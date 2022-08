La famosa panadería Poilâne

Dicen que en la guerra y el amor todo está permitido. Pero hay maneras de desprestigiar o de calumniar al enemigo que son muy traídas por los pelos. Hoy les quiero hablar de la historia de una famosa panadería de París, Poilâne, que se encuentra en el 8 Rue de Cherche Midi, en el distrito seis de la capital francesa, del lado sur de la ciudad.

Esta panadería abrió sus puertas en 1932, hace ya 90 años. Si ha logrado no solo continuar existiendo desde entonces, sino también ampliar su clientela más allá de los límites de este barrio de artistas de Saint-Germain-des-Près al resto de Francia y a las principales capitales del mundo, donde tiene sus sucursales, es gracias a una permanente búsqueda de calidad y de respeto de lo que se le vende al cliente. Personalidades famosas han sido desde siempre sus fieles clientes… una de ellas es la antiguamente pulposa y bella Brigitte Bardot, BB como le llamaban los franceses.

A esta panadería, que no es de las más baratas de París, los parisinos suelen venir los sábados y domingos, que son los días en que generalmente no trabajan, para llevar al desayuno de estos días de descanso un croissant o una baguette de calidad… de muy buena calidad. No es extraño ver esos días cola para comprar los productos que se hacen a la antigua, dentro de un respeto de las tradiciones, con muy buenas levaduras, harina molida en viejos molinos de piedra y con hornos de leña. Es decir, a la antigua.

Todo esto para contarle que, en los años 80, antes de la caída del régimen soviético, periodistas del famoso periódico “Pravda” (que significa “verdad” en ruso y que no siempre hace justicia a su nombre), publicó una fotografía de un sábado o de un domingo de una cola delante de la puerta de la panadería Poilâne. Esto con la intención de hacer creer que también en París había que hacer cola para comprar el pan nuestro de cada día, como en el resto de las ciudades detrás de la cortina de hierro. Es evidente que los pobres lectores de la no-pravda, desconocían que literalmente cada 2-3 esquinas hay una panadería en París, algunas con productos de mejor calidad que otras...

