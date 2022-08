Rubí Alejandra Briceño Correa: De paseo por el limbo

Me detuve de pronto. Ya no hice nada más. Suman tantas horas, día tras día moviendo, llamando, resolviendo, atendiendo, animando, propiciando, favoreciendo, empujando, preguntando, respondiendo, imaginando, suponiendo, justificando, exigiendo… que dejar de hacer fue muy extraño al principio, pero poco a poco la calma me fue invadiendo, me concentré en lo que me rodeaba, en mi respiración, en las sensaciones que me provocaba el aire pasando entre las hojas de los árboles y en algunos sonidos que llegaban a mí como ensordecidos, en segundo plano.

Pude percibir que mi atención estaba hacia adentro, me escuché a mí misma respirando pausadamente, casi relajada, ya no tan asustada de la inmovilidad repentina, incrédula de ganarle la batalla al tiempo, de no hacer nada.. no había prisa ni carrera contra reloj… ¿estaría muriendo?

Ese pensamiento me asaltó y eché mano de la literatura que en mi mente revolotea a veces sobre la teoría del bien morir… ser consciente del momento y participar en el proceso para tener la posibilidad de guiar la propia energía hacia donde queremos trascender. ¿Y qué quería ser ahora? ¿Qué fui?

Comencé a repasar mi estado, a identificar las sensaciones y a buscar indicios de vida en mi cuerpo y fuera de él.

El teléfono no sonaba ni vibraba, nadie pasaba siquiera cerca, ninguna voz requería nada de mí, sentía todo tan liviano que casi flotaba y en mi mente el único enigma a resolver era qué actitud asumir si había llegado el momento.

Me tomé mi tiempo, al fin y al cabo quizá sería el último, disfruté de la calma, respiré muy profundo, observé el cielo y repasé uno a uno los rostros más amados, esos que tal vez ya no podría ver más, abracé mi existencia o lo que quedaba de ella y agradecí por cada instante vivido…

Lágrimas

Incontenibles lágrimas brotaban de mis ojos. ¡Aún podía llorar! ¿O es que al morir ese beneficio sanador permanencia en nosotros para redimirnos?

Y ahí en el limbo entre la vida y la muerte, supe que tenía que bajar el ritmo, aprovechar cada día, abrazar más a los que amo y dejar de hacer tanto, para de vez en vez, observar el cielo, escuchar el viento entre las ramas y permitir a Dios entrar al alma para detenerlo todo, ordenarlo y echarlo a andar de nuevo… Gracias vida, ¡Aún estoy aquí!—

