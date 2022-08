Tunkul político: ''Tanganiza dura y tupida entre los morenos''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues ya estamos terminando el mes de agosto. Los Tunkules Amigos han retomado su ritmo y sus acostumbrados mensajes han llegado muy ordenaditos, por lo que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

En el x´tokoy solar los aconteceres no paran; durante la semana, la informitis de alcaldes estuvo tupida para cumplir con lo que mandata la Ley, pero sobre todo para el aprovechamiento de los siete días anteriores y cinco posteriores a las sesiones solemnes de cada uno de los cabildos en las que los alcaldes presentan sus informes anuales, para realizar promoción personalizada, presumir cada cosita que se haya logrado, meterle ganas y dinero al armado de los escenarios y contar el cuento de que se está rindiendo cuentas a la población.

Sobre el tema de la falta de verdadera rendición de cuentas, el Tunkul Municipalista nos platica que como un botón de muestra, en la ciudad de Tekax hay inconformidades y hasta reclamos de un buen número de ciudadanos porque fueron retiradas las piedras labradas que servían de escalones para llegar a la colonial ermita Tekaxeña, sin que nadie sepa a dónde se las llevaron y por qué se aplanó el camino.

Nos comenta ese Tunkul que en el ayuntamiento se guarda total silencio sobre esa obra, y que la única respuesta que se da a quien pregunta es que no tienen información porque esa obra no pasó por el ayuntamiento, que porque supuestamente el párroco se la solicito directo al ChiquiGóber y se mandó hacer de manera directa.

Pero curiosamente detrás de la ermita se hizo algo así como un kiosquito y se pusieron unos foquitos de alumbrado público, obra para la que el cabildo autorizó cinco millones de pesos, sin que se haya informado en tiempo y forma sobre si hubo licitación pública, por invitación, o si la asignación fue por adjudicación directa a algún cuate o recomendado. ¡Qué tal!

El que no paró de mandar mensajes durante el pasado fin de semana fue el Tunkul Grilleril, pues la tanganiza estuvo dura y tupida entre los morenos por la elección de su dirigencia estatal. Nos explicó que entre lo complicado del método para que los 51 consejeros emitieran sus votos, el jaloneo entre los diferentes grupos al interior de ese movimiento, los intereses políticos en juego y algunas posturas chantajistas del no compito si me dan cargos en el comité o alguna delegación del gobierno federal, el hervidero estuvo interesante, pero al final, todo indica que las cosas salieron como los conocedores de los vericuetos morenos nos comentaron con anticipación. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Como ya es costumbre, el Tunkul Ciudadano se comunicó preocupado y cariacontecido por el número de fallecimientos a causa de accidentes viales durante la “temporada veraniega” en nuestra entidad. Nos compartió unos reportes muy interesantes realizados por el ingeniero de tránsito y auditor en seguridad vial René Flores Ayora, en los que se pronosticó que en el periodo vacacional recién terminado podrían darse 36 fallecimientos por accidentes viales, pero que lamentablemente ese número fue rebasado, pues el pasado lunes 29, el reporte marcaba que se había llegado a 42 fallecimientos por siniestros viales durante la temporada.

El ingeniero menciona que esa triste cifra no se pudo evitar, sea por la velocidad inapropiada con que se conduce, por estar texteando o hablando por el celular, por conducir después de haber ingerido alcohol o muchas otras imprudencias, por lo que asegura que es necesario encender los focos rojos sobre ese tema porque algo no está funcionando. Para la reflexión y ojalá para un cambio cultural ¿Masinó?

Saliéndonos de los temas acostumbrados y solicitando su permiso y comprensión, le hacemos llegar una síntesis de los mensajes que al por mayor nos hicieron llegar todos los Tunkules acompañados de la petición expresa de compartirlos con usted. Esa síntesis puede resumirse en una sola palabra repetida innumerables veces y que es: GRACIAS.

Con seguridad usted estará preguntándose ¿Gracias de qué o por qué? La razón es que con este intento de columna, cumplimos 9 años de mantener comunicación con usted, si, los Tunkules están celebrando el noveno aniversario de la transmisión de sus mensajes en lenguaje coloquial, como hablamos los yucatecos.

Gracias a nuestra casa editorial, el Diario de Yucatán y a Grupo Megamedia por permitirnos este espacio para comunicarnos con usted; gracias a todos los compañeros de la redacción, de tecnologías, de todas las áreas del Diario; gracias a todos y cada uno de los Tunkules por ser tan comunicativos, estar en todas partes y por la confianza para compartirnos información; y desde luego, Gracias, mil gracias a usted amable lector por su atención y sobre todo ¡Gracias por el aguante!