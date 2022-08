Rodrigo Llanes Salazar: ¿Proyecto de nación?

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Andrés Manuel López Obrador ha caracterizado su gobierno como la “Cuarta transformación” (4T) de México, siendo las anteriores la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

También prometió, tanto en campaña como en funciones como presidente del país, un “nuevo proyecto de nación”.

¿En qué medida la 4T ha construido dicho proyecto?

Esta pregunta fue abordada por un conjunto de antropólogas y antropólogos que participan en la Red de Antropología en las Orillas, a partir de la convocatoria de Victoria Novelo Oppenheim, en un evento realizado en Mérida en febrero de 2020, poco antes de que el Estado mexicano declarara la emergencia sanitaria por Covid-19.

Victoria Novelo, destaca antropóloga que vivió en Yucatán muchos años y que fue una pionera en los estudios sobre artesanías, trabajadores mineros, la antropología audiovisual y la migración de yucatecos a Cuba, tristemente falleció pocos meses después en la ciudad de Tepoztlán.

Producto de la reunión de la Red de Antropología en las Orillas en Mérida es el libro titulado “¿Hacia un nuevo proyecto de nación? Patrimonio, desarrollismo y fronteras en la 4T”, coordinado por Everardo Garduño y Giovanna Gasparello (publicado este año por Bajo Tierra y Abismos).

Como se puede advertir en el título del libro, los trabajos reunidos en él no abordan todos los aspectos del “nuevo proyecto de nación” pregonado por AMLO, como el combate a la corrupción, la “austeridad republicana” o la reforma laboral.

No obstante, nos presentan acercamientos etnográficos y miradas críticas a algunos de los principales asuntos públicos abordados por la actual administración federal.

Así, en los tres principales ámbitos estudiados en el libro —el patrimonio, las políticas de desarrollo y la migración—, se puede advertir que, lejos de que la 4T presente un nuevo proyecto de nación, ha aplicado políticas, programas y acciones propias de gobiernos pasados, algunos de ellos todavía asociados con el legado de la Revolución mexicana y el desarrollo estabilizador, otros con los de las administraciones neoliberales tan denostadas por AMLO.

Incluso, para algunos de los autores de los capítulos que componen el libro, la 4T no presenta realmente un “proyecto” de nación.

Varios gobiernos federales han prometido la construcción de una “nueva relación” entre el Estado y los pueblos indígenas. El de la 4T no ha sido la excepción. Uno de los ámbitos en los que más se ha anunciado esta nueva relación es en el de la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, particularmente del plagio por parte de las grandes casas de moda.

Sin embargo, la nueva ley de protección del patrimonio cultural está lejos de constituir un nuevo proyecto de nación en materia cultural.

Victoria Novelo argumenta que en realidad “no existe ningún proyecto” cultural, “las inversiones en lo que la 4T considera ‘cultura’ se van, sobre todo en festivales llamativos, coloridos y propios de una propaganda efímera”.

Esta situación contrasta con el proyecto nacionalista de arte popular de las décadas de 1920 y 1930, en el que se promovieron el muralismo, el Taller de Gráfica Popular, las escuelas de pintura, los conjuntos arquitectónicos, la edición de revistas y libros, entre otros.

Tras leer el trabajo de Novelo, cabe la pregunta de si realmente hay un nuevo proyecto cultural nacional (aunque, ciertamente, considero que merecería una mención el trabajo de Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica y la conversión de la residencia presidencial de Los Pinos en un Complejo Cultural).

Para Victoria Novelo, de poco sirve una ley que proteja el patrimonio cultural de los pueblos indígenas frente al plagio si no se atiende la precariedad laboral en la que las y los artesanos indígenas se encuentran, si no hay capacitación de aspectos legales y si no se establecen claramente las penas y castigos a quienes se apropian indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos.

Asimismo, el lingüista Fernando Nava, tras hacer una revisión histórica de las políticas lingüísticas del Estado mexicano con respecto a los pueblos indígenas desde la Independencia, concluye que el “nuevo proyecto de nación” guarda “una mejor relación con el lenguaje inclusivo, que con la lengua de señas mexicana y con las lenguas indígenas”.

Aunque las lenguas indígenas son legalmente lenguas nacionales, el español sigue siendo tratado en los hechos como la lengua oficial del país, socialmente superior a las indígenas.

El gobierno de la 4T ha incorporado el lenguaje inclusivo, ha establecido por primera vez en la historia un gobierno paritario y ha anunciado la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas.

No obstante, Ana Cecilia Arteaga argumenta en su colaboración que dichas políticas padecen de una “ausencia de una política de género clara, que atienda, investigue y resuelva principalmente la violencia contra las mujeres”.

El gobierno de la 4T no ha podido erradicar la violencia feminicida en el país. De hecho, como observa Arteaga, “en marzo de 2021, en el país se registró el número más alto de mujeres asesinadas en los últimos 32 años”.

Además de la erradicación de los feminicidios, siguen pendientes políticas, programas y acciones para lograr una justa distribución de tareas domésticas entre hombres y mujeres, la crianza compartida, la emisión de licencias de paternidad más extensas y la construcción de nuevas masculinidades para prevenir la violencia de género.

Asimismo, como ha sido documentado por los medios de comunicación, el actual gobierno redujo el presupuesto a refugios para mujeres (por calificarlos como corruptos), sustituyó las estancias infantiles por un programa de transferencias monetarias no condicionadas y redujo el presupuesto del Inmujeres en un 75%.

El Tren Maya es abordado en varios capítulos de la obra. Para el sociólogo Francisco Zapata, las grandes obras promovidas por el gobierno de la 4T —entre ellas el Tren Maya—, lejos de representar un nuevo proyecto de nación, significan una “restauración del Estado desarrollista del periodo 1934-1982”, ya que se trata de proyectos que “no guardan relación con lo local o lo regional, sino que buscan cumplir con prioridades nacionales”.

En su colaboración, Luis Várguez Pasos, investigador de la Uady, plantea que el proyecto del Tren Maya es una “crónica de una historia ya vista”.

Lo que preocupa a diversos especialistas, organizaciones y activistas no es solo ni principalmente el tren, sino todo lo que le acompaña, desde la llegada de miles turistas a regiones que ya presentan graves problemas de tratamientos de agua residuales (como en el caso de Yucatán), hasta la construcción de nuevos centros de población.

Es con respecto a esta última cuestión que Várguez advierte que “en su construcción veremos repetirse la historia de Cancún cuando se empezaron a edificar los primeros hoteles en el decenio de 1970”.

Se repite la vieja historia de progreso, desarrollo y crecimiento, que en la práctica significa algunos empleos temporales y precarios para albañiles, camareros, meseros cocineros, afanadores, jardineros, recolectores de basura, barrenderos, por un lado, y grandes ganancias para las empresas y políticos involucrados, por otro.

Cuestionamientos similares son planteados por Giovanna Gasparello en su contribución sobre los polos de desarrollo del Tren Maya en Palenque.

Para Gustavo Marín Guardado, investigador del Ciesas Peninsular dedicado al estudio del turismo, el proyecto Tren Maya, entendido como un proyecto turístico, no responde a la preocupación del desarrollo sustentable, esto es, a “la conversión energética, la conservación de los territorios como espacios de culturas ancestrales y de biodiversidad, y la inclusión de los grupos sociales como agentes fundamentales del desarrollo”.

Por ello, plantea que el Tren Maya no es “una propuesta alternativa a las dinámicas depredadoras del pasado, sino una continuidad e intensificación de éstas”, y que responde a “la necesidad de grandes inversiones, la voluntad de poder y una orden presidencial lo que ha imperado”.

Finalmente, los últimos capítulos del libro, particularmente los de Daniel Villafuerte Solís y Everardo Garduño, describen cómo el gobierno de AMLO, a pesar de que anunció un nuevo enfoque —humanitario— para atender el tema migratorio, muy pronto, ante las presiones del gobierno de Donald Trump, adoptó una política de mano dura, policiaca, militar: concluyó el Programa Emergente de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, aumentó el número de detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos.

“La frontera pasó de ser una frontera amigable a ser una frontera gendarme, lo que terminó por configurar un nuevo rostro de la frontera sur de México”, escribe Villafuerte Solís.

Para Garduño, este cambio fue un “golpe de timón” en la política migratoria de la 4T, que también ha tenido un impacto en la opinión pública, ya que, de acuerdo con encuestas de “El Universal”, la aprobación de la población mexicana con respecto a los migrantes descendió del 47.8% en 2018 a 29.8% en 2019.

Así, Garduño concluye que “la política migratoria de la llamada Cuarta Transformación está lejos de ser de izquierda y, mucho menos, socialdemócrata. Desde sus primeros meses en el poder, el actual gobierno canceló la anunciada orientación humanista y social de brazos abiertos a los migrantes y adoptó una política similar a la observada por los regímenes de derecha”.

De este modo, en ámbitos como el patrimonio y la relación con los pueblos indígena, los proyectos de desarrollo y el turismo, la migración, la frontera y la seguridad (como también analizó Antonio Salgado en este espacio el día de ayer), la 4T, lejos de construir un nuevo proyecto de nación, reproduce algunos de los principales problemas de los gobiernos anteriores, incluyendo los gobiernos “neoliberales”.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM