Jesús Retana Vivanco: Elvis Presley, contoneo de caderas que enloqueció a las mujeres

El performance del movimiento de sus caderas y contoneos, enloqueció a las mujeres por más de dos décadas.

ELVIS PRESLEY. Hace unos días vi la película Elvis, una cinta muy bien lograda que nos deja ver los claro obscuros de un fenómeno musical que arrastró a una generación para hacerla despertar y cambiar la banda sonora de todo un planeta, dándole una emotividad que no pudieron darle ni Little Richard, ni Jerry Lee Lewis ni Chuck Berry, íconos del Rock en los cincuenta. Elvis Presley era The King… su majestad el Rey del Rock and Roll, no había ninguno otro que se le pudiera igualar.

Su primer disco lo grabó en 1954 con el sello SUN Studios en Menphis Tennessee, el cual fue todo un éxito en la radio local con la canción que lo catapultó a la fama, That´s All Right, un blues de 1946 compuesto por Arthur Cradup, un cantante de gospel, canción a la que le dio su particular estilo, en una versión más movida al ritmo de Rock con el énfasis de los cantantes negros.

Elvis vendió millones de discos para la firma RCA con 23 albumes y 111 discos sencillos convirtiéndolo en el solista con más ventas en la historia de la música, ganador de innumerables premios Grammy y demás reconocimientos. El género musical que lo lanzó a la fama, fue indudablemente el Rock and Roll, pero parte de su éxito también se debe al Blues, Country y Pop. El performance del movimiento de sus caderas y contoneos, enloqueció a las mujeres por más de dos décadas. La NBC hizo un programa televisivo con un éxito sin precedente en el que interpretó el Rock de la Cárcel, cuyo único decorado en el estudio eran unos barrotes de una celda.

Malísimas sus películas

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Elvis, también es poseedor de un pasado que se ha mantenido en lo obscuro para no demeritar su fama. En sus inicios, fue acusado de embarazar a una adolescente, situación que también le sucedió a Little Richard, solo que a Elvis lo perdonó el juez y a Richard lo mandaron dos años a prisión, estamos hablando de la época en que los derechos de los afroamericanos no valían nada.

Su mala fortuna comenzó cuando el coronel Andrew Parker (no era militar) se convirtió en su representante y con artimañas engañó a sus padres y lo hizo que se enlistara voluntariamente en el ejército para ganar mayor popularidad. Años después lo lanzó como protagónico de películas de las cuales todas fueron un fracaso, obligándole a filmar tres por año.

Hace poco se hizo público que el FBI dio a conocer unos documentos en los que Elvis se ofrecía al presidente Richard Nixon como agente secreto para luchar contra las drogas y los grupos de hipies y negros (los panteras negras) que comenzaban a intervenir en el mundo del espectáculo, –grupos a los que admiraba cuando comenzó su carrera musical–. Nixon lo recibió en la casa blanca en diciembre de 1970, a pesar de que no prosperó su ofrecimiento, Elvis le regaló una pistola Colt 45 de la guerra de secesión la cual había pertenecido a Nathan Bedford uno de los fundadores del Ku Klux Klan.

Los biógrafos señalan que el amor por su madre rebazaba todo límite, considerándolo como un complejo de edipo. A raíz de la muerte de su madre, se enamora de Priscilla cuando apenas ella tenía 14 años y él 24. Se casaron siete años después en las Vegas en una ceremonia muy privada que duró tan solo ocho minutos. Tuvieron una hija, Lisa Marie quien años más tarde se casó con Michael Jackson.

Intentó matar al maestro de Karate

Pasaba días enteros en su mansión de Graceland y cuentan que una vez, Elvis le propuso a Priscilla dar una vuelta, algo completamente inusual porque no le gustaba salir y mucho menos de noche después de estar viendo películas de terror todo el día. Llamó a su chofer y le hizo abrir el depósito de cadáveres de Menphis para poder ver a los muertos. Su comportamiento ya era desquiciante.

Priscilla tenía prohibido salir de la casa y para evitar el aburrimiento, Elvis le sugirió que aprendiera Karate, ya que él lo practicaba, ella siguió su consejo al grado que acabó fugandose con su profesor Mike Stone al que Elvis planeó matar, para ello contrató a un sicario al que le pagó diez mil dólares, el matón tomó el dinero y sin más, desapareció, yo creo que persuadido por los allegados a Elvis que se enteraron de sus intenciones.

En el reportaje de televisión titulado Las últimas 24 horas de Elvis, uno de sus guardaespaldas platica que un día se encontraban en la casa 152 mujeres con solo siete hombres (…).

Abrumado por el sobrepeso (113 kilos), los calmantes que le daba el médico particular, su adicción a las metanfetaminas y la cocaína, fue encontrado sin vida en el piso del baño.

¿Infarto o sobredosis?

Una versión dice que murió de un infarto, pero la más válida aunque no aceptada, fue que murió de una sobredosis el 16 de Agosto de 1977 a los 42 años.

En el ocaso de su vida se encadenó por varios años a sus presentaciones en el hotel casino Internacional de las Vegas, que después se convirtió en el Hilton Las Vegas. Había ocasiones que salía drogado, o con algunos tragos encima; el sobrepeso lo hacia sudar más allá de lo que acostumbraba.

Tal vez la historia del Rey ya la conocías, solo quise darle un marco a esta película que recién se estrenó como un digno homenaje a la vida de Elvis Presley, película que da cuenta de su historia, actuada estupendamente por Austin Butler en el papel de Elvis y un Tom Hanks irreconocible que interpreta al coronel Parker. Muy apegada a la realidad, vale la pena verla y escudriñar un poco sobre su vida. Para los que probablemente nunca lo vieron o no lo conocieron, este filme nos da una idea del personaje que puso de moda el Rock and Roll en el mundo, el Rey… Elvis Presley. Twitter: @ydesdelabarrera