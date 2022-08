Plaza Grande: tirón de orejas a diputado yucateco, ''por chismoso''

Se le ''chispoteó''

En los pasillos del palacio de la 61 circulan rumores de que Esteban Abraham Macari, diputado y presidente de la Unión Ganadera del Oriente de Yucatán (Ugroy), habría recibido un severo jalón de orejas por quitarle la sorpresa a la presentación de la Feria de Xmatkuil, que —dicen— el gobernador Mauricio Vila Dosal quería realizar con bombo y platillo.

Ayer, en la presentación de la Feria de la Carne, el legislador fue cuestionado por los medios sobre el tema y se limitó a contestar sólo lo que atañe a su puesto, sin profundizar en los otros temas de los que prefirió no hablar. Este evento seguramente marcará un hito en la historia yucateca, pues sólo así se explicaría que quieran mantener en secreto la realización de una Feria, la más esperada en Yucatán, como si se tratara de un tesoro.

Algunos líderes de cámara entrevistados al respecto dijeron no tener certeza de la realización, otros que no sabían del tema e incluso el titular de la Feria, Gilmer Soberanis, dijo que aún estaban en pláticas. Sin embargo, el presidente de la Canaco afirmó que ellos incluso ya tienen el número de lugares que ocuparán sus agremiados en la nave dispuesta para ellos dentro del recinto ferial. A ver si no le jalan las orejas también.

Compadrazgo de altos vuelos

El festejo social en Tizimín al que asistió hace unos días el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, del que informamos el domingo, no dejó dudas de la cercanía del mandatario con Morena, algo que ya era un secreto a voces y que fue confirmado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al anunciarlo como próximo integrante de su equipo de gobierno.

Según trascendió, a la fiesta en Tizimín —con motivo de un bautizo que apadrinó Joaquín González— asistieron también Mara Lezama Espinosa, gobernadora electa de Quintana Roo; Yeidckol Polevnsky, diputada federal y exsecretaria general de Morena, y la senadora Verónica Camino Farjat, de origen tizimileño.

Esta última, de acuerdo con nuestras fuentes, aprovechó la presencia de morenistas de alto rango para decir que ella debe ser candidata a gobernadora de Yucatán porque Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit, simplemente no levanta y Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal en la entidad, está ocho puntos debajo de ella en las encuestas. Así las cosas.

Contraparte panista

Además de esa convivencia morenista con un gobernador postulado por la alianza PAN-PRD, Tizimín fue escenario de un cónclave panista con motivo del primer informe del alcalde Pedro Couoh Suaste. Más allá del acto protocolario, el evento fue el marco de un espaldarazo al presidente municipal meridano Renán Barrera Concha, con miras a su postulación —si no se atraviesan los duendes en su camino— como candidato del PAN a gobernador en 2024.

Convocados por el presidente estatal de ese partido, Asís Cano Cetina, asistieron al informe de Couoh Suaste otros alcaldes considerados de peso político como Rafael Montalvo Mata, de Ticul; Edwin Bojórquez Ramírez, de Kanasín, y Diego Ávila Romero, de Tekax, además de Renán Barrera.

Al ser presentados, el aplausómetro favoreció ampliamente al primer regidor de Mérida, quien estuvo junto a Gabriela Mézquita Alonzo, esposa de Pedro Couoh, a quien desde ahora se menciona como probable candidata a la alcaldía de Tizimín en la próxima elección.

Es el más popular

A propósito de Renán Barrera, en la ceremonia de su primer Informe de Gobierno 2021-2024, el lunes pasado en el Centro Internacional de Congresos, no dejó de llamar la atención que muchos asistentes buscaban al exalcalde Luis Correa Mena para platicar con él o para tomarse la fotografía.

Y eso fue notorio en gente de todos los partidos. El propósito era claro, considerando que Correa Mena es asesor principal de Barrera Concha y se perfila como pieza importante en la eventual campaña política de éste en 2024 y en la integración de un equipo de gobierno en caso de que los resultados favorecieran al alcalde meridano.

Bajo las sombras

En el otro extremo de la moneda estuvieron los regidores del PAN en Mérida. Pocos, o nadie, los saludaban porque no son caras conocidas. No faltó quien dijera con ironía que es más identificada la expriista Celia Rivas Rodríguez y que los ediles panistas solo son vistos en público cuando “los saca a pasear” la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, pero seguramente querrán levantar la mano cuando se aproxime el reparto de candidaturas a diputaciones en 2024.

Cuestionable cercanía

Otro que asistió al informe del primer edil meridano fue el diputado federal Mario Xavier Peraza Ramírez, de la alianza PVEM-Morena-PT, señalado de apropiarse ilegalmente de terrenos en la costa yucateca.

El legislador de la 4T fue beneficiario del ambiente festivo que prevaleció en el Centro Internacional de Congresos, sede de la sesión solemne del Cabildo, porque, aun en medio de los graves señalamientos en su contra, recibió aplausos cuando fue presentado. También se tomó la foto con Renán Barrera y lo felicitó por su mensaje y los resultados en su primer año al frente del Ayuntamiento en el período 2021-2024.

Se ahorra molestias

Mañana viernes 26 cumple un año de inaugurado el mercado “San Francisco de Asís” de la ciudad de Umán y el actual alcalde, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, del PAN, lo celebra con una noticia que terminará con la polémica y molestia que generó este inmueble: revocará las asignaciones que otorgó su antecesor, Freddy Ruz Guzmán, y emitirá una nueva convocatoria para que la asignación de los espacios sea más justa y transparente.

Ruz Guzmán, también del PAN, inauguró el mercado “San Francisco de Asís” el 26 de agosto de 2021, pero la asignación de los 30 locales comerciales y 20 mesetas generó quejas, molestia y sospechas de que regaló 16 puestos a sus allegados y otros presuntamente los vendió. Este manejo poco transparente creó un ambiente de incertidumbre en el mercado umanense que afecta el trabajo entre los locatarios. Ante esta situación, el doctor Gaspar Ventura decidió realizar nuevo proceso de asignación y en breve lanzará la convocatoria.

Complicada situación

Cada día que pasa se complica la situación de los 50 consejeros y consejeras yucatecas de Morena porque hay un clamor mayoritario de que las elecciones internas se deben anular por las irregularidades en que incurrieron los organizadores, operadores, líderes territoriales y la actual cúpula morenista en el proceso.

El grupo de fundadores de Morena, entre ellos el veterano izquierdista Jesús Solís Alpuche, escribió en su cuenta de Facebook que las impugnaciones siguen su proceso de nulidad a nivel general en todo el país y espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una sentencia en contra de este proceso antidemocrático y todos los procedimientos ilegales en que incurrieron los “prianistas”.

Hay quien dice que difícilmente esta semana publiquen la lista de consejeros y consejeras electas “oficialmente” para la realización de la asamblea estatal para el cambio de los integrantes del comité directivo de Yucatán.