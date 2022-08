Olegario M. Moguel Bernal: Entrevista con el Vampiro

En algún lugar, en algún momento:

—¿Nombre?

—Gestas “N”.

—Gestas, como el buen ladrón.

—No. El malo… pero me dicen el Vampiro, porque me parezco a la caricatura del Soots.

—Ah, perdone usted. ¿Oficio?

—Eso.

—¿Cómo que eso?

—Pues ladrón. Y de los buenos.

—¿Ha robado mucho?

—No me quejo.

—¿Dónde vive?

—A veces en Kanasín, otras veces voy al puerto y ahí me quedo una temporada.

—¿A qué puerto?

—Progreso, Chelem… a veces voy a Chicxulub.

—¿Lo han detenido?

—La neta, sí.

—¿Y cómo libró la cárcel?

—No la libré. Estuve entambado.

—¿Qué se siente estar en la cárcel?

—Normal. Es como mi segunda casa. Tantas veces he estado…

—¿O sea que ha estado más de una vez?

—¡Claro! Unas seis veces.

—¡Seis veces! ¿Y por qué sale?

—Dicen que porque no hay denuncia. Nomás me dicen: “¡Échale, Vampiro!”. Y voy para afuera.

—¿Así nada más?

—Sí. Me despido de la banda, pero nomás un rato. Ya sé que los volveré a ver.

—Cuando sale, ¿se pone a trabajar?

—Ah, eso sí. Religiosamente. Si no, de qué vivo.

—¿En qué?

—En lo que sé hacer.

—¿Robar?

—¡Y cómo!

—O sea que de readaptación social ni hablamos.

—No sé qué es eso.

—Bueno, por lo visto no le da miedo que lo detenga la policía.

—Uno se acostumbra a todo.

—¿Es difícil robar?

—Cada vez más.

—Es de esperarse, debido a que la policía está más pendiente, por las cámaras que pusieron, por las patrullas nuevas que compraron y todo el equipo del C5…

—No, ¡qué va! Porque cada vez hay más competencia. A veces llego a una casa y ya la robaron. No dejan nada.

—Ah, ya veo. ¿Cómo lo tratan cuando lo detienen?

—La mayoría de las veces, sin brocas. Ya me conocen. Una calentadita y ya. Pero a veces se les pasa la mano y escupo sangre.

—¿¡De verdad!?

—Sí. Pero la mayoría de las veces, le digo, sin problema. Saben que soy de Kanasín.

—¿Qué roba?

—Casas.

—O sea, ¿entra usted en las casas y sustrae artículos?

—Sí. Teles, hornos, algún adorno bonito, ya sabe, para mi jefa.

—¿Su mamá?

—Sí. Para 10 de mayo siempre le llevo algo.

—Algo que no es suyo…

—Si lo robo, ya es mío. Es fruto de mi trabajo.

—¡Vaya! ¿Ha lastimado a alguien?

—¡No vacile! ¿Pos cree que soy malandro o qué? Claro que no. Si veo que hay alguien en la casa, me voy en caliente.

—¿Como se va?

—Brinco el muro.

—¿No le da miedo que los dueños de la casa lo agredan?

—Nada. Le digo que a todo se acostumbra uno. Antes me asustaba. Ahora brinco el muro con calma. Sin broncas. La gente está más preocupada que yo de que nos encontremos.

—Oiga, en muchas casas hay cámaras…

—Y eso qué. ¿Qué van a hacer? Las ven ya que me quité.

—Pero le muestran su cara a la policía.

—No le digo que ya me conocen. A veces me dan ganas de saludar a la cámara porque sé que los polis me van a ver.

—Es usted medio cínico.

—Pues no sé, pero le digo la neta. Saben que soy de Kanasín.

—¿En cuánto tiempo comete un robo?

—Depende… si la casa es de un piso o dos, si hay reja, si hay perro, si voy a robar cosas chicas o una pantalla grande. A veces voy a lugares solitarios donde estoy horas. Ya sé que la policía no va a pasar y si pasan ni en cuenta.

—Me dijo que no ha lastimado a alguien. ¿A usted lo han lastimado?

—Deje ver… Ora que recuerdo, sí. Una vez en Chelem. Pero fue porque me engolosiné. Entré a una casa.

—No había nadie, por supuesto...

—No. Sí había. Estaba llena. Era temporada, pero todos dormían.

—¿¡Entró usted a robar brincando hamacas con gente dormida!?

—Sí. Pero ya le digo que no lastimo a nadie.

—¡Vaya, menos mal! ¿Y entonces?

—Saqué algo de dinero, unos celulares, un reloj… Ya sabe, lo de siempre. Me pelé y cuando se dieron cuenta salieron a buscar una patrulla. De casualidad iba pasando una. Yo estaba viendo todo desde una casa abandonada donde duermo cuando ando por allá.

—¿Y qué pasó?

—Los policías hicieron la finta de que me fueron a buscar. Puro choro. Luego regresaron y ya no supe qué pasó.

—¿Cómo lo lastimaron?

—Yo la cajeteé. Porque como vi que fue muy fácil, a los dos días volví a esa casa en la madrugada. Pero cuando quise entrar me estaban esperando. Me agarraron y me dieron una madrina. Ainas me matan. Señores, señoras y hasta chavitos me pusieron mis tutis. Me patearon, me dieron con los puños y con un palo… Cuando ya estaba todo golpeado me subieron a una camioneta y me fueron a tirar al basurero que está sobre la carretera. Cuando amaneció, los chombos me estaban xocheando.

—Solo a usted se le ocurre ir al mismo lugar. Claro que estaban molestos.

—No solo eso. Cuando los polis les dijeron que no me encontraron, un señor se molestó y les dijo que cómo es posible que no haya seguridad. Que están a merced de los ladrones y quién sabe qué más. Eso oí que lo comenten cuando me estaban llevando a tirar. Ese señor molesto les dijo a los policías que iría a poner su denuncia. Y el mismo poli le dijo que para qué. No iba a pasar nada. Que en esos casos lo mejor es que los vecinos capturen al ladrón, lo apaleen y lo vayan a tirar al monte.

—¿¡Eso les dijeron los propios policías!?

—Eso oí. Y fue lo que me hicieron. Apenas la libré.

—¡Vaya clase de justicia…! Y aun así continúa usted robando…

—Pos sí, es lo único que sé hacer. Todo trabajo tiene sus riesgos, y esta chamba deja lana. Además. después de tantos años, solo eso me ha pasado…

—Entonces es usted afortunado.

—Es una de las ventajas de trabajar en el estado más seguro de México.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia