Rafael J. Ramos Vázquez: El triple, el imparable más inaccesible

El lanzador recibe la señal del receptor, acto seguido envía el disparo al plato, el bateador atento conecta una fuerte línea que pasa sobre la cabeza del primera base, pica en terreno bueno y sale lentamente del campo hacia el rincón del jardín derecho, el corredor ya está pisando la primera colchoneta y raudo con zancadas ágiles pasa sobre la segunda almohadilla, mira al coach que está en el cajón de la tercera, quien le hace la señal de avanzar hasta la esquina caliente.

El jardinero ha tomado la esférica y con potente disparo intenta atrapar al hombre que presuroso se desliza, llegando la esférica un segundo tarde al guante del centinela de la base. El hombre de azul indica con los brazos abiertos que el velocista ha llegado quieto a su destino. Ha sido un limpio triple, el hit más inaccesible del béisbol.

Desde que la esférica sale conectada por el madero, hasta la llegada de la gacela a tercera, han transcurrido entre diez y doce segundos, no más. Siempre ha sido complejo conectar ese imparable.

En la antigüedad, con una bola menos viva que la actual, campos más amplios y menor defensiva hacían más fácil conseguirlo; hoy las praderas reducidas están más estructuradas para el cuadrangular que para los extra bases.

Esas circunstancias han hecho de ese estacazo una verdadera rareza. Los números no mienten y nos indican lo intrincado de ese inatrapable. El récord de triples en una temporada lo podemos encontrar empolvado, pero no superado, con más de cien años de haberse implantado Fue John “Chief” Wilson, quien en 1912, jugando para los Piratas, conectó la friolera de 36. Y quien tiene la marca de todos los tiempos en la Gran Carpa es Sam Crawford, con 309 inatrapables de tres bases; como dato curioso, solo él ha llegado a los 300 triples. Quienes le siguen en escala decreciente, el que más se acerca tiene 295. En la temporada 2022 de Grandes Ligas, el equipo que más tiene, Kansas City, acumula 32; el que menos, solo cinco. Ese incogible no es electrizante, como el cuadrangular; se obtiene a base de buenas piernas y gran velocidad, correr milimétricamente al pasar por primera y segunda y que la esférica se deslice al recodo de los jardines, para permitir al jugador tener los segundos suficientes para arribar salvo a la base.

El triple, ese batazo con la pelota dentro del campo, es el más complejo, actualmente es extraño verlo y cuando se conecta los verdaderos amantes del rey de los deporte se deleitan. Mérida, agosto de 2022.

