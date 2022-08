Gabriela Soberanis: Estereotipos y autoestima

Gabriela Soberanis (*)

Quiero analizar el gran impacto que tiene la industria mediática en nuestra autoestima, basándome en apenas uno de los estereotipos que nos han querido imponer: el de la imagen y la belleza.

Cuando se está tan expuesto al bombardeo continuo de información ideológica y visual, es fácil identificarnos o intentar convertirnos en los estereotipos creados por el sistema mediático.

Si hablamos específicamente de la información que recibimos para convencernos de cómo nos debemos ver, comprenderíamos algo básico: ver en una pantalla rostros casi perfectos crea, psicológicamente, una necesidad de querer ser o estar como esos personajes.

Sin embargo, la virtud de lo bello, expuesto en las pantallas, es todo, menos real.

Todos sabemos que con el photoshop podemos lograr una imagen mejorada de nosotros y de cualquier cosa; pero en todo caso, el problema no está en si los cuerpos o caras que vemos son o no factibles de existir en nuestro mundo, el problema es tomarlos como patrones a seguir y basar nuestra autoestima en lo cerca que estamos de esa imagen que los medios proyectan.

Las reglas estéticas se han reducido tanto a los estereotipos que nos venden, que la belleza ha dejado de emanar una de sus cualidades máximas: la relatividad.

Estamos viendo cómo se ha ido transformando nuestra percepción de belleza derivado de que todos, adultos, adolescentes y niños, estamos siendo hostigados (por decir lo menos) con imágenes e ideas que afectan nuestra auto percepción.

Hemos aceptado los estereotipos impuestos aunque no los podamos alcanzar y aunque solo logren alimentar nuestra insatisfacción y deseo de ser diferentes a los que somos.

¿Les hace sentido, entonces, por qué estamos frente a una sociedad tan deprimida, que se siente insatisfecha y frustrada la mayor parte del tiempo?

A los que sucumben al ruido exterior les une un sentimiento de confusión e indefensión; ya nadie sabe qué hacer con su dolor excepto lo que les ofrecen para sentirse mejor:

Ingerir un sinnúmero de medicamentos para adelgazar, realizarse múltiples intervenciones estéticas (que van desde ponerse implantes, hacerse una liposucción, inyectarse los labios, paralizarse el rostro) hasta recurrir a las cirugías bariátricas … y como nada de esto funciona realmente, entonces vemos gente teniendo que ingerir psicofármacos para poder funcionar en el mundo real… Ya no somos capaces de sentirnos bien por nosotros mismos.

Nos hemos convencido de que si nos vemos bien, nos sentiremos mejor, más satisfechos y completos. Y claro, eso es cierto hasta cierto punto.

Lo que sea que hagamos para sentirnos más bellos logra satisfacer esas ansias y nos genera alivio, pero solo durante un corto tiempo, porque pronto volvemos a sentirnos desolados. La pregunta es: ¿Por qué?

Porque nada de afuera sirve para tratar la inquietud profunda de nuestra alma.

La respuesta siempre está en la aceptación y el amor que cultivemos hacia nuestro ser. Y aunque mucha gente lo dude, autoestima es lo que nos hace falta para solucionar nuestros problemas y los problemas de este mundo.

La autoestima es una energía que nos impulsa a avanzar de adentro hacia fuera, es una experiencia que requiere la práctica de tres aspectos clave:

1) Aceptarte en tu totalidad. No te tiene que gustar todo de ti, solo tienes que aprender a no estar en conflicto con quién eres.

2) Confiar en que todos los recursos que necesitas para hacer frente a los desafíos de la vida RESIDEN DENTRO DE TI.

3) Aprender a vivir en el aquí y el ahora. Mirar el momento presente como perfecto y bueno para tu evolución.

Cuando una persona se afana únicamente en verse bien, toda su energía la canaliza en ese pequeño aspecto de la totalidad de su ser, y es imposible que esa persona encuentro el deseo y la motivación para crecer en otros aspectos.

Sin embargo, la verdadera autoestima conceptualiza una visión integradora de la vida, no deja de lado ningún aspecto. Así que puedes ser bello o bella en relación a los estereotipos que nos imponen, pero si no te sientes así con independencia de lo que diga el mundo exterior, no has entendido lo que es la verdadera autoestima.

Cuando hablamos de autoestima, hablamos de un tipo de amor que nadie puede darnos. La autoestima es la experiencia de sentirnos cómodos en nuestra propia piel, es la experiencia de haber renunciado a intentar ser quiénes no somos y sentir gozo por quiénes sí somos.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis