Ricardo Alberto Gutiérrez López: Encuentros con “El Huachito”

Tal como he referido en diversas oportunidades en las que narro anécdotas personales, los lazos afectivos surgidos en las primeras etapas de mi vida, además de que marcaron en varias maneras mi formación como hombre, han resistido el paso del tiempo.

De los años de educación primaria en la Escuela Modelo conservo, además de gratos recuerdos, un grupo de amigos entrañables con los que conviví en mi niñez y temprana juventud. Uno de ellos fue al que apodábamos “El Huachito”.

Pensar en “El Huachito” es también recordar a sus primos. Éramos muy unidos dentro y fuera de la escuela. Vivía en contra esquina de la escuela Modelo, en casa de don Juan, abuelo de los tres. Eric y Manlio, vivían enfrente. Y yo en la calle 33 entre Paseo de Montejo y la glorieta de San Fernando.

Recuerdo haber pasado largas horas en la casa de Eric y Manlio, especialmente los sábados. Cuando a consecuencia de alguna travesura descubierta o una boleta de calificaciones mediocre se les castigaba, también “El Huachito” se hacía merecedor al castigo.

Pero la penitencia consistía en estar encerrado en su cuarto, el cual estaba instalado en el sótano de la casa. La habitación tenía aire acondicionado, por lo que de ninguna manera podríamos decir que era una mazmorra; además se permitía a los “reclusos” tener visitas…y ahí estaba yo.

Así transcurrieron los años. Yo vivía en Tehuacán y un domingo de enero de 1961 que casualmente me encontraba en Mérida, sucedió que “El Huachito”, quien en ese momento contaba con 16 años de edad, pierde la vida en un accidente automovilístico cuando regresaba de Progreso en un automóvil Simca Aronde.

Lo acompañaban “El Pelón” y José Manuel. El primero muere en el lugar, José Manuel sobrevivió y vive hasta hoy; “El Huachito” no murió en el acto, falleció al día siguiente. Fue trasladado hasta Progreso directamente a la clínica del doctor Ortegón. Sus heridas eran muy graves. La de más cuidado fue la fractura de la base del cráneo.

Para todos nosotros el evento resultó especialmente traumático; no solo porque sucedió de una manera tan brutal y repentina sino que además fue la primera ocasión en que tuvimos que enfrentarnos con la muerte de alguien tan cercano.

Su muerte nos dejó en un estado de shock del que tardamos en salir. A los pocos días, me fui de Mérida de regreso a Puebla.

En aquel tiempo, en Tehuacán se hablaba mucho de una médium que era muy popular entre los lugareños. Tal vez como broma, tal vez por ocio pero con mucha curiosidad, la íbamos a ver para que nos pusiera en contacto con los espíritus del más allá.

Realmente en las sesiones nunca había pasado nada extraordinario. Creo que nos atraía ir a verla porque nos divertían los “trances” en los que según ella caía. Nos parecían graciosas las caras de éxtasis que ponía; le cambiaba la voz y la expresión al supuestamente entrar en contacto con el espíritu solicitado y contestar las preguntas que le hacíamos al manifestarse a través de ella. A pesar de sus esfuerzos, nunca había acertado a nada de lo que preguntábamos.

Pasados seis meses desde aquel trágico accidente, mi amigo Felipe me dijo que fuera a ver a una nueva médium, que era muy buena. De nuevo, ya sea por curiosidad, ociosidad, morbo o tal vez porque en el fondo tenía la esperanza de que esta sí fuera legítima, decidí ir a verla. Felipe fue conmigo.

Al llegar, nos guió a una salita en la que se veía una mesa al centro. Una vez instalados en el lugar nos informó que las médiums cuentan con la ayuda de un espíritu guía. Éste se pone en contacto con los seres del más allá y sirve como mensajero entre ambos mundos.

Cuando nos preguntó con quién queríamos hablar, sin pensarlo contesté: “con El Huachito”. La médium le dice al espíritu guía: “el joven quiere habla con El Huachito”. Apenas había transcurrido un par de minutos cuando ella nos informa que su guía ya lo había localizado y que en ese momento estaba junto a él.

—¿Qué le quieres preguntar?

Le digo: ¿quién soy?

En ese momento y con una voz que juraría que era “El Huachito” me dice: “¿Rich?”

Esta sencilla respuesta me sobresaltó en gran medida porque en Tehuacán, aunque obviamente conocían mi nombre, todos me decían “El Yuca”; no sabían que en Yucatán mis amigos me decían Rich.

Tomo valor y le pregunto: ¿en qué escuela estudiamos la primaria? y responde la voz, “en La Modelo”. En ese momento, aunque ya estábamos asustados, sigo interrogando. ¿Cuándo y dónde nos vimos por última vez?

Y la impresión que nos produjo la anterior respuesta aumentó aún más cuando inmediatamente, sin rodeos y con una precisión increíble la médium abre la boca y dejando salir la voz del “Huachito” me contesta: “en los quince años de Malocha, en el mirador del hotel Mérida”.

¡Todas las respuestas eran ciertas! Después de esto, se hace un silencio que incrementó aún más nuestra ansiedad. Silencio que rompió la médium cuando saliendo del trance, nos informa que su guía le estaba comunicando que perdió contacto con el espíritu de nuestro amigo.

Los hechos ocurridos en aquella ocasión se quedaron en mi memoria. Tenía preguntas que se quedaron sin respuesta. Debido al éxito de aquella visita, regresamos muchas veces pero nunca más logramos hacer contacto con nuestro amigo. Todo se redujo a un montón de mentiras por demás obvias.

A través de los años y desde entonces he ido con brujas, lectoras de cartas, lectoras de manos y nadie ha podido acertar con algo de mi pasado o de mi futuro. Mucho menos con la precisión de aquella extraña ocasión.

No he logrado que alguien me contacte de nuevo con el espíritu de “El Huachito”. Durante muchos años, realmente creí haber hablado con él. Estaba totalmente convencido de que así fue.

Tiempo después, estudiando a Freud y la influencia del inconsciente en la conducta ética, descubro que el inconsciente no olvida nada. A nivel consciente olvidamos; pero ahí en el interior de la mente, en alguna parte está todo lo que hemos vivido. Tratando de obtener una explicación que al fin me proporcione una respuesta de lo que ocurrió aquella vez en Tehuacán, concluí que de alguna extraña forma, sin hipnosis y sin quererlo, proyecté la sección del inconsciente donde se almacenan los recuerdos de mi amigo fallecido, así como las circunstancias de su deceso.

La vidente extrañamente lo captó y eso le permitió expresar con tal exactitud todo lo que me dijo. Semejante experiencia no se pudo repetir nunca; ni con ella, ni con nadie más de los que lo intentaron.

Esa es mi explicación y sinceramente estoy convencido de que eso es lo que sucedió. Eso pienso ahora, por encima de creer que tuve una auténtica comunicación con él desde el otro mundo.

En cierta madrugada de 1968, Manlio y yo por alguna razón que escapa a mi memoria (mentira) nos encontramos caminando sobre la calle 66. Íbamos distraídos platicando y cuando nos dimos cuenta estábamos junto al cementerio Panteón Florido.

Me dice Manlio: “Vamos a ver al Huachito”. Brincamos la barda y entramos; más o menos sabíamos dónde está enterrado. Después de media hora de búsqueda, el relinchar de un caballo que estaba por ese lugar nos sobresaltó tanto que se nos bajó la borrachera y en ese instante lo encontramos.

Desde el año 2000, he regresado varias veces a visitarlo. Tengo en mi oficina una foto en la que se me ve de pie junto a su tumba. Cuando se la enseñé a mi esposa le dije que era la tumba de “El Huachito”, a la cual había acudido en varias ocasiones. Ella, con sencilla serenidad me preguntó: ¿Le dijiste quién eras?

Le contesté que no y le pregunté: ¿Por qué? Ella me dijo: “¿Cómo quieres que te reconozca 60 años después?” Después de tanto tiempo y con plena conciencia en mi mente y en mi corazón, le expresé al “Huachito” que mejor nos veríamos en el cielo. Ese fue el momento en el que finalmente le dije adiós.— Mérida, Yucatán.

leconser@yahoo.com

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado