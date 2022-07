Plaza Grande: La 4T ''no cuaja'' en Yucatán, despidos en dependencias

''Medio yucateco''

El tabasqueño presidenciable Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del gobierno de la 4T, vino a Mérida el jueves pasado con toda la intención de conmover, conquistar con sus anuncios y contar con el apoyo del sector empresarial, y hasta se declaró “medio yucateco”.

Negó que sea político, aunque en la práctica sea uno de los radicales de Morena, como lo demuestra su postura contra el INE. Le gustó tanto el ambiente cordial y la admiración que generó su alto cargo -que le redituó muchas selfis con los dueños del dinero-, que hasta utilizó al presidente de la Cámara de Comercio de Mérida para sus próximas visitas.

“Ya me dijo Iván (Rodríguez Gasque) que nos vamos a reunir cada mes, en agosto voy a llegar puntual”, justificó por llegar tarde a la reunión con los empresarios en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI.

Una herencia familiar y otra política

Siguiendo con el secretario de Gobernación, empezó su discurso ante los empresarios con la aclaración de que no es político.

“No soy político, soy un funcionario que intenta hacer que las cosas sirvan. Tengo un compromiso personal con el que me invitó (el presidente Andrés Manuel López Obrador) y ese compromiso es servir como puente de comunicación entre los sectores de la sociedad, y ustedes son parte importante del desarrollo social, político y económico del estado, de la región y del país".

Dijo que estar en Mérida le emociona porque es de origen yucateco. Su abuelo era profesor de Dzitás y desde joven se fue a Tabasco a trabajar, pero él siempre tiene esta parte de su herencia familiar y “el sentimiento de sentirse yucateco”.

Por esas raíces yucatecas, dijo, quiere comprometerse a hacer bien las cosas para ayudar a Yucatán. Y parece que su actuación de político sensible le fue redituable porque muchos empresarios se volcaron a saludarlo y tomarse selfis con el posible candidato presidencial de Morena. Su amabilidad y cortesía excesiva hizo recordar a AMLO en campaña.

La 4T ''no jala'' bien en Yucatán

Parece que el gobierno de la 4T no funciona en Yucatán con sus delegaciones federales, porque hasta el secretario de Gobernación reconoció ante los empresarios que no cumplen su trabajo y no ayudan a la sociedad a resolver sus problemas.

Quizá por ello ya empezó el cese de funcionarios de mandos medios, porque recientemente despidieron a la maestra Alpha Tavera como directora regional de la zona oriente de la Secretaría de Bienestar y a Omar David Pérez Avilés como subdelegado operativo de la misma dependencia.

En realidad, la Secretaría de Bienestar, que está bajo control del superdelegado Joaquín Díaz Mena, es la única dependencia federal movida gracias al reparto de dinero público directo mediante sus programas sociales. Las demás delegaciones federales pasan apuros por la austeridad, falta de personal y delegación de funciones, al grado que algunas reciben apoyo de gasolina y otros materiales del gobierno estatal para que funcionen.

¿Será que la Segob los dotará de todos los recursos y autoridad para que sean útiles?



Ensayan estrategia morenista

Un acto político dominical en Peto mostró lo que parece ser una estrategia de Morena en el interior del Estado, con la operación de células a las que llaman “enlaces”.

Desde días antes se convocó a una manifestación frente al Hospital Comunitario de esa población, con el propósito, según los avisos, de exigir al gobierno del Estado que firme un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que los servicios de ese centro sean gratuitos.

El evento se realizó anteayer domingo, como estaba programado, pero se convirtió en un mitin con acusaciones al Ejecutivo del Estado y señalamientos sobre el servicio del Insabi, que es competencia del gobierno federal, no del ámbito estatal como se trató de magnificar en la concentración.

Los oradores fueron el exdiputado local del PRD Félix Novelo Coello, militante de Morena desde hace unos años; la regidora morenista Brenda Reyes Hernández, el militante Justo Che y Emmy Sosa Novelo, representante del Movimiento Hormiga.

El “enlace” de Morena en Peto –oficialmente es “Casa de Enlace”– amplió su operación a Tzucacab, municipio vecino, para invitar a sus habitantes a sumarse a la protesta, en la que se exhibieron mantas con el color guinda. Todo apunta a movimientos políticos con miras a 2024.

¿Oportunidad u oportunismo? Las indirectas por un ''nuevo amor''

Desde hace unos años se impulsa en los círculos de gobierno el movimiento “verde”, como parte de la cultura de cuidado al medio ambiente. Un ejemplo está en Mérida, donde el Ayuntamiento promueve una cruzada forestal.

Sin embargo, no faltan los políticos a quienes su participación en esas actividades se transformó en una oportunidad, ¿u oportunismo? Es el caso del senador Raúl Paz Alonzo, quien, si bien interviene en eventos de ese tipo desde hace un tiempo, en los últimos meses ha mostrado con mayor fuerza su “vocación” ecologista, que en el ámbito político es visto más como parte de su coqueteo con el Partido Verde.

En las redes sociales difunde mensajes con el “hashtag” #LadoVerde, que muchos otros personajes utilizan también, aunque al legislador yucateco –panista hasta hoy– se le atribuye un acercamiento con el PVEM como opción de candidatura en 2024, para terminar después en una alianza con Morena, que sería su objetivo final.

O sea, ahora los noviazgos se fomentan con partidos ajenos al PAN. Por cierto, Raúl Paz presumió ayer en las redes sociales una entrevista con una página digital que aborda temas de turismo. El administrador de ese sitio reveló que, además de asuntos turísticos, el senador habló de… cantinas.