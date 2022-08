Columna 7 Por El mundo y México hoy

Desde hace siglos, han proliferados noticias sobre corrupción, asesinatos, homicidios, huelgas, plantones, guerras y otras noticias que aterran. En la actualidad lo anterior se está replicando y, peor, los hogares se han vuelto solo una casa con el agravante de que nadie está seguro; nuestro hogar se ha convertido en un infierno.

La pregunta es ¿Quiénes son los culpables? En los noticiarios siempre se dice que es el actual mandatario del país. Me parece que todos somos culpables, nunca se ha frenado la corrupción y ahora han cambiado los valores de los y las jóvenes en sentido negativo y esto sucede porque los están mal programando.

Me parece una maldad invertir en una guerra sin sentido. Estados Unidos envía armas a Ucrania y Rusia también invierten en misiles, en lugar de investigar para que existan medicamentos para lograr la salud de los que viven en un país y tener productividad. Ojo con las farmacéuticas.

En los partidos políticos, sus dirigentes “dicen” hay que unirse para acabar con el actual. Pero los partidos políticos solo son “ideales” y de las personas que los integran muchos ansían el poder para lucrar; están equivocados, el poder se lo dan los ciudadanos para gestionar los recursos que les otorgan a través de sus contribuciones. El concepto Impuesto está mal en su connotación.

Los integrantes de las mafias ejidales compran terrenos a precios irrisorios y luego las venden a precios exorbitantes ¿Eso no es corrupción?

Hace unos días escuché por Radio Fórmula a una comentarista que decía: “Qué bueno que suban las tasas de interés para bajar la inflación. El problema radica en que perjudica a los ciudadanos. Al bajar sus salarios no pueden adquirir su canasta básica. Ahora la canasta no se llena.

Les voy a hacer una propuesta: la inflación se da por muchas causas. La cadena de suministros es muy larga y si se suman todos los componentes de cada nodo al final los precios aumentan, lo cual aunado a la guerra de Rusia con Ucrania ocasiona escasez de materia para elaborar los productos. Podría existir una solución, los financieros manejamos (no todos) Precio–Volumen. Doy un ejemplo: cuando se venden abarrotes, los precios son bajos, pero se compensa al vender volumen; en cambio, si vendo autos para tener la utilidad deseada, el precio de los autos es muy alto porque los autos no se pueden vender como los abarrotes. Entonces, no bajan sus utilidades para que tengan muchos consumidores y con ello recuperar su inversión.

El problema es el egoísmo de las personas que solo desean ganar y lucrar con el sudor de la frente de los trabajadores, a quienes obligan a emigrar al llamado sueño americano que es un infierno. Hay que invertir en el campo es una asignatura pendiente. En cuanto al horario de verano y sus husos horario, es correcto lo que se desea porque en verdad dañan la salud.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac campus Mayab