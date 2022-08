Edgardo Arredondo Gómez: Medicamentos y vacunas

Retroceder un paso después de haber tomado el camino equivocado es dar un paso hacia la dirección correcta —Kurt Vonnegut

“Si los refrescos embotellados y las papitas llegan a todos los rincones del país, por qué no todos los medicamentos que los mexicanos necesitan. ¡Qué levanten la mano los que quieran doctores y medicinas gratis!”.

Cuántas veces escuchamos al señor presidente con este estribillo tanto en campaña como ahora en el gobierno.

Antes del inicio de la pandemia y a más de dos años de haber tocado el tema por primera vez, la situación no solo no mejoró…, evidentemente empeoró. Haberse empecinado en encargarse personalmente de la compra y la distribución de los medicamentos fue un evidente error, sobre todo de cálculo, pero lo peor, válgase la metáfora, fue inoportuno, como tratar de enseñar al grumete a capitanear un barco en plena tempestad.

No era el momento, en medio de la desaparición del Seguro Popular, el gobierno no pudo cumplir con el cometido, y es claro que el argumento de la 4T es más que noble, irrebatible e inobjetable: ¿quién no quisiera doctores y medicamentos gratis, y sin lugar a duda, quién no quiere ver un país libre de corrupción?

En aquel entonces, fuimos enfáticos en que, con el argumento de acabar con los intermediarios y combatir a las empresas que se habían adueñado de la compra y distribución de medicamentos, la decisión no midió las posibles consecuencias; pero además enfrentarse a la industria farmacéutica nacional con la premisa de vender caro el producto, no dejó más opción que adquirirlos en el extranjero, a fin de castigarla, e incluyó el cierre de plantas de más de un laboratorio, para lo cual se utilizó a la Cofepris como punta de lanza.

Pero sobre todo en el instante menos adecuado, en plena contingencia sanitaria, cuando se deja de disponer de la materia prima de los fármacos que procedían sobre todo de la India y China, países también lastimados por el Covid. De tal manera que esto ocurrió durante la tormenta perfecta: el cambio de estrategia y la pandemia.

Hace unos días Juan Ferrer, el presidente del Insabi (Organismo sustituto del Seguro Popular) fue contundente con algo que se sabía: el problema no es la compra de medicamentos sino la distribución, en lo que estamos de acuerdo, simplemente por el hecho de que el problema de la compra ya no es tal, ya que después de fracasar en el intento de adquirirlos en el extranjero por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), es bien sabido que el gobierno dio un giro de 180º y de nuevo los compra predominantemente a la misma industria farmacéutica nacional a la que innecesariamente confrontó.

Pero ahora la distribución es claramente inoperante para el gobierno y no le queda más remedio que apoyarse en terceros para distribuirlos.

Como señalamos en su momento, se debió de hacer una estrategia con estos mediadores, en tanto se tenía una clara idea de la titánica tarea que se intentaba llevar al cabo, poner en cintura a los abusadores, castigar a los corruptos y hacer una firme promesa de no adeudarle a los más derechos y cumplidores.

Ahora, en efecto, se tienen los medicamentos, pero no cómo llevarlos. Todas las estrategias posibles fueron desechadas, ni el IMSS, ni el Ejército, ni nadie.

Al final de cuentas un lamentable desabasto como saldo, cuyas consecuencias seguimos padeciendo y quedó demostrado que los medicamentos no son Coca cola y papitas y empezar por un honesto mea culpa para corregirlo.

Por otra parte, el presidente lanzó un amago de demanda contra el Fondo de Acceso Global para vacunas Covid 19 (Covax), coordinado por la ONU y, al organismo no le quedó más remedio que acatar, raudo y veloz, comprometiéndose para enviar de inmediato alrededor de 10 millones de vacunas de la marca Pfizer; y es que se trataba ni más ni menos de 75 millones de dólares.

Pero no ha sido la única compra mediante este mecanismo, se ha desembolsado alrededor de 160 millones de dólares para adquirir 24 millones de dosis, de posibles 52.

Carecemos de la información completa en cuanto al gasto total en el tema de las inmunizaciones.

El gobierno federal acordó con las empresas farmacéuticas ocultar los contratos por motivos de seguridad nacional y secretos fiscales.

Pero, aun así, el atisbo a lo que se ha gastado no es tema para soslayar, en donde el gobierno, hay que reconocerlo, se ha esforzado, y en un auténtico golpe de timón y el ya evidente fracaso de la elaboración de la llamada vacuna “Patria”, acceder a más biológicos para contrarrestar el mal manejo de la pandemia.

No se pudo con los medicamentos, pero sí con las vacunas. Definitivamente hasta para la comida chatarra se requiere de logística. Ni hablar: ¡zapatero a tus zapatos! y, a tres años de la gestión, una de cal por muchas de arena.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor