Freddy Espadas Sosa: Alito, “el perseguido”

De acuerdo con una acepción coloquial, la palabra faramalla alude a una situación exagerada, aparatosa, escandalosa y en muchas ocasiones falsa, con la que se pretende llamar la atención. También hace referencia a una charla artificiosa encaminada a engañar.

Pues bien, en su notoria desesperación por salvar su pellejo político, legal y moral, el impresentable líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas decidió llevar a cabo una última faramalla: emprender una costosa gira por Europa dizque para denunciar ante diversos organismos internacionales que es un perseguido político del gobierno de la 4T.

Al llegar a la capital suiza, Alito anunció que se reuniría con los dirigentes de la Internacional Socialista y con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michel Bachelet, a fin de exponerles que el gobierno mexicano “se acerca mucho al autoritarismo”; que desde el poder “se ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones, medios de comunicación y a toda voz que exprese desacuerdo con su desastrosa manera de gobernar”, reiterando que “es víctima de una campaña violenta y difamatoria impulsada por la gobernadora del Estado de Campeche”.

En primer lugar, habría que preguntarnos si en realidad existe actualmente algún tipo de persecución política en nuestro país. Entendemos que esta deleznable práctica —muy común en el viejo régimen político— implica que el aparato policiaco-militar y de inteligencia a cargo del Estado esté implementando una acción planeada y concertada para vigilar, acosar, hostigar, secuestrar, torturar, desaparecer e incluso asesinar a los dirigentes de movimientos sociales de carácter reivindicativo y a los opositores políticos de un régimen determinado.

Bajo esta concepción, es indudable que en México no existe actualmente la persecución política como la que ejerció justamente el otrora todo poderoso PRI-Gobierno.

El tal Alito debe leer un poco sobre la historia política de México para saber con meridiana claridad que en el país hubo una era de terrible persecución policiaca-militar enderezada contra los movimientos campesino, urbanos y políticos que se oponían a los incontables abusos, latrocinios e injusticias que perpetraban los gobiernos dirigidos por el PRI.

La persecución política, la represión violenta, el encarcelamiento, el secuestro y el asesinato de miles de dirigentes y activistas políticos y sociales —especialmente los pertenecientes a las diversas corrientes de la izquierda mexicana—, fueron escalofriantes y brutales prácticas de los gobiernos priistas a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX.

Por lo tanto, la presunta denuncia que está esgrimiendo en el extranjero el ex gobernador de Campeche es una auténtica falacia. En el México actual no puede hablarse de persecución política propiamente dicha, aunque no debe soslayarse que aún persiste el hostigamiento y el asesinato contra periodistas, defensores de derechos humanos, feministas y ambientalistas, condenables situaciones que provienen de los intereses locales, regionales, nacionales y transnacionales que suelen verse afectados por la actuación de estos activistas sociales.

Lo que sí existe en el actual periodo de transición que vive el país es un inédito e histórico fenómeno que fortalece el espíritu democrático: un sano cuestionamiento del gobierno federal y de los organismos de la sociedad sobre la actuación de diversos entes, fuerzas y protagonistas de nuestra vida pública nacional, llámense intelectuales orgánicos, encumbrados periodistas, jerarquías eclesiásticas, cúpulas empresariales, organismos regulatorios, el INE, el INAI, los partidos políticos, los tres poderes y un largo etcétera.

Y puesto que Alito no es ningún perseguido político porque entendemos que no tiene intervenidas sus líneas teléfonicas ni es vigilado u hostigado por agentes policiacos o militares, entonces cabe preguntar quiénes en realidad lo han estado persiguiendo para que haya decidido “darse a la fuga” y armar su alharaca en el viejo continente. Entonces concluimos que al aún presidente del PRI lo persiguen sus propios demonios.

Con base en lo anterior, creemos que Alito salió prácticamente huyendo del país perseguido por innumerables fantasmas, los cuales no son tan etéreos como pudieran parecer pues han cobrado una fuerza terrena que lo acosa sin cesar. He aquí, caro lector, algunos de ellos:

a) Se le achacan presuntos actos de corrupción durante su ejercicio como gobernador de Campeche y como dirigente nacional del PRI, configurándose un presumible enriquecimiento inexplicable a la sombra del poder público.

b) La menguante militancia de su partido ya no lo quiere como su líder; numerosos ex presidentes nacionales del PRI han pedido su inmediata renuncia y 15 ex gobernadores priistas lo han concitado a que abandone de una vez por todas el cuestionado liderazgo que se empecina en mantener.

c) Le pesa sobremanera la sombra de una posible derrota del PRI en las elecciones de gobernador a celebrarse en 2023 en sus dos últimos bastiones político-electorales: Coahuila y Estado de México.

Como puede colegirse, Alito no es un perseguido político del régimen obradorista; al afirmar esto en su gira mediática internacional sólo hace el mayúsculo ridículo y lo exhibe de cuerpo entero como un animal político acosado de manera implacable por sus propias y tenebrosas sombras. Tal vez su última faramalla en Europa la esté realizando porque no quiere terminar como el triste sepulturero del otrora todopoderoso partido tricolor. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

