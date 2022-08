Jesús E. Pinto Sosa: Corromper la docencia

Por Jesús E. Pinto Sosa (*)

Una alumna me preguntó si era ético que un profesor solicitara la compra de un boleto para recaudar fondos en beneficio de una asociación civil.

Este hecho ocurrió durante la hora de clase. Insistió enfatizando: “ustedes nunca saben cuándo estarán en la misma situación, es por una buena causa”.

Al ver que nadie se animaba, directamente se acercó a algunos estudiantes, consiguiendo que tres compraran igual número de boletos.

Esto me recordó algo ocurrido durante mi bachillerato. Un profesor nos comunicó que para su curso se utilizaría un material fotocopiado compilado por él, con un precio individual de 20 pesos. Me di cuenta que si lo fotocopiaba por mi parte me saldría más económico. Sin embargo, al igual que otros compañeros, lo tuve que pagar.

A este tipo de corrupción le llamo coaccionar y condicionar al estudiantado. Coaccionar porque el docente presiona, intimida y obliga al estudiante a realizar o decir algo que simplemente no desea.

Condicionar porque se logra que el alumno o alumna actúe de forma específica, aunque sea en contra de su voluntad.

Lo anterior, a veces seguido de frases como “tienes que hacerlo, de lo contrario…”. Independientemente si es justo o injusto lo que se solicita, en ambos casos se impide ejercer el derecho fundamental de la libertad.

La coacción también se da cuando un maestro o maestra obliga a un estudiante, por la fuerza física, psicológica o moral o por su autoridad, a realizar algo. El ejemplo más conocido, es en época de elecciones, cuando el docente dirige un discurso orientado a favor o no de un candidato o candidata, “invita” al estudiantado a eventos proselitistas, a votar o abstenerse de hacerlo por alguien, asignarles tareas como conseguir votos, hacer campaña, o bien, difamar al candidato opositor. Incluso, con la promesa de “regalar algunos puntos extras” en la calificación.

Las maneras para coaccionar y condicionar son en ocasiones muy sutiles y hasta a veces “disfrazadas” de verdad. Tal es el caso cuando un docente justifica el valor de un producto comercial que pretende vender al alumnado, afirmando que es una gran oportunidad pues “es el equivalente a 2 pesos diarios de su gastada al mes”.

Expongo otros ejemplos de prácticas deshonestas que pueden caer en este tipo de corrupción.

El docente les pide o presiona a los estudiantes para: (1) organizar una fiesta para su beneficio personal; (2) difundir un rumor o chisme; (3) asistir de manera obligatoria a restaurantes, excursiones o eventos que impliquen un gasto; (4) comprar artículos personales, de belleza y del hogar; (5) reunirse en secreto y (6) hacer cualquier actividad ajena a las tareas escolares, al programa de estudios o la asignatura que cursa.

Caer en estas conductas, representa abuso de autoridad y confianza, de la relación docente– estudiante y mal uso del ejercicio del poder que le confiere la profesión.

Ser docente no es sencillo. Implica la profesionalización constante de nuestra práctica en todas las vertientes. Cuando estamos delante de nuestros estudiantes, somos figuras de autoridad. Cuando solicitamos algo o que actúen de determinada manera y que no forma parte del currículo oficial, los ponemos “entre la espada y la pared” y generalmente es el educando quien pierde y cede, por temor a las represalias o creyendo que eso es lo correcto.

Lo más lamentable es que ante estas situaciones los estudiantes pueden no darse cuenta, o bien, no perciben que se trata de una coacción o condición.

Algo que como docentes sí deberíamos distinguir y darnos cuenta. Es importante que pongamos por delante el derecho a elegir del alumno o alumna como una manifestación cotidiana del respeto irrestricto que les debemos.— Mérida, Yucatán.

Correo: psosa@correo.uady.mx

*) Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán