federal?

—Nada. Siempre y cuando sea del funcionario. De ahí que no encaja que venga a reunirse con empresarios. No olvides que no trató temas propios de su encargo, por lo tanto no se puede interpretar como una visita de trabajo, sino como un acto de campaña de quien aparece entre los primeros lugares de la lista para suceder a su actual patrón.

—O sea que…

—O sea que ahí está el meollo. Una cosa es atender respetuosamente al funcionario y otra prestarse a un acto proselitista disfrazado de anuncio de inversiones. Y si a eso agregas que se forman para el besamanos a quien, además de adelantado aspirante es altísimo representante del régimen que en esos círculos tanto se critica…

—Ahora caigo… Pues que se cuide también don Adán, no le vaya a pasar lo que a Agustín I.

—Curiosa analogía, porque resulta que justo cuando el dorso de la mano de don Adán era besado, se cumplían 200 años de la coronación de don Agustín.

—Tiene razón, don Polo. Leí en el Diario la referencia que a esa fecha hizo don Víctor Arjona Barbosa. Entonces, ¿por qué hay quienes dicen que el hecho fue dos meses antes, el 21 de mayo?

—Pareciera una confusión, pero no hay tal. Simplemente el 21 de mayo el Congreso nombró emperador a Iturbide, y dos meses después le colocaron la corona, a él y a su esposa, la emperatriz Ana Huarte.

—Estaban en los cuernos de la Luna, lisonjeados y enaltecidos.

—Como don Adán… Ya veremos que le depara la historia.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia