Fernando Ojeda Llanes: Conceptos contables sobre amortización

Fernando Ojeda Llanes (*)

Continuando con mis escritos sobre las inversiones y su aplicación al costo o gasto en la contabilidad, me quedó pendiente el boleto de “la amortización”.

Este concepto por lo general en el extenso mundo de los negocios genera confusión, tanto en su terminología, semántica o aplicación.

Considero como siempre, emplear mis términos coloquiales para llegar a una comprensión más objetiva de este concepto, por lo tanto aun cuando es técnico, evitaré en lo posible los tecnicismos y lo que menciona al respecto las normas de información financiera que rige para nosotros contadores públicos.

Sabemos que el objetivo de la contabilidad es generar información financiera para obtener datos para decisiones, los estados financieros básicos que deben emitirse en toda empresa son: Balance General o Estado de situación financiera, Estado de Resultados llamado también de Pérdidas y ganancias, Estado de flujo de efectivo y Estado de variaciones del capital contable.

Como ya lo he descrito, el balance general de una empresa en la parte de su activo tiene tres grupos para clasificar sus cuentas: Circulante que es el corto plazo, Fijo o permanente que es largo plazo y Diferido. Los nombres de cuentas, su contenido, sus definiciones y acepciones para los no versados en la contabilidad generan confusiones.

Para hablar sobre amortización contable, debo referirme a los activos intangibles que no pertenecen al circulante o corto plazo cuya definición es: “Activo intangible es aquel que no tiene existencia física, no puede ser percibido en forma material, su valor radica en los derechos conferidos como resultado de la titularidad y propiedad de los mismos” ejemplos: marcas y patentes, programas de informática, gastos de organización o pre operativos y otros.

En cuanto a su registro contable y técnicas de aplicación, su característica es parecida a los activos fijos tangibles como maquinaria, inmuebles y equipo.

Tal como el importe de las inversiones en activo fijo, por su monto relevante no se lleva a costo o gasto en el momento de su adquisición y se deprecian conforme a su uso, los intangibles siguen el mismo procedimiento, pero el cargo a costo o gasto no se denomina depreciación, sino amortización contable.

Para diferenciar las cuentas que son sujetas a depreciación y a amortización, se clasifican en dos diferentes: Activo fijo o no circulante sujetas a depreciación y Activo diferido sujetas a amortización.

Es necesario identificar el concepto de Activo diferido: “un Activo diferido hace referencia a los bienes y servicios intangibles, por los que una empresa paga de forma anticipada, aunque, no necesariamente, hayan sido utilizados, es por tanto un recurso mediante el cual se evita alterar la correlación que debe existir entre ingresos, costos y gastos de un negocio en cada período contable”.

Debo hacer notar que existe una diferencia entre la depreciación de activo fijo y amortización de activo diferido en cuanto a su tiempo de uso. En un bien tangible como maquinaria, la depreciación se lleva a costo o gasto por períodos en forma proporcional a la vida útil estimada del bien.

En un intangible no hay vida estimada, o determinarla es complicado, por ejemplo el tiempo para amortizar una marca o patente es indefinido, un gasto pre operativo no es posible determinarle una vida, por lo tanto, lo que se hace financieramente con estos intangibles es establecer políticas para su aplicación contable dependiendo del bien o servicio.

Conceptos diferentes

No hay que confundir lo financiero con lo fiscal, el fisco ya tiene asignados los porcentajes de amortización o depreciación en su legislación dependiendo del tipo de inversión.

En forma financiera pero ya no contable el término amortización también se utiliza en las operaciones de las instituciones de crédito en cuanto a los préstamos que otorgan a sus clientes, tiene relación con un conjunto de conceptos financieros relacionados más bien con los de largo plazo en los que se formulan tablas de amortización de capital y la determinación de los intereses respectivos, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.