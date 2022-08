Fernando Ojeda Llanes: La inflación es un impuesto muy caro

Fernando Ojeda Llanes (*)

Nos ha sorprendido conocer que los Estados Unidos tienen una inflación arriba del 8%, cuando históricamente no llegaba al 3%, aun cuando su economía es una de las más grandes del mundo.

Para los americanos su citada inflación casi se ha triplicado, las familias están preocupadas; por ejemplo el litro de gasolina regular tiene un precio del equivalente a 32 pesos mexicanos y si hablamos de alimentos básicos, un huevo de gallina cuesta 5.16 pesos mexicanos.

La FED (el banco central de Estados Unidos), tratando de contener la escalada de precios en aumento, tiene una política restrictiva incrementando las tasas de interés, lo que afecta a nuestro país.

Nuestro México con una economía precaria, tiene una inflación cercana al 8%, casi el triple de la requerida y las familias han perdido poder adquisitivo, lo que genera una falta de dinero en su cartera, porque si se trata de alimentos básicos, cuando van a las tiendas se encuentran con precios de productos de alta necesidad con incrementos más altos que la propia inflación, de hasta 12 a 18 por ciento.

Pero un dato especial, en las empresas se tiene una falta de personal operativo con rotaciones hasta de 40 por ciento, debido a muchos factores; el primero es que los trabajadores requieren tener dinero en efectivo en su bolsa y solo tienen monedas de diez pesos, la inflación es un impuesto tremendamente impactante.

Algunos empresarios y economistas mencionan que pronto bajará la inflación porque algunas materias primas están disminuyendo sus precios; cruzo los dedos para no llegar a inflación de dos dígitos: 10 a 12 por ciento.

La precaria economía mexicana nos señala una falta de inversión, lo que vemos de rotación de personal es un espejismo, el gobierno menciona que hay una gran creación de empleos, quizá lo hay, pero precaria, más bien se trata de que una determinada empresa contrata personal operativo que se salió de otra empresa.

Se habla de que en virtud de la globalización los precios internacionales y el mercado han alentado el alza de inflación en los países, México no es la excepción, pero hay cosas inexplicables en que solo se hacen suposiciones de teorías económicas, como por ejemplo cómo podemos explicarnos que en Estados Unidos el litro de gasolina cuesta 32 pesos mexicanos y en nuestro país la del mismo tipo, 22 pesos, ¿será verdaderamente el subsidio gubernamental?

Puede ser porque depende de precios internacionales y la mayoría la importamos, pero cómo razonar que en la poderosa economía americana un huevo de gallina tenga un precio de 5.16 pesos mexicanos y con nosotros, de 2.83 pesos y no tiene subsidio. ¿Será que los márgenes de utilidad son más altos en EE.UU. que los bajísimos nuestros?, esto es un espejismo...

Hay situaciones económicas que se correlacionan de alguna forma, pero existen inconsistencias que la teoría económica trata de explicar pero muchas veces no es razonable, se supone que si una economía nacional tiene alto crecimiento, si hay inflación no le impactaría a las familias, pero no es así, como el ejemplo del precio de los huevos, tengo familiares en Estados Unidos sufriendo por la alta carestía de los alimentos, así como de otros bienes y servicios, ganan buenos dólares, pero su bolsillo a veces solo porta uno o dos dólares.

Entonces en un país como el nuestro, sin crecimiento en la economía, con una inseguridad que nos pone a temblar, ¿qué hacer para que los trabajadores que se pasan todo el día laborando sin descanso, tengan dinero en sus bolsillos? Cuando menos algunos billetes de cincuenta pesos y no pequeñas monedas que ni alcanzan para pagar su pasaje.

Nuestro castigo no es solo la inflación, sino muchos elementos, incluyendo la falta de valores humanos.

El Centro de investigación de política económica informa que la última lectura de indicadores mostró que en 2020 se encontraba en pobreza multidimensional el 43.9% de nuestra población, 55.7 millones de personas, y en extrema 8.5%, equivalente a 10.9 millones de personas.

El incremento en la carencia de acceso a la salud fue el que mostró un salto importante ese año, pasó de 16.2% de la población en 2018 a 28.2% en 2020.

Otro dato que espanta es la reciente información de los medios de comunicación que reporta a marzo de 2022 que el 56% de la población trabajadora se encuentra en la economía informal, millones de personas dejan sus trabajos de salarios fijos para buscar tener dinero en sus bolsillos vendiendo tacos, tortas, productos de segunda y otra serie de actividades comerciales y de intercambio.

Por lo visto, México no necesita una reforma fiscal que beneficie o afecte a los trabajadores porque tienen el impuesto más caro: la inflación.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.