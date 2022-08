Tunkul Político:''El hervidero grilleril sube de temperatura''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues llegamos a la primera semana del octavo mes de este año. Los Tunkules Amigos han tenido unos cortos y escalonados descansitos para aprovechar un poquito de nuestra tradicional temporada veraniega, pero los acostumbrados y rítmicos mensajes continúan llegando, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Vaya que en el x´tokoy solar los asuntos han estado surtidos y movidos, pues entre periodos extraordinarios del congreso para las aprobaciones preestablecidas, los cambios en el gabinetazo, las ya cotidianas visitas del Preciso por lo del tren maya, los manejos y ajustes presupuestales, los pactos y acuerdos con sus correspondientes catafixias y los movimientos grilleriles en los partidos, la tela para cortar crece desmesuradamente.

El Tunkul Legislativo nos comenta que en voz bajita, pero muy bajita, varios diputados se están quejando porque no han podido disfrutar del periodo vacacional que les permite el llamado receso, porque casi cada semana se convoca a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar algún asunto que le urge a su jefe, es decir al ChiquiGóber.

Apenas terminan con lo de la nueva Ley del Isstey -bueno, terminan ellos de cumplir las órdenes recibidas sobre ese asunto- y rápidamente les dan la instrucción de que hay que cambiar la Ley Estatal de Transporte y aprobar una nueva, que al parecer será denominada como ley de movilidad. Ese Tunkul nos platica que hay un chorro de cuestiones en la iniciativa que para nada benefician a los usuarios del transporte urbano, pero eso sí, fortalecen el control de varios grupos de poder económico y político. ¡Qué tal!

La anunciadera de rutas nocturnas, de otras periféricas y la tan presumida de los camioncitos eléctricos, si, esa por la que se aumentó a rajatabla el endeudamiento público de todos los yucatecos, se ha convertido en herramienta del presunto posicionamiento del Chiqui, o al menos, en material para aparentar que se trabaja mucho.

Al respecto, el Tunkul Urbanista nos hizo llegar en su mensaje varias preguntas, algunas de las cuales les compartimos: ¿Alguien sabe o cuando menos ha escuchado algo referente al procedimiento por el que se adjudicarán las concesiones de todas esas nuevas rutas de transporte? Los ayuntamientos ¿Tendrán alguna facultad para regular el transporte en sus municipios o se les mantendrá fuera del tema como se encuentran desde el año 1999? ¿Se establecerán con claridad derechos para los usuarios o seguirán en el mismo estado de indefensión ante cualquier abuso? ¡Sepa la bola!

Pero como somos ignorantes en el tema, trataremos de averiguar con los amigos que si le entienden al embrollo de la movilidad los pros y contras de lo que mañana martes aprobará de rodillas la mayoría oficialista en el congreso y lo compartiremos con ustedes ¿Sale?

¡Ah! pero los comentarios de la semana fueron acaparados por la grilla interna partidista. El mayor haranchac por las quejas y acusaciones públicas, lo tuvo el partido de los morenos por el proceso de elección de los 50 integrantes de su consejo estatal. Que hubo acarreo, que también coacción de votos, que hubo afiliación masiva, que los chapulines arrasaron y otras cosas por el estilo, han sido las quejas más frecuentes. ¡Guay!

Varios amigos conocedores de los vericuetos de ese partido nos comentan que todo apunta a que esa confrontación interna tiene su origen en la llamada “cultura de la cola”, o de la fila, como se prefiera llamarle, porque al parecer un buen número de los quejosos esgrime como argumento que solo a los que llegaron primero les deben corresponder todos los cargos partidistas, e incluso todos los empleos del gobierno federal, que porque para eso se fundó ese movimiento y para eso ganaron. ¡Pa´su mecha!

Pero también nos llegan comentarios en el sentido de que entre todas las tribus, sean de los que se presumen como fundadores, de los integrantes de hace algún tiempo, o de los recién llegados, las zancadillas, picadas de ojos y hasta puñaladas por la espalda o por donde puedan, están a la orden del día, porque resulta que esos 50 consejeros, son los que designarán a los miembros de las directivas estatal y nacional, es decir, a los que tendrán el manejo del proceso electoral de 2024. ¡Cosas veredes mío Cid!

Otro tema que jala atención y comentarios es el del tricolor, pues entre el zafarrancho que tiene como protagonista al presidente nacional de ese partido y el ascenso en la cúpula dirigente del ex halach uinic yucateco, recientemente nombrado como secretario electoral del CEN, los dimes y diretes en nuestra entidad han subido de tono; pero para ponerle más leña al fuego, hace pocos días, el Rolo le heredó a su ich Víctor Caballero, el cargo de subsecretario de alianzas. ¡Chíspales!

Así que el hervidero grilleril sube de temperatura y eso que apenas está comenzando. Los jaloneos, pactos, repartos de cuotas y demás prácticas antes tan criticadas al entonces partido hegemónico, al parecer, ahora han sido adoptadas y copiadas por todos los demás, aunque la mayor parte de las veces, esas copias están muy, pero muy borrosas ¿Masinó?