Edgardo Arredondo Gómez: Estragos de la rumorología en un país polarizado

No hemos perdido la fe, pero la hemos transferido de Dios a la profesión médica —George Bernard Shaw

“¡Dios te da los hijos y Dios te los quita!” La frase dura disfrazada de anatema fue recibida por mi madre como una cruel estocada, en conocida clínica, en medio del dolor por la pérdida de mi hermano; tal vez, no hubiera sido tan impactante, si no fuera porque provenía de una monja.

No sé qué tanto influyó en mí, en el largo duelo por la pérdida de mi hermano cuando era un niño, el haber crecido con ciertas reservas ante la religión, por ejemplo, del por qué había monjas en los hospitales. Algo que poco a poco se fue diluyendo cuando entré a estudiar Medicina y, que se esfumó por arte de magia cuando tuve la oportunidad de conocer a las hermanas vicentinas en plena acción en el Hospital O’Horán, comandadas por la inolvidable Sor Beatriz Laviada.

Trato afable, sonrisa a flor de labios, estricta cuando se requería (aunque… ¡vaya que si le daba trabajo!), “Sor Pulguita”, como le decían, estaba con sus colegas siempre dispuesta a ayudarnos, y con un amor tan inconmensurable para dar ánimos y consolar a los enfermos.

Para el anecdotario quedaría el día que asistía a un médico interno mientras curaban a un enfermo, al momento de destapar la herida, a la pregunta de la hermana: “¿supura doctor?”, la respuesta seca y en automático del joven galeno: “¡supura madre!”

Pasaron los años; recuerdo cuando convertimos la sala de curaciones de la Cruz Roja del Centro en un quirófano. El administrador, en un acto bien intencionado, había colocado dentro de la sala un enorme cuadro de la Virgen de Guadalupe, justo en la pared que quedaba de frente a la mesa. Lo retiramos de inmediato, por el simple hecho de que no debe haber objetos adentro que pudieran guardar polvo.

El autor de la idea, agraviado, después de etiquetarnos como herejes, señaló que era una manera de confortar a la gente mientras se le curaba. Mi jefe, el Dr. Javier Pasos Novelo, replicó: “si se trata de tranquilizar, ¿qué te parece si mejor hacemos una réplica de la Capilla Sixtina?, así cuando estén acostaditos ven angelitos en el techo”. Hay reglas de antisepsia básicas en los quirófanos.

Ni qué decir del impacto en mi vida al conocer a la Hna. Eunice Yam Och, de las Misioneras Hijas de la Madre Santísima de la Luz, misionera en Angola.

Siempre digo, con el orgullo de la amistad y el cariño que le profeso: “¿Quieren conocer la mirada de Dios?, ¡solo tienen que ver los ojos de la hermana Eunice!”

Caminan juntas

Lo cierto del caso es que la religión y la Medicina han caminado agarraditas de las manos en la historia de la humanidad. En el IMSS, donde trabajé casi 30 años, nos habituamos a que cuando al paciente le iba bien, los familiares dijeran: “¡Se salvó…, Gracias a Dios!” y, cuando era lo contrario soltaran un: “¡Desgraciados médicos del Seguro Social!” Pero no somos susceptibles.

Dicen que las paredes de los hospitales escuchan más rezos que las mismas iglesias. Y no lo dudo, porque a decir del que escribe, católico medio chafa, uno se acuerda de Dios cuando las cosas se ponen feas. Para ilustrarlo, me defino como el creyente más escéptico del Divino Niño; una pacientita me regaló una réplica bendecida, la cual tuve muchos años en mi consultorio y, sin embargo, debo admitir que al menos en tres ocasiones, “me hizo el paro” en situaciones más que complicadas; de tal manera, que los rezos, las peticiones y el “¡Diosito ya no lo vuelvo a hacer!” van y vienen de los enfermos y tambien del personal de un hospital.

El Divino Niño

En el segundo piso de la T1 del IMSS, aquí en Mérida, durante muchos años en un rincón y a la salida de los elevadores estaba, casualmente colocada, una enorme imagen del Divino Niño, donde podían observarse algunas estampas, flores y cartitas que los creyentes dejaban para pedir por sus enfermos.

Cuando la aglomeración de objetos era evidente, había una persona que depuraba el sitio. Al menos en el IMSS, en los dos hospitales de la ciudad: Hospital Juárez y T-1, era común que los fines de semana, a falta de una capillita, en algún extremo de los pabellones se oficiara una misa a la que acudían los pacientes que podían ser desplazados con sus familiares y, desde luego, cama por cama el sacerdote solía pasar para dar la comunión y otorgar palabras de aliento y bendiciones a los pacientes.

Ni qué decir de la presencia de los curas a la ahora llamada “unción de los enfermos”. Nunca, pero nunca, en los años que tengo como médico observé algún tipo de censura de las autoridades, pero no solo eso, había una auténtica postura ecuménica.

Otras religiones

Lo anterior no era exclusividad de los católicos. Por ejemplo, uno podía deducir que teníamos a un paciente que era Testigo de Jehová, con solo ver por todos lados ejemplares de “Atalaya” y “¡Despertad!, y saber incluso en que cama, cuando eran…, y hay que decirlo, los más visitados por sus hermanos de religión.

En resumen, las distintas maneras de expresión de culto, sea cual sea, es permitido mientras se apegue a las disposiciones en este aspecto de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Hace unos días se difundió la noticia del desmantelamiento de una capilla o espacio de oración, que se encontraba en el Hospital de Especialidades Médicas “Javier Buenfil Osorio” de Campeche, “por disposición de las autoridades”.

Sin embargo, al no detallarse el motivo, la rumorología activa en redes sociales lanzó una serie de conjeturas que hablaban desde un retiro voluntario, sobre todo por parte de una asociación civil ligada al funcionamiento del recinto, la orden de las autoridades hospitalarias o un gesto servil de la gobernadora para quedar bien con el presidente.

A la confusión poco aportó José Francisco González, obispo de Campeche, que después de celebrar una última misa, abandonó el lugar en medio de un hermetismo, que hasta el momento persiste por parte de las autoridades eclesiásticas.

Como era de esperarse, fiel al sentir y actuar del gremio médico, en un comunicado la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) fue enfática al declarar: “…que ni la Secretaría de Salud, ni directivos de dicha unidad solicitaron que se remueva o retire imagen religiosa o modificara condición alguna que afecte el espacio de oración y meditación del lugar”.

Entonces, corrió la versión que fueron indicaciones de la gobernadora Layda Sansores, que tampoco ha fijado postura alguna, lo cual ha servido para editar incluso videos en donde se mezclan imágenes de lo sucedido con los recientes ataques del gobierno del dictador Daniel Ortega a la Iglesia en Nicaragua y, lanzando gritos de advertencia que ya se inició el ataque a la Iglesia Católica mexicana, porque hay un abierto enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador.

De todas las posibles teorías, me atrevo a decir que ésta, no solo es la menos probable, sino la califico de un auténtico disparate.

Si bien es cierto que el presidente, más juarista que el propio Juárez, ha tenido algunos desencuentros con la Iglesia Católica, sobre todo a partir del lamentable asesinato de dos padres jesuitas (aún no resuelto) y de que, sabemos que él no es católico, sino cristiano, hay que decirlo y ser enfático: el primer mandatario en este aspecto ha mostrado respeto, tolerancia y no ha sido injerencista en temas de la Iglesia, y más a sabiendas que México es en su mayoría católico.

Pero esto es lo que ocurre en una sociedad polarizada, en un país en donde un día sí, y el otro también, el disentir se convierte en agraviar, el debatir en confrontar y la prudencia en cobardía.

En estados como el vecino de Campeche, donde menos de 4 de cada 10 ciudadanos eligieron a la actual mandataria, se debe apostar en buscar la unidad y la reconciliación. Vendría bien aclarar que ocurrió. Por lo que a mí respecta, como médico, no me cabe la menor duda, que aún en una nación como la nuestra con tantos problemas, la simbiosis Medicina-Religión se mantendrá intacta.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor