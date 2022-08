Plaza Grande: un secreto más que confirmado; político yucateco da el salto a Morena

Un secreto confirmado

Lo que era un secreto a voces está más que confirmado. El exdiputado panista Manuel Díaz Suárez ya se preparó para dar el salto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y promoverse como candidato en 2024, pero en alianza con Morena.

Después de que en 2021 el PAN ya no le dio espacios para más cargos públicos —fue diputado local en el trienio 2015-2018 y se le permitió la reelección para el período 2018-2021—, el llamado “doctor diablito” comenzó acercamientos con el PVEM y con Morena, primero en forma discreta y ahora en forma abierta. Aunque no se sabe que haya renunciado a Acción Nacional, es un hecho que está buscando acomodo en el Partido Verde y en Morena y no escatima en elogios a la 4T.

Recientemente difundió en las redes sociales una fotografía en la que aparece junto al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, de quien dijo que fue un gusto escucharlo y saludarlo. Y enfatizó: “México por buen camino”.

Buenas ideas para Yucatán, con mi amigo el Dip. Mario Peraza

Más aún, anteayer dedicó elogios al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al cual calificó de “moderno, bonito, seguro, funcional”. Se trata, dijo, de “excelente obra en tiempo récord”. Díaz Suárez no tiene ahora más que una plaza en la Secretaría de Salud, a la que regresó al dejar el Congreso del Estado. Es, por cierto, una plaza cómoda: solo trabaja sábados, domingos y días feriados.

Dejan la camiseta azul por la guinda

Otro expanista en Morena de quien poco se habla, pero ahora tiene una posición importante en su nuevo partido, es Omar David Pérez Avilés. Es parte del grupo que siguió a Joaquín Díaz Mena cuando éste salió del PAN al no recibir la candidatura a la senaduría, de la que literalmente se apoderó Raúl Paz Alonzo.

Hace unas semanas Pérez Avilés, perteneciente a una familia de Motul que tuvo fuerte arraigo en Acción Nacional, fue separado de la subdelegación operativa de Bienestar en Yucatán, pero no le fue tan mal porque después se convirtió en consejero estatal de Morena y desde el domingo pasado es nada menos que el secretario general del partido guinda en la entidad. Así, la segunda persona en el nivel jerárquico de Morena —la primera es, por supuesto, la presidenta Alpha Tavera Escalante— es un expanista que guarda lealtad a Huacho Díaz. ¿Será bueno para éste?

"Desaparecido" del Sefoet

Hace unos días dejó de aparecer el nombre de Leonardo Román Parra Canto en el directorio de funcionarios de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo ( Sefoet ), donde ocupaba el cargo de director de Capacitación para el Trabajo .

La razón, nos dicen fuentes de la dependencia, es que después de la llegada de Iraís Mercedes Barón Zermeño a la Subsecretaría del Trabajo –era su superiora– le descubrieron irregularidades en su desempeño y optaron por darle las gracias en lugar de proceder contra él, pero rápidamente halló acomodo en el DIF estatal.

Lo más grave, según nuestras fuentes, está relacionado con eventos y cursos de capacitación y su mal manejo, pero también se comprobó que pasaba más tiempo en Umán, donde en la práctica fungía como asesor del alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco, quien fue postulado por el PAN. Notas periodísticas del Ayuntamiento umanense apuntalan esa versión.

Parra Canto es allegado de la diputada federal Cecilia Patrón Laviada y en varias ocasiones, como ya publicamos en esta columna, ha sido señalado como operador de “moches” en nombre de la legisladora, a espaldas de ésta.