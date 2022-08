Olegario M. Moguel Bernal: Tragedia ciudadana en tres actos

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Primer acto. La biblioteca. Un recinto bibliotecario a la vista de todos, en una de las esquinas más visibles de la ciudad y frente a uno de los parques más concurridos, es visitado por los amantes de lo ajeno.

Nadie se percata de ello. El o los cacos se pasean a sus anchas por el interior del lugar, al que entraron rompiendo parte de las instalaciones, lo que habrá producido no poco ruido. Extraen productos por un valor de más de ciento sesenta mil pesos. Ahí no para la cosa. Días después vuelven a hacerlo.

El edificio es una construcción de mediados del siglo pasado, con equipo antiguo, de vieja usanza. Al interponer la denuncia en el ministerio público se exige la factura de lo robado. Habría que buscar facturas de, digamos, unos ventiladores. ¿Quién guarda la factura de un ventilador? Se me dirá que no faltará aquel que lo haga, sobre todo tratándose de una empresa.

Cambiemos entonces la pregunta: ¿Quién guarda la factura de un ventilador adquirido hace más de cuarenta años? ¿O del cableado o la tubería (que también se robaron) colocados hace décadas?

Supongamos que, al presentar la denuncia, se incluyen las facturas. ¿Hará eso una diferencia en los resultados que arrojarán las acciones de la autoridad ministerial? ¿De ese modo se dará con los ladrones? ¿Se logrará, gracias a ello, que la denuncia no se quede en el fondo de un cajón o en el último peldaño de un rimero de papeles que amarillean de viejos?

A más de una semana de que se puso la denuncia, la parte afectada sigue sin recibir resultados.

Segundo acto. La casa. Una señora llega de noche a su casa procedente del trabajo. Abre la reja eléctrica desde el auto y su pequeño perro escapa como una exhalación. Extrañada —porque el firuláis siempre queda tras una reja para evitar que suceda lo que justamente pasó—, decide ir en busca del travieso can antes de entrar en casa.

Al llegar finalmente al domicilio se percata de que hay una serie de artículos dispuestos para ser extraídos. Algún amigo de lo ajeno había puesto manos a la obra y estaba por cometer el robo de varios artículos. Al entrar la dueña, al parecer no hay nadie en casa.

Revisa las cámaras y se percata de que, en efecto, un ladrón entró en su domicilio y, de acuerdo con las imágenes, brincó con toda tranquilidad por la barda posterior cuando se oyó que llegaba alguien. Salió de la casa tan campante que asombra, como si fuera cosa de todos los días. Preocupada, la dueña cae en la cuenta de que, en un momento dado, habrían coincidido los dos en la casa, con el riesgo que ello representaba a su integridad.

La policía llega al lugar, pero como el sujeto no sustrajo nada informan que no hay delito que perseguir. Como si allanar el domicilio no lo fuera. Como si no le hubiera robado la tranquilidad a toda una familia, a toda una colonia.

Por si tal afrenta fuera poca cosa, resulta que al ver el vídeo los policías dicen, con todo desenfado, que conocen al sujeto, “es de Kanasín”. Días más tarde, al dar seguimiento al caso, el Diario averigua que el angelito ha sido detenido 67 veces. Sí, leyó bien: ¡67 veces! Y hasta conocen su apodo, “Chiles”, como si fuera vecino del barrio, hijo de doña Juanita la del 12; algo disperso, pero buen muchacho, caray.

El intento de poner la denuncia es un interminable viaje de Herodes a Pilatos capaz de vencer al mismo Job en su infinita paciencia. Y con los nulos resultados de cualquier denuncia semejante, nadie se muere de ganas por denunciar.

Frente al desparpajo al que hemos llegado en materia de violación de la ley e impunidad surge una miríada de preguntas: ¿qué podemos hacer los ciudadanos en caso de que nos toque la mala suerte de ser víctimas de los ladrones? ¿Estamos indefensos? ¿Son tantos los casos que la policía no se da abasto? ¿Para qué tanta inversión en seguridad? ¿En quién confiar? ¿De quién esperar resultados? ¿En qué área de la seguridad está el nudo, en alguna en particular, en todas…?

¿Es esta situación producto de mandar al diablo a las instituciones? ¿Está la legislación de acuerdo con la situación de rapiña actual? ¿La bola de nieve que va destruyendo a su paso el tejido social ya no tiene marcha atrás? ¿Cuán culpables somos los ciudadanos?

Pareciera que lo mejor que podemos hacer es parapetarnos y rezar para que los malvivientes no se atraviesen en nuestro camino o nosotros en el de ellos. Si nos toca, la esperanza de que haya justicia —ya ni hablar de recuperar lo robado— se acerca peligrosa y aceleradamente a cero.

Tercer acto. La mano. Semiinconsciente, desangrándose, un sujeto es arrojado a la vera del camino en el oriental municipio de Chemax. Le cercenaron una mano, dicen que por ladrón. La extremidad yace junto al cuerpo del presunto caco. Se dice en primera instancia que el vengador anónimo habría sido un vecino cansado de los robos que cometía el sujeto en las casas de la comunidad. Sucedió la semana pasada.

Derechos Humanos, que como sabemos suele estar más a favor de los victimarios que de las víctimas, habla con el afectado (el manco, no el presuntamente objeto del robo), quien dice que fueron policías de Valladolid, que lo detuvieron, que lo llevaron al monte y que le mocharon la mano derecha.

Es decir, quién sabe quién fue el agresor, si un vecino fastidiado del ladrón o si los policías. En el primer caso, es justicia por mano propia, valga la expresión tratándose de esa extremidad. En el segundo, es el reconocimiento de la incapacidad absoluta de aplicar el ejercicio de la ley y abusar de la placa casi al extremo.

“A los que roben —dijo El Bronco en el debate presidencial del 2018— les vamos a cortar la mano”. Pues en el caso de Chemax, el exgobernador de Nuevo León tuvo buen aprendiz si nos apegamos a la primera versión.

Dada la desconfianza y los pocos o nulos resultados en la impartición de justicia, ¿cuán cerca estamos de que hacerla por propia mano se convierta en práctica común? En otras partes del país sabemos que ya lo es. ¿Y en Yucatán?

Si a este cóctel que tiene a la población en la zozobra agregamos que en septiembre se analizará a nivel federal la eliminación de la cárcel para la presunción de culpabilidad, los “Chiles” con 67 visitas a la cárcel se reproducirán como Gremlins al mojarse.

De no atender este desgarramiento del lienzo social desde todos los ámbitos —sociedad, autoridades, iglesias, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia…—, no nos extrañe convertirnos en un nuevo Fuenteovejuna.— Mérida, Yucatán.

