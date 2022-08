Tragedias que no deben repetirse

CHOLYN GARZA (*)

Llevamos ya casi dos semanas, y contando, de la dolorosa tragedia en el pozo denominado “Pinabete” en Sabinas, Coahuila.

La esperanza de rescatar a los 10 mineros que quedaron atrapados no se pierde, aunque la razón nos obliga a ver la realidad.

Esa realidad a la que diariamente se han enfrentado quienes trabajan extrayendo el carbón en las minas.

¿Por qué tiene que haber tragedias como la recién ocurrida en Coahuila para que la mirada se dirija al lugar siniestrado?

Cada vez que una tragedia sucede, se difunden las condiciones reales en que trabajan humildes mexicanos que van dejando su vida en una jornada ardua que día a día va minando las fuerzas hasta que aparecen enfermedades.

Toda una vida de sacrificios, de ingresar a los llamados “pozos” y no saber si habrán de regresar.

¿Quién, además de su familia, se preocupa por ellos? ¿El gobierno? ¿Los políticos? ¿Los dueños de las concesiones de las minas?

“Dios sabe por qué hace las cosas”, era una expresión que escuché de mi abuela y luego de mi madre. Expresiones que tienen gran significado. Dios permite que sucedan las cosas y es por algo.

¿Quién autorizó la explotación de la mina? Si fue en un sexenio anterior no es justificación para no haber actuado en este gobierno, haberla dejado operando y no efectuar las inspecciones debidas.

Si quien hoy gobierna pudo quitar de un plumazo y por sus pistolas fideicomisos que apoyaban programas sociales, ¿cómo es que una mina, con altos riesgos para la salud y la vida humana, se dejó funcionando?

¿Dónde ha estado todos estos años la secretaria del Trabajo? ¿Alguna ocasión ha visitado la mina de Sabinas? Porque durante la tragedia no se le ha visto.

No queremos que venga a ponerse el traje de buzo o ayudar en el rescate, pero al menos podría ver las condiciones en que han laborado los mineros durante el tiempo que tienen extrayendo el carbón.

Sentir empatía con las familias de los trabajadores mineros, hombres de piel curtida por el calor asfixiante de los pozos. Hombres que han dejado su vida en un trabajo arduo, sacrificado, extenuante y nada prometedor. Porque nadie puede asegurarles que, al ingresar, saldrán con vida para ir a su hogar con su familia y regresar al día siguiente a la rutina por el tiempo que Dios lo decida.

La vida es dura, muy difícil para muchos mexicanos. Sin embargo, podría aligerarse un poco creando las condiciones de trabajo que proporcionen seguridad.

El tiempo, pero más que nada los accidentes —que en ocasiones se convierten en tragedias— nos ofrecen esa realidad que se esconde en las profundidades, entre paredes o —como es el caso de Sabinas— en la oscuridad de un túnel donde se extrae carbón.

¿Se trabaja con miedo? Sin duda, sí.

Pero a la vez la misma necesidad, el amor a la familia, el compromiso de llevar el sustento al hogar da el valor para luchar contra la adversidad.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista