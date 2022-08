Gabriela Soberanis: Información y autoestima

Los medios de comunicación masiva tienen una enorme influencia en nosotros a través de los estereotipos que nos presentan. Estos estereotipos dictan cómo debemos pensar, sentir, conducirnos y vernos.

Podemos pensar que las películas son un reflejo de lo que sucede en esta sociedad contemporánea, pero yo no creo que sea así. De hecho, estoy convencida que es a la inversa.

La industria mediática se ha encargado de proveernos de suficiente información, lo suficientemente potente y reiterada, para que seamos nosotros quienes repliquemos en la vida cotidiana lo que vemos en una pantalla.

El lingüista Noam Chomsky elaboró una lista de “10 Estrategias de Manipulación” que emplean los medios de comunicación para infiltrarse en nuestra mente, y una de ellas habla de la gradualidad.

Para lograr que se acepte algo que, hasta ahora ha sido inaceptable, basta con exponerlo de modo gradual, a cuentagotas y por un tiempo suficientemente prolongado. Así es como hoy día hemos normalizado muchas de las ideas que circundan a las series, las películas y las redes sociales y, entonces, nos sentimos cómodos replicándolas en nuestro día a día.

Nada de lo que está sucediendo hoy es producto de un proceso natural de evolución. Y yo no le llamaría progreso. Pongamos como ejemplo las siguientes ideas: el movimiento feminista, la ideología de género, el perseguir una sociedad no religiosa, legalizar ciertas drogas, despenalizar y regular la prostitución y el aborto, legalizar la eutanasia y el matrimonio igualitario, por mencionar algunas.

¿De dónde surgen? La gente cree que surgen de los individuos, de su deseo de cambiar el mundo, de hacer justicia y de progresar; pero no, estas ideas son movidas por grandes y poderosos medios de difusión que tienen el propósito de controlarnos socavando nuestra identidad y libertad.

La gente piensa que adopta una postura libre pero ignora que todos los discursos que emplean para defender sus causas están prefabricados. Nadie es libre cuando decide con base en lo que tiene a la mano o lo que le dan. La única forma de ser libres de verdad es analizando con detenimiento la información que recibimos, y cultivando un pensamiento crítico y autónomo.

Ahora, ustedes se estarán preguntando ¿qué tiene que ver la información que recibimos con nuestra autoestima?

Los medios de comunicación influyen de manera potencial en nuestro autoconcepto y, por ende, en nuestra imagen, porque hay una exigencia por cumplir con los estereotipos que nos imponen.

Como he dicho, no me refiero únicamente a estereotipos de belleza, sino también a estereotipos de pensamiento, de elecciones y conductas. Hemos aceptado estos estereotipos como válidos y como referencia de lo que queremos ser. Consumimos a raudales ideas que alimentan nuestra insatisfacción y deseo de ser diferentes a lo que somos.

Hemos normalizado sentirnos tan insatisfechos con quienes somos, que hemos llegado al punto de aceptar que está bien sentirnos insatisfechos con nuestro sexo biológico.

No me refiero a la orientación sexual, me refiero al hecho de promover que te percibas como tu quieras y rechaces tu verdadera naturaleza.

La gente que se siente gorda siendo extremadamente flaca, es diagnosticada como anoréxica, una enfermedad que es caracterizada por una imagen corporal distorsionada, y jamás recomendaríamos a una persona con anorexia una liposucción.

También en la disforia de género hay una imagen de sí mismo distorsionada, y sin embargo, se empieza a normalizar que las personas se sometan a numerosos tratamientos para parecer un género que no corresponde a su sexo.

Mientras más lo analizo, más increíble me parece que no veamos que toda esta ingeniería social tiene como propósito debilitarnos, perpetuando la falta de aceptación de uno mismo, la idea de que no somos suficientes o de que algo esencial nos hace falta o deberíamos cambiar.

Para disminuir esos sentimientos de disgusto hay toda una industria conformada de grandes corporaciones que obtienen millonarias ganancias a costa de nuestra insatisfacción de ser quienes somos.

La gran paradoja es que ningún vacío interior puede llenarse con algo externo. Ese vacío no proviene de no cumplir con esas exigencias externas, en realidad, sirve a manera de llamado para sentirnos impulsados a descubrir nuestra esencia.

Sin embargo, solo si nos sustraemos de todo ese bombardeo de información y acallamos la mente, podremos comprender que lo que anhela nuestra alma es saber quiénes somos y para qué estamos aquí. Lamentablemente, pocas cosas en nuestro entorno nos animan a buscar respuestas a estas importantes preguntas.

El nuestro es un momento especialmente riesgoso para desconocer quiénes somos o para no confiar en nosotros mismos.

Enfrentarnos a la vida con una autoestima insana es estar en seria desventaja. Es la aceptación de la totalidad de nuestro ser lo que puede eliminar la insatisfacción crónica que muchos quieren apaciguar consumiendo… lo que sea: trabajo, sexo, drogas, alcohol, cosas materiales, estatus, poder, etc.

Lo que realmente buscamos los seres humanos es sanar y convertirnos en todo lo que somos capaces de ser. La autoestima sirve para crear en nuestra persona la estabilidad que no podemos encontrar en el mundo.

La respuesta a cualquier vacío emocional siempre está dentro de nosotros y en el amor que seamos capaces de cultivar hacia nosotros mismos.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis