Plaza Grande: excolaborador de Rolando Zapata celebra cuarenta ''bien servidos''

No se dice alianzas, se dice ''hacer equipo''

En estas fechas son más notorias las señales de amarres con miras a la elección de 2024 en Yucatán. Y algunas apuntan a un acercamiento cada vez mayor entre el PAN y algunas figuras del PRI.

Un ejemplo de esas señales es una imagen que hace dos semanas difundió en redes sociales la diputada federal priista Jaqueline Hinojosa Madrigal, a quien se ve junto a Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado.

La legisladora plurinominal, de origen yucateco, escribió el siguiente mensaje:

“Haciendo equipo siempre para que a Yucatán le vaya bien, gracias secretario Roger Torres Peniche por la disposición… Ya quiero contarles que estamos armando #YucatánParaTodxs”.

Queda claro que se está “haciendo equipo” y, aunque no se dice de qué se trata lo que “estamos armando”, quizás se está en la antesala de un proyecto político.

Festejo sin mesura

Quien dio mucho de qué hablar en los últimos días es Sergio Vadillo Lora , jefe del Despacho del Gobernador en el sexenio de Rolando Zapata Bello , porque festejó en grande su cumpleaños 40 todo el fin de semana pasado.

Una de sus fiestas se celebró el sábado en un rancho, con la actuación de la banda norteña Estampida Musical. Según se observa en un vídeo que circuló en redes, el exfuncionario –hombre de todas las confianzas del exgobernador– estuvo muy festivo cantando con el grupo musical.

Al día siguiente, en otra fiesta –de acuerdo con versiones públicas–, estuvo acompañado del rapero Claudio Yarto, exlíder del grupo Caló. Entre los asistentes al festejo del sábado estuvo Irak Green Marrufo, hermano mayor del diputado federal panista Rommel Pacheco Marrufo. Irak fue director de Vinculación y Fomento Empresarial Turístico de la Secretaría de Turismo estatal durante el gobierno de Zapata Bello y actualmente es director técnico del Gran Museo del Mundo Maya.

Lo cierto es que en las imágenes difundidas –hubo cuidado de no mostrar invitados– se observa que Vadillo Lora tiró la casa por la ventana, literalmente. Al cumpleañero se le recuerda como uno de los operadores de la red de empresas fantasmas en el gobierno anterior para el desvío de recursos públicos, ilícito del que aún no se conocen resultados de la cacareada investigación.

La popularidad ''abandona'' a morenistas

La elección de consejeros estatales de Morena también dejó un saldo de grandes perdedores. En ese grupo está la diputada local Alejandra de los Ángeles Novelo Segura, coordinadora de la bancada morenista en el Congreso del Estado, quien apenas obtuvo 255 votos y quedó fuera de la lista de consejeros por el Distrito 5.

No deja de llamar la atención su caso porque alcanzó escasa presencia –quedó relegada al lugar 8– en una demarcación donde fue candidata a diputada federal y subdelegada de los programas de Bienestar.

Morenistas explican su condición de coordinadora de la fracción legislativa de Morena por sus “contactos” con dirigentes y funcionarios de la 4T en el centro del país, no por liderazgo o algo que se le parezca.

Un caso similar es el del exdiputado Miguel Candila Noh, quien fue el coordinador de la bancada morenista en la anterior Legislatura y solo obtuvo 71 votos en la elección interna del Distrito 3. ¿Será que no es bien visto en su partido? Basta recordar que en la asamblea morenista de 2019, siendo legislador, fue abucheado por los asistentes y no lo dejaron inscribirse en aquella ocasión.

Otro que exhibió su escasa, o nula, representatividad es el experredista Bayardo Ojeda Marrufo, quien ha estado tratando de “colarse” a Morena por medio de una agrupación llamada “Unidos”. Primero, no fue aprobado su registro, y, segundo, no resultó electa ninguna de sus propuestas, es decir, no pudo obtener ningún espacio en el Consejo Estatal de Morena.

Ex panista y ex priista sobresalen en elección de Morena

En el lado opuesto, el de los triunfadores en la elección del partido guinda, hay dos casos que también llaman la atención. En el Distrito 5 el ganador del primer lugar en la votación, por mucho, fue Everth de Jesús Dzib Peraza, quien proviene de una familia de larga trayectoria en el PRI.

Su padre es el fallecido exalcalde ticuleño Everth Dzib Rodríguez y su hermano Evelio fue diputado local y luego contendió sin éxito por la presidencia municipal de Ticul.

El otro caso es del Distrito 3, uno de los dos federales con cabecera en Mérida, donde quedó como primero en la lista de consejeros morenistas Omar David Pérez Avilés, cuya familia fue militante del PAN en su natal Motul y abandonó ese partido en 2018 con el grupo encabezado por Joaquín Díaz Mena.

Una revisión más amplia de la lista revela que los llamados “fundadores” de Morena han sido rebasados por los “migrantes” de otros partidos.