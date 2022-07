La lectura transforma

Jorge Pacheco Zavala (*)

Me ha inquietado siempre cada vez que escucho entrevistas a conocidos escritores las respuestas a preguntas como esta: ¿Y díganos fulano de tal cuándo fue que por vez primera usted comenzó a leer literatura de verdad?

Y entonces la respuesta pausada, bordeada para causar interés… Pues verá usted, señor periodista, yo comencé… es decir, la primera vez que yo recuerdo haber leído a uno de esos monstruos literarios, fue por allá cuando yo todavía usaba pañal, tendría quizás la edad de…

Como diría El Chavo del ocho: No pus así pus sí. Queda inevitablemente en el aire una bruma de inmerecida existencia. Y es que son personajes (algunos escritores y artistas) que parecen levitar sobre el plano terrenal.

Pero están los otros, los que por causa de su peso específico no pueden andar suspendidos y caminan siempre sobre la misma tierra que pisamos tú y yo. Qué daríamos algunos de nosotros que pretensiosamente nos dejamos llamar escritores, por haber bebido la leche literaria en aquellos biberones forrados de arte y belleza.

Y sin embargo, nos tocó, bueno, para no generalizar, me tocó beber del agua corriente que salía del grifo del pueblo… Bendita agua que me enseñó en la niñez lo que no enseñan los libros y más. La vida práctica de la infancia es un libro en blanco que se llena con raspones, golpes, caídas, burlas, fracasos, misterio, curiosidad, aventura, peligro y tantas otras realidades, que si las hubiese solo leído, no me habrían hecho quien soy.

Siempre digo en son de broma que en nuestras infancias estamos generando historias que contaremos algún día siendo viejos. Ojalá que al paso de los lustros aún existan lectores y libros que leer.

Nunca es tarde para comenzar a descubrir la literatura. Los mundos disponibles en una obra literaria son inexplicablemente inagotables, la capacidad creativa de los autores y las autoras parecen no tener fin. Desde la historia de amor imposible, donde uno es pobre y el otro es rico, hasta las historias traumatizantes donde la sangre y la muerte bañan cada página.

Hay escritores que son traslúcidos y dejan ver sus heridas, sus marcas de batalla; pero los hay también que lo ocultan todo, que impostan su voz narrativa para no ser descubiertos. Hay infinidad de anécdotas en las cuales el lector confundió al personaje con el autor, o dio por hecho que el narrador en turno era sin lugar a dudas el mismo escritor.

Escuché decir a quien fuera mi maestro y amigo, el escritor Daniel Sada, allá por la década de los 80: Yo leí por vez primera a Garcilaso de la Vega cuando estaba en tercero de primaria, y al cumplir ocho años ya podía escribir sonetos. Seguramente podrán imaginar la expresión de algunos de los que participábamos en ese taller, no teníamos ni la más remota idea de quién carajos era ese tal “Garcilaso de la…”

Y sin embargo… leer transforma. Estoy convencido que no se puede ser buen escritor sin haber sido primero buen lector. Pero además, digo, es preferible quedarse como un agudo lector que ser un mediocre autor. También estoy convencido de que quien se atreve a permanecer sumergido en su pasión, al final de la jornada, verá completada su misión…

Termino reproduciendo las palabras del gran escritor argentino Jorge Luis Borges: Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.— Mérida, Yucatán.

Jpza14@gmail.com

Escritor