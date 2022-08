Tunkul político: ''Asuntos del x´tokoy siguen dando de qué hablar''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, terminando el periodo vacacional escolar de verano. Los Tunkules Amigos estuvieron ocupados en el trajín de ver útiles y uniformes para la chamacada, pero cumpliditos como son, se dieron tiempo para hacernos llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

En el x´tokoy solar los asuntos siguen dando de qué hablar y poco a poco van apareciendo ciertas cosas que por todos los medios se ha pretendido mantener en la ya acostumbrada lamentable opacidad. Lea a continuación algunas de ellas:

El Tunkul Transportista se comunicó medio sorprendido y medio encabritado para platicarnos que no cabe duda de que el ChiquiGóber yucateco es bueno en eso de intentar manipular la opinión pública mediante anuncios rimbombantes. ¿Recuerda usted el argumento que esgrimió para sustentar la solicitud de un nuevo endeudamiento público por 1,750 millones de pesos, solicitud que rapidito le fue aprobada por sus empleados del congreso? Si, aquel de que se implementará una nueva ruta de transporte urbano con camioncitos eléctricos para proteger el ambiente y que nos pondrá a la vanguardia porque sería la primera de ese tipo en toda América Latina.

Seguidamente llegó el pomposo anuncio de que en una acción sin precedente se pondrán en funcionamiento rutas nocturnas de transporte urbano en Mérida que recorrerán el periférico y algunos puntos de la ciudad, aduciendo que se trata de una innovación, casi, casi, de un invento de su privilegiada mentalidad moderna.

Pues aquí tiene usted que ese Tunkul comenta que ambos anuncios son solo una pretendida copia de lo que la Secretaría de Movilidad en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México han puesto ya en circulación en cuatro alcaldías de la capital del país, servicio al que han denominado como el Nochebús, en el que por cierto, todas las unidades son eléctricas para establecer los corredores cero emisiones. ¡Qué tal!

¡Ah! pero allá ¿Sabe de cuánto es la tarifa que paga cada usuario por ese servicio de transporte nocturno en camiones eléctricos? ¡De tan solo siete pesitos! Pero además, los niños menores de cinco años, las personas con discapacidad y las de la tercera edad, no pagan nada. ¡Pa´su mecha!

La verdad, resulta difícil de creer tantos beneficios en un servicio público, quizá porque no estamos acostumbrados a que se nos brinden en Yucatán, por lo que ya le pedimos a ese Tunkul que nos mande notas periodísticas, boletos u otro tipo de documentos para constatarlos, porque de ser así, vaya que en nuestra entidad la desesperación por el llamado posicionamiento está llegando a los límites de la falacia y la desfachatez ¿Masinó?

Por otra parte, el Tunkul Actuarial nos hizo llegar copias de documentos sobre el perfil crediticio del municipio de Mérida emitidos el pasado mes de mayo por tres de las llamadas empresas calificadoras cuyos servicios paga el ayuntamiento meridano. ¿Y qué cree usted? Las tres empresas recomiendan no contratar endeudamiento público al menos durante los próximos tres años, pues se sigue confrontando como reto crediticio el alto pasivo correspondiente a un fallo en contra por la terminación anticipada en el año 2013 del contrato de luminarias con la empresa ABC Leasing. ¡Guay!

Igualmente se le indica al ChiquiAlcalde que se espera que las necesidades de infraestructura se financien con ingresos propios y no se solicite para ello nuevo endeudamiento, porque el pago de la resolución a favor de ABC Leasing, aunado a una posible desaceleración de las transferencias federales, podrían dar como resultado un flujo irregular de efectivo. ¡Chíspales!

Entonces ¿Por qué la recientemente contraída deuda pública por 350 millones de pesos? ¿Vale sorbete de carrito lo que les digan las empresas calificadoras a las que se les pagan altas remuneraciones? ¿Tanta falta hacen los recursos económicos para el proyecto político? ¿O a poco de nueva cuenta nos engañaron y el dinero que se obtenga del crédito aprobado servirá para darle un abono a la empresa de las luminarias? ¡Sepa la bola!

El caso es que durante los doce días de publicidad por el primer informe de gobierno de este tercer periodo del ChiquiAlcalde, solo se presumen supuestos grandes logros, programitas, convenios, planes y demás chuladas, pero el tema de la derrota jurídica por la mal hecha, aunque la autodenominaran y publicitaran como “decisión valiente” terminación anticipada del contrato de las lámparas hace casi 10 años, y lo que nos costará a los meridanos el poderla terminar, es innombrable, tapada, guardada y protegida con el manto de la impunidad. ¡Hágame usted el recanijo favor!

La sentencia que obliga al ayuntamiento a pagar alrededor de 588 millones de pesos a la empresa, más lo que se acumule por moratorios, costes del juicio e intereses si se logra pactar a 20 años el pago, significarán algo así como el 20% de los ingresos operativos, por lo que es posible que los meridanos además de pagar, padeceremos una reducción todavía mayor en la calidad de los servicios públicos. Pero eso no importa, total que entre grillos es popular aquel refrán que dice que el que venga atrás que arree. Que aquí quede … por hoy.