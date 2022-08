Jesús Retana Vivanco: La neta del cambio climático

La neta del cambio climático. La semana pasada comenté un tema que me pareció importante destacar, ya que se ha puesto en las páginas de los periódicos y revistas la importancia de nuestros recursos naturales, fue por ello que me centré en el tema de la selva yucateca y su importancia en el equilibrio ambiental, una selva horadada por el hombre y sus máquinas.

El tema me quedó muy dentro de la conciencia como para no poder ligarlo con un asunto no menos importante: el cambio climático.

Decidí meter mis narices en lo que está sucediendo e investigar un poco más al respecto. Me inscribí vía zoom para escuchar la conferencia del que es considerado uno de los ambientalistas más connotados de Europa, con una opinión menos alegre del cambio a las energías renovables, me refiero al investigador español Antonio Turiel Martínez —científico, divulgador, licenciado en física y matemáticas, doctor en física teórica, por la Universidad de Madrid, investigador en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, experto en Oceanografía— y el periodista especializado en el tema Juan Bordera, ambos de una extracción un poco más radical, ya que consideran improcedente la transición a las energías renovables (solar, eólica, hidráulica).

Se enfundan en evitar un desastre o colapso, sustentado tajantemente en la reducción del consumo, aunque el mundo ecologista advierte de los riesgos de esta tan peligrosa visión.

Una plática de casi dos horas de los autores del libro “Otoño de la civilización” recién publicado.

Un colapsista muy destacado

Inicia su plática con esta dilapidaría introducción: “Las malas previsiones ante la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania, los actuales apuros en diferentes países del planeta y la desesperante falta de avances frente al cambio climático no dan para mucho optimismo”.

Esto lo traducen como el colapso que viene, porque han sido considerados de los mas férreos colapsistas ecológicos de Europa y lo sustentan diciendo que no todo se debe al problema bélico de Rusia y Ucrania que provocó el embargo energético a los países que no se alinearon con Putin, sino que el sistema se ha asentado con los años por la falta de proactividad en el desarrollo que se está dando en todo el orbe.

Sin energía fósil no hay energía renovable

Lo más destacado de la teoría de Turiel va encaminado a las energías y el componente político que esto lleva. Sustenta que no es factible sustituir todos los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) que se utilizan en la actualidad por combustibles renovables debido a la escasez de materiales y a la propia dependencia de estas tecnologías verdes de las energías convencionales, y continúa: “Nadie ha conseguido montar un aerogenerador o un panel fotovoltaico sin que en el proceso de extracción de materiales, fabricación de componentes, transporte, instalación o mantenimiento haya intervenido la energía fósil”.

“No se puede construir un barco de gran calado, un tren de carga o un camión o autobús grande totalmente integrado con energía renovable si no usamos las energías fósiles en la fabricación”. Por lo que sugiere evitar un colapso y dejar de empeñarse en la transformación energética renovable y pone de ejemplo el coche eléctrico, el cual se está volviendo más caro, y que lo único de ecológico es la parte motriz del litio que lo impulsa. Yo digo que por lo menos evita la contaminación.

Sigue su charla y apunta el periodista Bordera: “No se trata de volver a la época de las cavernas o a la edad media, hay estudios muy serios que afirman que si reducimos el consumo energético en un 90% en España, no enfrentaríamos la necesidad de cambiar el nivel de vida”.

A mí me parece una exageración esto que afirma el periodista y como dice Héctor Tejero, ambientalista y político parlamentario español: La transición ecológica hacia un mundo mejor es posible, no hay que alimentar la idea de no hacer nada o de hacer menos y poner mucha atención en la escasez de minerales.

Bordera, según dice, no se considera colapsista, pero sustenta que es probable que eso suceda y no seríamos la primera civilización en colapsar, ya lo hicieron antes 26 civilizaciones.

Hay que ser optimistas

Quiero ser optimista al pensar que sí se puede hacer esa transición a las energías renovables, los avances se tienen que ir dando y no necesariamente partamos del litio para movernos sin contaminar, estoy seguro que pronto tendremos alternativas sustentables a pesar de que este polémico científico use como tema la catástrofe y el encarecimiento de la vida por el indiscriminado uso de las energías no renovables.

Los pozos petroleros no se dan en maceta y si hubiese algunos para abrir, tardaríamos 10 ó 15 años en sacarles el petróleo y luego refinarlo o venderlo, que sería lo mejor, pero para ese entonces ya nos habríamos quedado rezagados.

Vale la pena que reflexionemos en que nuestras alternativas energéticas y ecológicas son ciertamente limitadas, pero somos una sociedad con una economía capitalista acostumbrada al consumo y cuando hay recursos los explotamos al máximo, pero cuando se agotan o se limitan, somos incapaces de cambiar fácilmente; inclusive, este gobierno de cuarta está apostándole a una solución ya de por sí fallida en el ámbito de las energías no renovables, lo que nos puede llevar a un colapso prematuro y volveríamos al mundo de las comunidades rurales sin ninguna posibilidad de avanzar.

Este gobierno ha pasado por alto el cambio climático y lo ve como una mosca que solo hace ruido sin pensar en lo que otros países ya dan por un hecho: que el mundo va tarde para avanzar en el tema. No quiero pensar que el gran Tlatoani sea un precursor de los colapsistas y que la valga la neta del cambio climático…¿o sí?— Mérida, Yucatán, 15 de agosto de 2022

