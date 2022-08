Tunkul Político: ''Etapa de aprobacionitis, imparable en el Congreso''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana medio mojada la que terminamos. Los Tunkules Amigos dieron por terminadas sus escapadas vacacionales y bien portaditos nos hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El que no ha parado de comunicarse es el Tunkul Legislativo, pues la etapa de aprobacionitis parece estar imparable en el congreso del estado. Los llamados periodos extraordinarios de sesiones han sido convocados uno tras otro, y el de la semana que terminamos fue nada más y nada menos que para aprobar como ya se hizo costumbre, es decir, rapidito, reformas para que la próxima legislatura esté integrada no por 25 sino por ¡Treinta y cinco diputados! ¡Qué tal!

Así, de un plumazo se aumentaron diez curules para asegurar una mayor repartición de croquetas grilleriles en las elecciones del año 2024, por lo que de 15 distritos locales en que actualmente se encuentra dividido el territorio estatal, se pasará a tener 21 para la elección por el principio de mayoría relativa, esos donde los candidatos designados por los partidos tienen que hacer las campañas, pero además, de diez diputaciones por el principio de representación proporcional denominados coloquialmente como plurinominales y que son candidateadas por listas, se aprobó aumentar el número a catorce.

El argumento esgrimido es que por el aumento del número de habitantes en la entidad, era necesario e impostergable – según declaraciones de algunos dirigentes partidistas- aumentar el número de diputaciones, que para que así la ciudadanía esté mejor representada.

Al parecer los intereses de los grupos en el poder son tan grandes y ambiciosos que pretenden manipular a la opinión pública intentando hacernos creer que cantidad es igual a calidad, pues en plena crisis de representación popular, de absoluta lejanía entre gobernantes y gobernados, de contradicciones entre mandantes y mandatarios, nos salen con el cínico sustento de que lo cuantitativo garantizará lo cualitativo. ¡Hágame usted el recanijo favor! Ni su chichí se los cree.

¡Ah! pero siguiendo con los aumentos, la mentada reforma también incrementó el porcentaje de votos que tendrán que obtener los partidos para poder meter diputados pluris, supuestamente para garantizar una verdadera representación, pero un Tunkul conocedor de los vericuetos grilleriles nos comentó que eso fue un “acuerdito” para castigar a los actuales diputados de los partidos minoritarios que se han rebelado a las consignas y han votado en contra de los designios del “jefe” y que además parece que están estableciendo alianzas con diferentes fuerzas políticas. Que a ver si con el aumento del porcentaje de votos van a poder meter diputados al congreso. ¡Pa´su mecha!

Continuando con los asuntos de la grilla, los jaloneos internos en los partidos se ponen cada vez más duros y tupidos, sobre todo en el punto de las definiciones para las candidaturas a la gubernatura. Los suspirantes a convertirse en sucesor del Chiqui andan más que movidos, sobre todo los blanquiazules y los morenos, pues los integrantes de los partidos chicos están esperando para donde soplan los aires y definir sus dizque alianzas.

Para platicar de ese tema, el que se comunicó muy orondo y hasta sarcástico fue el Tunkul Priista, pues asegura que mientras que en público prácticamente todos los integrantes de otras fuerzas políticas hablan pestes de los tricolores, los acusan de todo y por todo, los apedrean verbalmente, los etiquetan como los villanos de cualquier churronovela y los dan como muertos, en privado todos los están buscando para ofrecerles alianzas, pactos, acuerdos y que si no se pueden lograr oficialmente, se los solicitan aunque sea de facto, pues hay la percepción numérica de que quien logre sumar a su causa el voto de un buen número de tricolores, será quien se alce con el triunfo en la contienda electoral venidera. ¡Cosas veredes mío Cid!

Así pues, hoy todo indica que el tricolor puede convertirse en el partido bisagra, el que tendrá la capacidad de abrir las puertas a los diversos cargos de elección que estarán en competencia en Yucatán dentro de 21 meses. Vamos a ver, dijo un ciego…

El que como de costumbre se reportó muy preocupado fue el Tunkul Ciudadano, pues el número de fallecimientos y personas heridas a causa de accidentes viales ha tenido un lamentable incremento en las últimas semanas; de igual manera la violencia doméstica parece estar imparable y eso que solo se tienen como referente los casos que salen a la luz pública, porque lo que no se denuncia ni se publicita, la llamada cifra negra, dice que es espeluznante. Ante ese panorama que se vive en Yucatán, resulta inentendible que los diferentes órdenes de gobierno no estén llevando al cabo políticas públicas, campañas, programas y acciones para prevenir y reducir esa nefasta avalancha. ¿Masinó?

Ese mismo Tunkul comenta que pese a que ya han transcurrido varias semanas del atraco económico cometido por el ChiquiGóber y el ChiquiAlcalde mediante la aprobación que les dieron los Petronilos para endeudarnos más a los yucatecos, sigue sin tenerse información sobre cómo, dónde y con quienes se van a gastar el titipuchal de millones de pesos -poco más de dos mil- que van a manejar. ¿Usted sabe algo? Nosotros tampoco.