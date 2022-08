Plaza Grande: Morena en Yucatán, ¿con austeridad o solo una pose?

Piropos a una diputada

El primer Informe de Gobierno 2021-2024 de Renán Barrera Concha, ayer en el Centro Internacional de Congresos, fue también motivo de lucimientos y de uno que otro incidente jocoso.

Entre quienes no perdieron la oportunidad del protagonismo estuvieron los diputados locales de Morena Alejandra Novelo Segura y Rafael Echazarreta Torres, quienes se tomaron fotografías con muchos asistentes.

Echazarreta, férreo crítico de la autoridades panistas en el Congreso del Estado, le solicitó incluso una fotografía a la diputada federal Cecilia Patrón Laviada. Más aún, se dirigió a un allegado de la legisladora del PAN y le dijo: “Que me cuiden a esa mujer, está muy guapa”.

Notable ausencia

En la misma ceremonia del Informe municipal, el exalcalde Luis Correa Mena, asesor principal de Renán Barrera, generó hilaridad de quienes le oyeron un comentario.

En algún momento, al ver que los reporteros gráficos tomaban fotografías a los expresidentes municipales panistas de Mérida en uno de los costados de la fila que les asignaron, Correa Mena le dijo a Ana Rosa Payán Cervera:

“Mira, nos están tomando fotos. No se vaya a caer Xavier”. Se refería a Xavier Abreu Sierra, quien estaba cerca de ellos, con postura encorvada. Por cierto, el único exalcalde del PAN que no asistió al evento fue Patricio Patrón Laviada.

¿Facilidades o coincidencias?

Desde hace unos meses Ángel Xacur Alonzo , exdelegado de Infonavit en Yucatán, está en abierta promoción de su imagen personal disfrazada de “interés” en temas comunitarios, pero finalmente salió el peine: ya se destapó como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado y como parte de su estrategia se declara firme opositor a una alianza con el PRI.

Autoproclamado integrante del grupo de “fundadores” de Morena, aunque admite que en realidad solo tiene tres años de militancia en ese partido, su plan de campaña anticipada se basa en críticas al trabajo de autoridades distintas a las del morenismo y para ello ha recurrido a actividades que alguna institución electoral pudiera sancionar si hubiera vigilancia efectiva.

Un ejemplo se palpa en uno de los numerosos vídeos que Xacur Alonzo acostumbra difundir en las redes sociales: el exfuncionario critica los vehículos de traslado médico de los municipios, afirma que no son ambulancias como se quiere hacer creer —desde la entrega de esas unidades en administraciones pasadas se ha señalado que no son ambulancias— porque no están equipadas y dice que es lamentable que no haya paramédicos en las comunidades.

Todo estaría bien si no fuera porque utiliza como “modelo” un vehículo del Ayuntamiento de Tixpéhual, muestra sus interiores y se le ve en un estacionamiento del Palacio Municipal. Si bien son instalaciones públicas, no deja de llamar la atención que el alcalde de ese municipio, Víctor Lara Cauich, es de filiación morenista. ¿Será que hubo facilidades para esa grabación o es mera casualidad?

De austeridad, incluso en la afición

Con pizarra 1-0 a su favor, los Leones de Yucatán salieron al bat para el cierre de la segunda enteada del juego de anteayer domingo en el Kukulcán, contra los Tigres de Quintana Roo, momento en el cual llegó a las gradas, ataviado con camisa del equipo de casa, el superdelegado del gobierno federal Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

El funcionario de la 4T, una de las fichas más sonadas para ser candidato a la gubernatura en 2024 por Morena, se dirigió a su asiento ubicado en butaca baja cerca del jardín derecho. Después de saludar a numerosos asistentes, tomó asiento cuando los Tigres bateaban en la apertura de la tercera.

Poco le duró el gusto, porque en el cierre de esa entrada se desató un aguacero que hizo correr a los aficionados, el superdelegado incluido. ¿Se habrán terminado los tiempos en que los funcionarios buscaban los mejores asientos del Kukulcán, en los palcos detrás de jom? ¿O eso de dirigirse a los lugares alejados es solo una pose austera?