Antonio Salgado Borge: Calentamiento y tibieza

Las temperaturas récord que desquiciaron a partes de Europa y Estados Unidos esta semana envían un duro recordatorio: el futuro nos ha alcanzado.

En México lo sabemos bien. Mientras nuestro norte se seca, nuestro sur, Mérida incluida, se ve frecuentemente inundando.

No estamos, como pretenden los negacionistas más obstinados, ante eventos fortuitos o aislados. Los mismos científicos que años atrás previeron este escenario pronostican que, de aquí en adelante, fenómenos climáticos extremos aparecerán con mayor intensidad y frecuencia.

Tampoco nos encontramos ante evidencia de que la emergencia climática se está desenvolviendo más rápido de lo esperado, como suele ser afirmado desde el amarillismo. Fenómenos extremos como los mencionados no indican un aceleramiento del cambio climático, sino que éste sigue el terrible curso proyectado en caso de no ejecutar acciones contundentes para contenerlo.

Si hay algo que puede concluirse a partir de fenómenos de esta especie es que cada vez serán más las personas para quienes la crisis climática representa una concreta amenaza a su calidad de vida y al mundo como lo conocen. Es decir, el número de personas que ven la emergencia como una realidad, y no como una abstracción, va en aumento.

Es previsible que las inundaciones, sequías, fuegos, y temperaturas extremas proyectados fortalezcan la idea de que es necesario actuar con urgencia. Pero para que estas acciones sean efectivas, se requiere que estén bien enfocadas.

En este sentido, no ayuda mucho adoptar un enfoque basado en acciones individuales. Esta opción, la más común entre las personas que están genuinamente preocupadas por la emergencia que nos arrolla, enfrenta dos problemas principales.

El primero es que es claramente insuficiente. Por muy loables que resulten, es demasiado tarde para que acciones como el reciclaje individual, el consumo consciente o las dietas vegetarianas tengan un impacto real e inmediato en esta crisis.

El segundo problema del enfoque individualista es que éste diluye la responsabilidad de los grandes capitales; esto es, de los principales causantes de la crisis climática e indiscutibles beneficiarios del actual estado de cosas.

Por ponerlo de otra forma, el enfoque individualista, por sí solo, implica jugar el juego de quienes buscan privatizar las ganancias económicas de la destrucción y socializar sus pérdidas.

Tampoco ayuda enfrentarse a esta crisis desde un enfoque que apele a la responsabilidad social de los grandes capitalistas.

Este enfoque, el favorito de los sectores de derecha más ilustrados, es un sinsentido. Sería ingenuo pensar que una compañía o sus altos ejecutivos sacrificarán el éxito financiero a corto plazo —su razón de ser y el aire que respiran— con el fin de reducir un impacto que no limita a sus competidores.

Permítame ponerlo con todas sus letras: la idea de que la responsabilidad ante esta emergencia radica en el individuo o en la buena voluntad de los grandes capitales, es una versión macabra y conveniente del mantra individualista neoliberal que reza “el cambio está en uno mismo”.

La crisis climática global no será contenida mientras no se entienda que actualmente la responsabilidad principal la tienen los gobiernos y organismos internacionales a los que pertenecen. Y la tienen porque, a estas alturas del partido, son los únicos que pueden realmente cambiar a tiempo el curso de las catástrofes proyectadas.

Pero incluso cuando se trata de las acciones gubernamentales hay que distinguir cuidadosamente.

Es un hecho que para contener los efectos de la crisis en curso los gobiernos deben hacer adaptaciones profundas. Por ejemplo, algunos países europeos deberán invertir miles de millones de euros en cambiar la infraestructura diseñada para contener el calor en un mundo que quedó en el pasado. También es cierto que, en países como Estados Unidos, gobiernos de municipios cercanos a la costa gastarán cifras impresionantes en la construcción de barreras para evitar que el agua devore sus ciudades.

En México, el Presidente dijo recientemente que ante la sequía en partes del norte del país es recomendable que los grandes acaparadores de agua, como las empresas refresqueras y cerveceras, dejen de consumirla cuando ésta falte en las comunidades. Por los motivos explicados arriba, la declaración del Presidente se queda muy corta. Sólo una orden ejecutiva o mecanismo legal puede garantizar que el bienestar de las comunidades esté por encima de las utilidades de los grandes capitales.

Las medidas reactivas son lo mínimo que los gobiernos deben hacer para cumplir cabalmente con sus responsabilidades. Pero también son insuficientes. Y lo son porque se requiere, adicionalmente, de un enfoque proactivo. Es decir, de un enfoque que no sólo busque contener lo que inevitablemente viene, sino que también reconozca que el Estado tiene el poder, y por ende la responsabilidad, de imponer condiciones que reduzcan su contribución y la de los grandes capitales en su área de influencia a la emergencia climática.

No hace falta ver muy lejos para encontrar ejemplos de acciones de este tipo. Entre ellos es posible incluir los proyectos de transición a energías renovables o los impuestos a la contaminación. En Estados Unido un plan de Joe Biden en este sentido fue bloqueado por el irresponsable e imperdonable Partido Republicano.

Sin importar lo que hagan otros países o estados vecinos, un país o gobierno local verdaderamente responsable tiene la obligación de tomar medidas proactivas para proteger a generaciones futuras y no limitarse a implementar medidas reactivas cortoplacistas.

También está obligado a buscar construir un proyecto más amplio con otros gobiernos. Si todos o la mayoría de los Estados adoptaran el enfoque proactivo, parte de las catástrofes pronosticadas nunca llegaría a materializarse.

Es aquí que la acción individual puede, indirectamente, tener un efecto muy real en la contención de la emergencia climática. Difícilmente un gobierno actuará si no existe una exigencia ciudadana que ponga su futuro electoral en juego.

Es más probable que un gobierno de izquierda sea responsable en este sentido. Dado que los gobiernos de derecha —con notables excepciones, como Reino Unido— suelen pretender que la emergencia climática no existe, o que existe pero que no ha sido causada por los seres humanos, la atención a este tema no suele aparecer en su agenda. En consecuencia, poco les importa la presión de quienes muy probablemente no votaron ni votarán por ellos.

Pero incluso un gobierno que se presenta como de izquierda puede cruzarse de brazos. En el gobierno la 4T, por ejemplo, no parecen interesados en adoptar un enfoque proactivo ante la crisis climática y no tienen reservas cuando se trata de apostar por proyectos altamente contaminantes.

Para que México haga la parte que le corresponde en este proceso se requiere de una exigencia contundente a la 4T, el proyecto político actualmente en el poder y que muy probablemente continuará dirigiendo a este país durante el próximo sexenio. Para que esta estrategia exista se necesita presión.

No es válido responder a esto que en países como el nuestro es necesario poner el bienestar económico por encima del ambiental.

No sólo no existe bienestar posible en un mundo inundado o seco, sino que es un hecho bien documentado que la crisis climática afecta a los más pobres y marginados. En consecuencia, un gobierno que se preocupe por las generaciones presentes y futuras de estos grupos, como tendría que ser un gobierno de izquierda, está obligado a privilegiar el aspecto ambiental por encima del económico.

Tampoco tiene sentido alegar que quienes exigen al gobierno mexicano que deje de apostar por tecnologías altamente contaminantes son neoliberales o aliados de la derecha. Alrededor del mundo son los grupos de derecha extrema o neoliberales quienes defienden el uso de estas tecnologías.

En todo caso, es un falso dilema plantear que las transnacionales energéticas “verdes” o el petróleo son las dos únicas opciones sobre la mesa. Este dilema viene de un enfoque de derecha donde estas son las dos únicas alternativas aceptables. Un proyecto de izquierda tendría que poner al Estado al frente de este proceso.

La intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos implicarán que cada vez serán más las personas que entiendan que tienen una responsabilidad ante las terribles proyecciones climáticas.

En este artículo he argumentado que ni apostar por las acciones individuales ni por la responsabilidad social de las grandes empresas es suficiente para evitar las terribles proyecciones climáticas. Apelar a estas ideas, como lo hacen los sectores de derecha no negacionistas, implica no aceptar, convenientemente, que es demasiado tarde.

Para enfrentarse a la crisis climática se requiere de medidas normalmente asociadas con gobiernos de izquierda, como la rectoría del estado o la implementación de medidas que privilegien el beneficio de las comunidades por encima de las utilidades económicas.

Y a su vez, para que un gobierno de izquierda como el mexicano asuma su responsabilidad se requiere de presión que, por las razones aludidas arriba, tiene que incluir a personas identificadas con este lado del espectro político.

Por ponerlo de otra forma, lo mejor que pueden hacer quienes en México quieran asumir su responsabilidad y actuar ante las terribles proyecciones climáticas es sumarse a los esfuerzos por elegir a representantes ecológicamente conscientes y presionarles con insistencia con el fin de que asuman la responsabilidad que les corresponde. Empezando, claro está, por los que se presentan con credenciales de izquierda.— Edimburgo, Reino Unido.

Antonio Salgado Borge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo).