Erica Millet Corona: Síntoma de la sociedad

Hace poco supe que un grupo juvenil coreano, exponente del llamado K-pop, reservó una fecha en el Palacio de la Música como parte de un tour promocional.

El evento consistía en venta de artículos, prueba de sonido con público, fotografía y firma de los pósteres previamente adquiridos y, al final, concierto de la agrupación.

La jornada tuvo una duración de aproximadamente cinco horas en total, de las cuales mi hija, adolescente, fanática del género, y yo sólo resistimos tres.

Los artículos promocionales se vendían en precios que rondaban los 200 pesos.

Mis matemáticas no alcanzaron para calcular cuánto se deben haber embolsado los manejadores del grupo la tarde que pasamos ahí.

Más tarde, comentando con mi hija la amarga experiencia que había resultado el suceso —¿quién me manda? — ella me platicaba que como consecuencia del exitoso fenómeno que son los grupos de K-pop de talla internacional como BTS, Black Pink y Twice, otras muchas franquicias como la que tuvimos aquí han surgido para replicar en pequeñas ciudades del mundo el esquema de negocio ajustándose al perfil poblacional y el poder adquisitivo de cada una de ellas.

Me contaba cómo estos jóvenes son preparados desde muy pequeños para llevar al cabo esta labor de mover los labios, bailar y posar una y otra vez, viaje tras viaje, ante cientos de miles de jóvenes quienes, una vez pasada la euforia que les produce la ilusión del contacto cercano con una estrella famosa, los olvidarán.

Me sentí muy triste por haberme prestado a participar en esta cadena de explotación comercial de jóvenes que tal vez algún día tuvieron el anhelo de convertirse en verdaderos artistas y que acaban esclavizados en un sistema que obtiene de sus personas lo que necesita para conseguir un beneficio comercial del que no sabemos cuánto se favorezcan ellos, en realidad.

Recientemente estuvo en la ciudad el cantante, compositor y productor venezolano de música latina y reguetón Danny Ocean. La primera fecha de su presentación en el foro GNP programada para el sábado 2 de julio se vendió completa en pocos días, por lo cual se abrió una nueva, previa, para el viernes 1 agotando también las localidades.

Los boletos oscilaban entre los 750 y los 1,300 pesos, aproximadamente. Llamó mi atención la cantidad de padres de familia que de la misma forma que lo hice la tarde del K-pop, alentaron, pagaron, resistieron y acompañaron la asistencia de sus hijos, algunos todavía niños, al concierto del reguetonero.

Ninguna de las personas adultas con quienes platiqué del tema pudo mencionarme el nombre de una sola canción del artista.

Esta reflexión no pretende ser un juicio moral; no busca condenar el gusto musical de nadie ni juzgar lo que cada uno disfruta escuchar, pero sí creo que ambos casos son un síntoma de males que como sociedad y como consumidores de entretenimiento nos aquejan en los días que corren.

¿A qué tipo de influencias están expuestos nuestros hijos a través de la música que escuchan y que tienen tan a la mano en estos días? ¿Por qué estamos tan prestos a la complacencia de quienes son nuestra responsabilidad?

No sólo tenemos miedo a decirles “no”, a obligarlos a cuestionar el valor del producto que están recibiendo a cambio del dinero que pagan por un espectáculo o producto cultural, sino que terminamos alentando el consumo, muchas veces, por nuestro propio temor a que nuestros hijos no encajen con el gusto popular de una colectividad.

En lo particular, no veo nada de malo con alentar de vez en cuando ciertos placeres culposos, siempre y cuando estos vayan de acuerdo con nuestra responsabilidad como padres de poner al alcance de nuestros niños y adolescentes otros productos culturales más edificantes, didácticos y formativos, como muchos de los que por fortuna abundan en nuestro estado.

Esta responsabilidad implica sin duda aprender junto con ellos, pero también un compromiso con nuestra sociedad y su desarrollo, pues “consumir lo local” aplica también cuando hablamos de arte y cultura.

Asistir con boleto pagado a eventos de música y teatro producidos e interpretados por artistas locales activa la economía creativa que es tan necesaria para sostener la marcha de la vida cultural reconocida en todo México y el mundo, de la que tanto nos jactamos, pero que poco disfrutamos.

Es también una manera de coadyuvar a que otros, menos privilegiados tengan acceso a lo mismo.

Hagámonos el hábito de preguntar, de consultar carteleras, de pedir recomendaciones en las redes sociales. Música, teatro, danza, espectáculos performáticos de gran hechura, están más a la mano de lo que imaginamos.—Mérida, Yucatán

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado