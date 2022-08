Ricardo Alberto Gutiérrez López: El ataque contra el “aspiracionismo”

Durante sus populares mañaneras y en múltiples ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha perdido la oportunidad de manifestar su rechazo a quienes conforman la clase social media, al llamarlos egoístas, hipócritas, clasistas y sobre todo: aspiracionistas.

Siendo objetivos, es de entenderse que el aspirar esté condenado por una administración que opera bajo ideales de austeridad (el conformismo sistemático) y que únicamente busca beneficiar a quienes estén en condiciones de recibir dádivas del presidente, es decir, el pueblo bueno y sabio.

Fifís, conservadores y neoliberales son solo algunos de los motes que reciben quienes no forman parte de este sector económico y que pecan de ambiciosos al querer escalar socialmente, por aspirar a ser algo más. Partiendo de aquello, entonces….¿Es malo ser aspiracionista?

No, todos lo hacemos y es inherente al ser humano. El que no aspira a la superación no es. Aun así, habrá quienes motivados por un espíritu de resentimiento intenten difamar a quienes buscan progresar. Recuerdo que en 1980 un diario local publicó lo siguiente sobre la Preparatoria México:

“La preparatoria México es un laboratorio político que pretende ampliar la influencia y las áreas de dominio de la gran burguesía, en ese sentido no entra en contradicción con las preparatorias particulares y las escuelas confesionales, no trata de suplirlas, si no por el contrario, complementarlas.

“Con novedosas técnicas educativas invitan a la participación y la creatividad de los jóvenes teniendo especial cuidado en encauzarlos hacia el rechazo de los valores nacionales y la adopción de principios de la actividad privada.

“La conservación de laboratorios ideológicos como la Preparatoria México es lo que defiende la reacción mexicana al oponerse a la vigilancia de la secretaría de educación pública. La conciencia ciudadana debe comprender el daño que se le hace a nuestra juventud en esas instituciones que tienen como única finalidad la formación de amargados sociales, renegados de nuestros valores nacionales, instrumentos que requiere la reacción para ver cumplidos sus intereses”.

Quienes estuvieron involucrados en este proyecto sabrán que la idea legítima al realizar la Preparatoria México (la primera en incorporarse a la Uady en Mérida) era crear una institución que tuviera los mejores servicios educativos y que gozara además de una buena infraestructura.

El sentimiento que impulsó este proyecto fue genuino pese a que algunos equívocamente consideraran que se fundó por motivos egoístas y con fines políticos ventajosos.

Aun así, eso no nos detuvo, sabíamos las razones de aquellas acusaciones y hoy día tenemos la dicha de ver nuestras aspiraciones materializadas. No les correspondía a otros determinar dónde estaba el límite de nuestras ilusiones.

El presidente comete un grave error al señalar que la clase media “no es solidaria y busca solo su propio beneficio”, así como se equivoca al atribuirse una función que no le corresponde; moralizar al pueblo mexicano en función de sus opiniones personales.

Lo único que se logra con este tipo de comentarios y atribuciones es fracturarnos como sociedad.

Es hora de que el pueblo mexicano comprenda que a pesar de lo que diga el presidente, aspirar siempre será mejor que conformarse, aspirar con bases éticas bien fundamentadas no solo contribuye al desarrollo integral del hombre sino también al de la sociedad.

Es tiempo de buscar alcanzar aquello que anhelamos independientemente de nuestra condición social, “tener la fuerza, la voluntad y el coraje para concretar nuestros sueños, en vez de pedir por milagros que no mereceríamos”.— Mérida, Yucatán.

leconser@yahoo.com

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado