Fernando Ojeda Llanes: El particular idioma de las finanzas

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores platiqué sobre el concepto de finanzas que en términos coloquiales significa dinero y cuando se trata de administración de las finanzas se refiere a: planeación, organización, dirección y control del dinero o sea aplicar el proceso administrativo.

Para todo lo anterior se requiere de información o sea datos en pesos y centavos y una serie de procesos. Para las cifras se utiliza las matemáticas financieras que son fórmulas que se aplican a cada determinado asunto y al asignarle los datos requeridos se llega a un solo resultado, toda la clave es que esté correctamente formulada y que las cifras que la alimenten sean ciertas.

Muchas de las fórmulas matemáticas provienen del idioma inglés que al ser traducidas al español, se puede incurrir en errores porque puede tener varias acepciones, esto sucede mucho cuando hay comunicación entre financieros de un país a otro, pero no debería suceder entre los de un mismo país, pero sucede en el nuestro.

Hay cantidad de casos que pueden confundir y llevar a tomar decisiones equivocadas, un ejemplo muy claro está en la fórmula de Edward Altman para determinar el rendimiento esperado de los accionistas, menciona working capital que si se toma literalmente traducido al español significa capital de trabajo o sea el activo a corto plazo o circulante.

Pero no es así, el propio Altman lo define como la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante que para nosotros es capital neto de trabajo y no capital de trabajo. Esto parece no ser relevante pero sí lo es porque no es lo mismo tomar las cifras de un activo circulante que es mucho mayor que al restarle el pasivo circulante.

Muchos errores se incurren en las razones financieras cuando los mexicanos utilizan la simbología americana por ejemplo ROE return on equity y ROA return on assets, la primera para nosotros sería RSC rendimiento sobre el capital contable, su fórmula es dividir la utilidad del ejercicio entre el capital contable, pero para los americanos tiene dos acepciones: utilidad del ejercicio entre capital contable como primera y como segunda utilidad de operación entre capital contable.

Con el ROA que a veces le dicen ROI sucede lo mismo, para nosotros en México es RSA rendimiento sobre el activo, se determina dividiendo la utilidad del ejercicio entre el activo, para los americanos tiene dos acepciones, la primera utilidad del ejercicio entre activo y la segunda utilidad de operación entre activo.

Todo lo anterior confunde, motivo por el cual cuando me dicen ROE o ROA pido que me lo digan en español o que me definan a cuál de las dos acepciones se refiere.

Las razones financieras anteriores son muy utilizadas y precisamente en las dos formas, la que se refiere a utilidad del ejercicio entre el capital contable significa el porcentaje de rendimiento que reciben los accionistas sobre su dinero invertido en la empresa; utilidad del ejercicio ya tiene descontados intereses e impuestos, podría tener incluidos otros ingresos como utilidad en la venta de activo fijo, rentas de bienes, es lo que corresponde repartir a los accionistas en caso de que decreten dividendos.

Por el contrario, si se divide la utilidad de operación entre el capital contable, es un indicativo de la rentabilidad de la operación sin incluir intereses ni impuestos en relación con el capital contable, no es una utilidad a repartir, sirve para observar qué rendimiento de la operación propia del negocio está generando el capital contable invertido en la empresa.

Lo mismo sucede con otros elementos financiero como el EBITA earning before interest taxes and amortization que significa ganancia antes de intereses impuestos y amortizaciones, confunde porque no menciona las depreciaciones y ahora le han integrado para denominarla EBITDA para incluirlas, pero desafortunadamente al escucharla en forma oral y no escrita se confunden los términos, es más fácil comprender utilidad de operación sin el efecto de depreciaciones y amortizaciones. Es necesario considerar que se toma como utilidad de operación la utilidad bruta menos los gastos de operación del estado de resultados.

Otro término americano que confunde es CAPEX capital expenditure que significa gastos de capital, para nosotros el término gasto es una partida que ya no va a generar ingresos y es incongruente llamarle así porque se trata de una inversión, en la realidad se refiere al activo fijo.

El léxico y abreviaturas americanas prolifera mucho en el ámbito de las finanzas, en juntas de trabajo siempre insisto en solicitar que utilicemos nuestros términos en español y cuando mi interlocutor no lo hace, le solicito que por favor me dé la definición de lo que está mencionando, si no se hace así podríamos incurrir en mala interpretación, precisamente porque la fórmula americana puede tener varias acepciones, o por una mala traducción literal.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas