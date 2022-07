Marcelo Pérez Rodríguez: ¿Y los culpables...?

Consummatum est. La ley del Isstey fue aprobada por la mayoría de los diputados, y con esta acción les asestaron un demoledor golpe a los trabajadores en activo, pensionados y jubilados de esta institución.

Los legisladores no se preocuparon por ir a las raíces del problema, analizar y discutir la situación financiera de la dependencia saqueada antes de aprobar la ley. Solo levantaron la mano para aprobar las reformas enviadas por el gobernador.

El manejo arbitrario de las finanzas del Isstey se arrastra desde varios sexenios atrás, pero el saqueo abusivo se dio con la señora Ivonne Ortega Pacheco y siguió por el mismo camino Rolando Zapata Bello. Éste heredó el despilfarro económico, pero en vez de afrontar el problema, investigar y sancionar a los protagonistas, prefirió hundir más las finanzas.

Ante el saqueo inmisericorde, las finanzas del Isstey se resquebrajaron y urgía una reforma que ayudara a poner orden en la institución y rescatarla sin lesionar a los agremiados y jubilados. Pero en este rescate se les sacrifica.

No solo fueron burlados por las autoridades del ayer, que no pudieron proteger el capital para asegurar prestaciones y el retiro de los trabajadores, sino con la Ley aprobada deberán pagar más en sus descuentos para fortalecer las finanzas endebles.

Ante esta paradoja, cabe preguntar: ¿Y los culpables de esta estafa maestra? ¿Dónde están? ¿Qué hacen ahora después de dejar en ruinas a una dependencia y poner en peligro los salarios y las jubilaciones de los agremiados?

No es posible que la justicia en la entidad esté callada, silenciada, mientras los personajes que saquearon al Isstey estén ocupando cargos políticos y derrochando el dinero obtenido de tantas maniobras oscuras.

Este saqueo descomunal que puso en peligro a la institución es asunto serio. No es para darle carpetazo y olvidar a los depredadores que resquebrajaron las finanzas de una institución y olvidaron la seguridad de trabajadores en activo y jubilados.

¿Qué hace la Fiscalía? ¿Está investigando cuando menos a los dos gobiernos anteriores? Los directivos del Isstey, quienes manejaron las finanzas y los asuntos legales en la institución, funcionarios y los dos gobernadores saben qué pasó con las millonarias cantidades que se esfumaron de las arcas.

Es importante investigar y llegar al fondo del problema. Sería un grave error que el actual gobierno estatal ignore este desfalco descomunal y no llame ante la justicia a los involucrados. Solo es tomar la punta de la madeja y halar para que las autoridades comiencen a mirar los rostros y nombres de estos personajes que llevaron al Isstey a la quiebra.

Los diputados del PAN, del PVEM, Nueva Alianza y la legisladora sin partido, que votaron a favor de la nueva Ley, señalan que defendieron a los futuros jubilados y a los trabajadores en general en esta “histórica oportunidad”, aunque a los agremiados se les descontará un porcentaje de casi el doble del salario como aportaciones, aumentaron los años de jubilación y edad para jubilarse.

Sorprende y no que el diputado exlíder de la Sección 33 del SNTE, Crescencio Gutiérrez, defendiera la nueva Ley que no beneficia en lo general a los trabajadores y jubilados, aunque es comprensible porque no puede sacudirse el “charrismo” sindical que lo arropa.

Hay un candado en la nueva Ley para no retener las aportaciones y castigar a las dependencias y autoridades que lo hagan. Esto es lo positivo en la nueva Ley, pues algunos gobiernos, como el de la señora Ivonne, retenían millonarias aportaciones para sus negocios personales.

El golpe está dado. Los trabajadores y jubilados del Isstey manifiestan su inconformidad y buscan ampararse ante esta Ley que consideran no les beneficia, sino que ellos pagarán el derroche de las autoridades del ayer.

Pero, ¿dónde están esos derrochadores? ¿Dónde están los culpables del quebranto económico del Isstey? Es aquí en donde la Fiscalía General del Estado debe actuar para sancionar a los depredadores de este instituto, castigarlos ejemplarmente y que devuelvan el dinero que desviaron y se esfumó.

No se desea que la impunidad siga arropando a estos abusadores que, sin escrúpulos y sin tentarse el corazón, pusieron en peligro la seguridad de los trabajadores al servicio del estado y de los jubilados.

Que la Fiscalía actúe es imperativo. No que dé sus acostumbrados carpetazos y tampoco siga siendo ornamento del Ejecutivo. Una esferita del árbol de la impunidad.— Mérida, Yucatán.

Profesor