Filiberto Pinelo Sansores: Las lecciones que deja el caso Ayotzinapa

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Fueron más de 4 años los perdidos, desde que los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014, hasta el inició de la investigación, a principios de 2019, ordenada por el gobierno actual, la cual acaba de empezar a dar frutos.

Fueron años de borrar pruebas y eliminar testigos para que nunca se supiera la verdad sobre quiénes fueron los que cometieron tan monstruoso crimen y quiénes, los que, por comisión u omisión, los protegieron.

El jueves 18, se presentó en Palacio Nacional el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, primero a las familias de los estudiantes —en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador— y luego ante la opinión pública.

Sus conclusiones preliminares señalan que fue un crimen de estado “con un encubrimiento al más alto nivel” y que después de “casi ocho años” transcurridos “no hay indicios para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos”.

El informe y 8 anexos pueden encontrarse en http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Informe_Presidencia.

De la maniobra para que el crimen quedara impune se encargaron quienes elaboraron el falso expediente conocido como la “Verdad Histórica”, entre los cuales uno, Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, está prófugo en Israel y el otro, Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, está en la cárcel.

Es vergonzoso que después de tantos años de estar al tanto de cómo se realizó el proditorio crimen y cómo se protegió a los criminales, ahora que se aportan las pruebas sobre los hechos haya quienes, por razones ideológicas o partidistas, defiendan a quienes hicieron todo lo posible para que no se castigara a los perpetradores y cayeran sólo chivos expiatorios, inventando una narrativa ajena a la verdad.

Y es que así se las gastaban en el antiguo régimen. Se cometían asesinatos desde el poder o sus cercanías, sin que nadie fuera castigado.

El 30 de junio de 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México 22 personas fueron abatidas por elementos del Ejército, 15 de ellas ejecutadas.

El 22 de mayo de 2015, Agentes de la Policía Federal no sólo ejecutaron arbitrariamente a otras 22 personas durante un enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, sino que les colocaron armas y torturaron, por lo menos, a dos hombres, a otros les dispararon por la espalda y a uno más lo quemaron vivo, según concluyó, el 18 de agosto de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

No era el estado de derecho sino el de chueco lo que imperaba.

Con esos antecedentes, es lógico que los políticos que gobernaron hasta 2018, creyeran que era fácil salir del expediente de Ayotzinapa como se hacía en casos anteriores en que se burlaban de la justicia e imponían sus “verdades históricas” en cada sexenio. Pero se les atravesó un episodio que no esperaban: su derrota en las urnas 4 años después de los nefastos hechos que les impidió salirse con la suya.

Mientras eso no ocurrió los padres de los jóvenes no dejaron de exigir justicia saliendo cada 26 de septiembre a las calles, acompañados de muchos ciudadanos que los apoyaban, a la vez que quienes gobernaban no dejaron de engañar a la sociedad con su falsa versión de los sucesos. Lo peor, sin embargo, es que para elaborar su mamotreto Murillo y Zerón recurrieron a los peores métodos para sacar confesiones.

Un juez de Distrito ordenó en septiembre de 2019 que fueran liberados 25 implicados, entre ellos policías municipales y Gildardo López Astudillo, “el Gil”, supuesto líder de Guerreros Unidos en Iguala por haber sido torturados. Eran partícipes de los hechos y tenían mucho que aportar, pero por esta forma de actuar quedaron excluidos del proceso.

El largo tiempo perdido permitió, también, que testigos importantes fueran desaparecidos: “Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas claves.

De estas personas, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo delictivo) Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Casarrubias Salgado, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado colaboración con esta Comisión”, dice el informe.

¿En dónde está la calidad moral de los políticos, sobre todo, los del PRI, cuyos senadores, en una reunión que realizaron en Mérida, expresaron su “total, absoluto y unánime respaldo”, al detenido Murillo Karam porque, según ellos “se condujo dentro de un marco de apego a la ley” en la conducción de “las primeras investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos”? ¿En dónde la de los comentócratas que se la pasan criticando falta de resultados y cuando encarcelan a pájaros gordos, como Rosario Robles o Murillo Karam, se ponen a gritar que se les está violando sus derechos humanos?

¿Qué hubiera sucedido si en 2018 el gobierno de la 4T no hubiera triunfado? Que la “Verdad Histórica” habría prevalecido y jamás se hubiera recorrido el camino que se está siguiendo para llegar a la verdad y hacer justicia a aquellos jóvenes y sus familiares.

Con gran esfuerzo este gobierno está realizando una investigación cuyos hitos ha dado a conocer con frecuencia sin esconder nada, como hizo ahora cuando se reunió con los padres de los jóvenes para informarles del enorme avance logrado desde su última reunión.

El informe es amplio y contundente. En él no se protege a nadie. Se exponen los hechos minuciosamente tal y como ocurrieron y se identifica a los autores, a sus cómplices activos y a quienes desde posiciones de control de información y posibilidades de intervención para evitar el secuestro primero y la ejecución después, permanecieron inmóviles.

Su consecuencia inmediata es que se han librado ya 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa; 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; 6 de Iguala y 1 de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Dos regímenes que se excluyen: el del Prian y el de ahora.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa