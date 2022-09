Olegario M. Moguel Bernal: Cuando las certezas se desmoronan

—“México tiene 29 estados, dos territorios y un distrito federal… Perfectamente bien contestado. Tienes diez” —don Polo se regodeaba en sus recuerdos de infancia al contar esto—. No tengo empacho en decir que, en mis años en la primaria, esa era la respuesta correcta a la pregunta “cuántas entidades federativas tiene México”.

—Sé que las nuevas generaciones… y también las medianas, se sorprenderán con lo que acabo de decir —añadió.

—No vacile, don Polo. ¿De qué siglo me está hablando? —Ángel Trinidad intentó hacer mofa amistosa de su amigo.

—Del mismo que vienes tú, del Siglo XX. No nos tenemos que ir muy lejos. Eran principios de los setentas y Quintana Roo y Baja California Sur aún no ascendían al nivel de estados —explicó—. Digamos que seguían en segunda división, como territorios, ya que su escasa población no daba ni para armar unas buenas elecciones con su correspondiente acarreo.

—Cancún y La Paz vinieron a dar un giro a esa situación.

—En efecto… En cuanto al Distrito Federal, ni qué decir. Pasaron muchas lunas para que dejara de ser tal, tuviera su propio Congreso y una conformación política diferente, por medio de la cual eligiera a su cabeza en comicios y dejara de ser una dependencia federal… bueno, en la actualidad no se sabe… Y, ya más para acá, incluso cambió de nombre al de Ciudad de México.

—Así que 29 estados —Ángel Trinidad seguía en el éter pensando en aquel mapa geopolítico diferente al actual.

—El hecho de que México tuviera 29 estados, dos territorios y un distrito federal —prosiguió don Polo Ricalde y Tejero— era una certeza de diez de calificación, un hecho incontrovertible.

—Si usted lo dice.

—Lo digo. Y había más certezas que no dejaban lugar a dudas, como el hecho de que si el niño que era yo tenía un problema en la calle sabía que debía pedir ayuda a un policía, personaje bondadoso cuyo deber era ayudarme. No había nadie más confiable que un policía, un soldado y el conductor de un transporte público, fuera taxi, camioneta, autobús o hasta un avión.

—Vaya que ha cambiado la cosa.

—Para el niño que yo era, el presidente era un hombre sabio y viejo, como un árbol. El sistema solar tenía nueve planetas y el Reino Unido era encabezado por una reina, con corona y cetro.

—Mare, don Polo. Resulta que todo ha cambiado.

—No todo. Desde entonces se sabía que los políticos no eran confiables.

—El presidente es y siempre ha sido un político —aclaró Ángel Trinidad.

—Así es, pero en aquel entonces el político que llegaba a esas instancias, al último escalón del ejercicio de la política que era la Presidencia, renovaba su plumaje, se le veía infalible, un guía casi espiritual.

El diálogo se celebraba frente a sendos cafés, un expreso cortado y un americano, en la mesa de un pequeño café del norte de la ciudad.

—Desde hace algunos años hemos visto cómo las certezas con las que crecimos se han ido desmoronando. Empecemos por la geopolítica: que México tenga 29 estados, dos territorios y un distrito federal no solo ha dejado de ser una certeza. Es una mentira.

—Ahora le pondrían cero donde antes había un diez.

—Por lo demás, los ciudadanos tenemos desconfianza de la policía, que se lo ha ganado con creces. En cuanto a los militares, desde que general Gutiérrez Rebollo se involucró en negocios ilícitos, hace alrededor de una década, el ejército dejó de ser esa figura monolítica para la cual la patria está por encima de las pasiones e intereses personales. Y respecto de los conductores de transportes públicos sobran los ejemplos de sus involucramientos en negocios chuecos. Bueno, ¿no había pilotos muy trajeados y muy serios y responsables en sus aviones comerciales que en sus equipajes traficaban drogas al Viejo Continente? Dejaron de ser confiables.

—Asistimos, pues, al desmoronamiento de las certezas del pasado —añadió—. El caso del Sistema Solar es paradigmático. ¿Cuándo iba uno a pensar que al pobre Plutón lo degradarían a planetoide o planeta enano? Así que, como en la canción infantil, de los nueve que tenía ya nomás me quedan ocho.

—Los libros de texto ahora dirán que son ocho.

—Y así, caso tras caso. Uno reciente y que nos lleva al colmo: desaparecieron la ll y la ch. Así nomás, de un plumazo. Cómo se les ocurre desaparecer la ch, una letra con un sonido tan bonito, que se encuentra por montones en el hablar del mexicano, lo mismo entre las palabras convertidas del español a nuestros modismos que en varias lenguas regionales, como la maya. La ch es vida, es impacto, es chispa, fuerza y alegría. El grupo Café Tacuba tiene una canción que es un himno a la ch, y Chespirito le rindió un homenaje a esa letra con los nombres de todos sus personajes… para que ahora la eliminen así como así.

—¿Y la elle?

—Esa no tiene gracia. A la ch, por su lado, le pasó lo que a Plutón. Sigue estando presente, pero a nivel degradado.

—Otro caso de certeza derrumbada, el más reciente, por supuesto, es que el Reino Unido ya no tiene soberana, esa figura con la que crecimos todos —continuó—. Isabel II era el arquetipo de la reina. Al abrir el diccionario en esa palabra, algunas ediciones incluyen su foto.

—Y ahora el Reino Unido tiene rey.

—Incluso cambiaron su himno y moneda.

—Oiga, y en cuanto al presidente —externó Ángel Trinidad—, ¿ha cambiado aquella certeza infantil que tenía?

—Es un caso interesante. Con Enrique Peña Nieto me sucedió algo de llamar la atención. Fue el primer presidente más joven y más… y menos inteligente que yo.

—¿Y el actual?

—Es un hombre viejo.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia