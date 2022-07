La depreciación de inversiones

Fernando Ojeda Llanes (*)

De mi escrito anterior sobre los activos fijos he recibido solicitudes de mis lectores de escribir sobre la depreciación de los bienes, para tal caso iniciaré con dos grupos de conceptos en un balance general: el capital de trabajo que es el activo circulante o de corto plazo y el activo fijo no circulante o de largo plazo.

Las cuentas del capital de trabajo se dice que son de corto plazo o circulantes porque se generan y se consumen varias veces durante un año, por ejemplo los inventarios de mercancías se adquieren y se venden a un precio más alto y por su salida se hace un cargo contable a costo de lo vendido y si es materia prima para una fábrica a costo de producción, las demás cuentas como bancos y clientes reciben cargos y abonos constantes durante el mismo período.

El grupo de no circulante, activo fijo o de largo plazo, corresponde a inversiones que se adquieren en forma permanente, esto quiere decir que no se compran para venderlos, por ejemplo: en el caso de una empresa industrial, la maquinaria que adquiere es para fabricar los productos que ha de vender, en una empresa camionera, los vehículos que tiene que operar.

Hablaré en forma coloquial, así que pido a mis colegas contadores que si me brinco terminologías técnicas es con toda intención, ya aclarado esto continúo: la maquinaria tiene un precio de compra, digamos de un millón de pesos y según los fabricantes del equipo, su vida útil para producir de diez años y se compra materia prima para inventarios también por un millón de pesos, cuando se utiliza la materia prima y se consume toda en un año, su uso se carga contablemente a la cuenta de costo de producción, esto porque se consumió; ¿en qué momento se registra el importe total de la maquinaria al costo de producción, toda en un año?, desde luego que no, porque no se ha consumido, digamos que no ha muerto, sigue con vida útil, al terminar su primer año de trabajar le quedan aún nueve años para seguir produciendo.

En este momento nace lo que se llama depreciación, que consiste en aplicar el importe de la parte proporcional del precio de adquisición del bien, en este caso la maquinaria que debe llevarse al costo, ejemplo: como la vida útil es de diez años y se utilizó un año, le corresponde llevar a costo de producción la décima parte que corresponde al diez por ciento de un millón, o sea cien mil pesos.

Con lo anterior el valor contable de la maquinaria queda en novecientos mil pesos. La técnica de contabilidad señala que no se disminuye este importe directo de la cuenta de activo fijo, sino que se registra en depreciación acumulada, de tal manera que al importe de adquisición se le resta el saldo contable de esta cuenta y da como resultado el valor neto de la maquinaria.

Entonces existen dos cuentas: depreciación cuenta deudora como un costo de producción y depreciación acumulada como una cuenta acreedora en el balance.

Comprendiendo todo lo anterior ya se puede inferir que la “depreciación” es el importe de la parte proporcional utilizada de un bien de activo fijo que se lleva al costo o a gasto, en su caso.

Hay que diferenciar lo contable o financiero de lo fiscal, el fisco determina en la ley del impuesto sobre la renta los porcentajes de depreciación que han de aplicarse a determinado tipo de bien, sin tomar en cuenta la vida útil estimada de éste. Esta ley no restringe aplicar la técnica de la vida útil, pero si ésta es mayor que la establecida en la legislación, este excedente no será deducible de impuestos y para esto aprueba la realización de una conciliación entre la parte contable o financiera y la fiscal.

Hay empresas que prefieren aplicar la tasa fiscal establecida por la ley, sin embargo en forma financiera los registros contables no reciben los importes que en forma razonable deben de tener.

Hay quienes por error la definen como la parte proporcional de valor que pierde un bien por el transcurso del tiempo, no es correcto porque no se aplica solo por tener el bien, sino por usarlo.

Si un bien se adquiere con una vida útil de uso de equis años, si se empiezo a utilizar en el segundo año de su adquisición, aún instalada tiene cero depreciación porque no hubo uso o utilización, podría tener una baja de valor si sale al mercado un modelo más avanzado, pero esto no es depreciación, sino baja de valor comercial por el transcurso del tiempo ante un tipo más avanzado.

En el ejemplo anteriormente expresado, cuando la maquinaria se utilizó durante los diez años y sigue produciendo, los siguientes años no tendrán cargo contable por depreciación y en la contabilidad aparecerá en el renglón de activo fijo con valor en libros de cero, aunque tenga un menor valor comercial.

Hay quienes mencionan que la depreciación es la recuperación de la inversión de un bien y que en los equipos tecnológicos su vida útil depende de la oferta en el mercado de un nuevo modelo, todo esto es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.