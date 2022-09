Othón Baños Ramírez: La paradoja mexicana

El México de los últimos tiempos, incluso el de hoy, está marcado por un divorcio entre la clase política y la sociedad civil.

Los gobiernos del siglo XXI, panistas de Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012) y priistas de Zedillo (1994-2000) y Peña Nieto (2012-2018), se distinguen por su incapacidad para resolver los grandes problemas nacionales.

La diferencia entre lo que ocurría en el pasado y lo que ocurre hoy con el gobierno de AMLO es que aquellos mantuvieron un discurso lejos de los sentimientos del pueblo; de resto, todo es cuestión de forma y no de contenido. AMLO ha cambiado la forma de hacer política, pero el resultado es igual o peor que los gobiernos que lo precedieron.

Esta diferencia de forma es lo que hace la diferencia. Su cercanía con el segmento de la sociedad que él llama pueblo hace una diferencia sustantiva que se refleja en las mediciones de popularidad.

Fox en sus primeros años de gobierno tenía tanta popularidad como AMLO, que fue perdiendo con el paso del tiempo conforme arreciaban los problemas del país. López Obrador, en cambio, trabaja para ganarse y mantener una buena imagen con el pueblo, con su “pueblo bueno”, que son más del 60% de la población del país viviendo en condiciones pobreza.

El discurso de corte populista y la ayuda que dispensa su gobierno a esa población son los pilares de su popularidad, no los resultados (cambios estructurales que se reflejen en las condiciones sociales cotidianas).

A la población carenciada AMLO la llena de esperanzas todos los días. A ellos les llega el mensaje de “primero los pobres” y, desde luego, registran alguna diferencia en sus bolsillos a partir de las ayudas que reparte el gobierno por diferentes vías.

Mientras tanto, el país se hunde. La inseguridad, la inflación y el desempleo, por ejemplo, son vistos como males heredados del pasado contra los cuales lucha su gobierno en favor de ellos. AMLO culpa a la clase media y alta (los fifís), junto con los partidos políticos de oposición, de conservadores, de saboteadores y de ser los enemigos del pueblo. Los resultados mediocres de sus políticas de desarrollo se deben a terceros.

Groso modo, esas son las razones por las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es mejor calificado por lo que dice y no por lo que hace por la nación.

Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas para el Presidente. Hay mucha gente desengañada que no está contenta con lo que hace el gobierno de la 4T. Según Oraculus, que es una página de internet que recoge el resultado de diferentes encuestas (https://oraculus.mx/aprobacion-presidencial/), la aprobación presidencial anda hoy día entre el 65 y 60%.

Según esa fuente, AMLO inició su gobierno con un nivel de aprobación de 75% y con un nivel de rechazo de 17%, mientras que las encuestas muestran que la aprobación bajó a 61%, que es alta de todos modos, y el nivel de rechazo subió al doble, a 34%.

Este último dato es muy significativo. La gente educada y clase mediera que inicialmente simpatizó con AMLO se ha desengañado. Muy probablemente no volverán a votar por la gente de Morena.

Y es que el país no marcha bien. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía mexicana creció apenas el 0.9%, ni siquiera llegó al 1%, durante el primer semestre del presente año. De hecho, el crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) en los dos años pasados fue menor de 2% y para el presente año todos los expertos consideran que el crecimiento será no mayor de 1.5%. Este bajo crecimiento del PIB arroja un saldo que eleva los grandes problemas nacionales.

En el primer semestre del año 2022 la tasa de desocupación, siempre de acuerdo con el Inegi, (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enoent/enoe_ie2022_05.pdf), fue de 3.5%, (dos millones de personas) pero las tasas de empleo informal son muy altas en varios estados, como por ejemplo, Oaxaca con 81.3%; Guerrero con 78.1%; y Chiapas con 73.8%. Las tasas más bajas se registraron en Coahuila de Zaragoza (34%), Chihuahua (35.1%), Nuevo León (36.7%), Baja California (37.9%) y Baja California Sur (38.5%).

En promedio la mitad de la población económicamente activa no tiene un empleo fijo y menos aún prestaciones sociales.

La inflación oficial, que no la real (véase Diario de Yucatán, p.7, sección Local, 7 de septiembre de 2022), a tasa anualizada es de 8.5%, la más alta en 20 años. Pero la inflación no pega por igual. Golpea más duro a los segmentos de la población más bajos ingresos. Además, la inflación no es un tema que se resolverá de un día para otro. Desafortunadamente, todo hace indicar que las tasas de inflación seguirán hacia el alza, deteriorando más la economía de más de la mitad de la población mexicana que vive con ingresos del salario mínimo.

“La disparidad en la inflación presentada en el consumo promedio de los hogares se ha profundizado en los últimos meses, y contrasta con la observada en 2019: en agosto de ese año, los 3 tipos de hogares registraban tasas de inflación similares (2.83%, 2.88% y 3.18% para hogares de bajos, medios y altos recursos, respectivamente); la inflación percibida en la canasta de consumo de los hogares de altos ingresos era mayor a la observada en los de bajos ingresos”. (https://imco.org.mx/inflacion-julio-de-2022/).

La violencia criminal es otro fenómeno que flagela al país entero. En el transcurso del primer semestre de 2022 se han reportado 18 mil 93 homicidios, es decir un promedio de 85 diarios.

El presidente de México desmanteló la policía federal y creó la Guardia Nacional para enfrentarse a una violencia galopante. Tres años después, las organizaciones criminales han ampliado su alcance. (https://www.nytimes.com/es/2022/08/31/espanol/mexico-violencia-amlo.html).

Y, como si fuera poco, la violencia generalizada en México, más allá de la espiral de terror y muerte que está generando entre la sociedad, ahora ha entrado en una nueva etapa: este fenómeno cada vez más contamina el sistema político del país. La política de “Abrazos, no balazos” ha fracasado rotundamente y los carteles de las drogas se vuelven omnipresentes.

En suma: Un presidente popular contra viento y marea no significa que los mexicanos estamos disfrutando una prosperidad derivada de su gobierno, que de verdad hay transformación en nuestro entorno socioeconómico. Para nada. No significa que el Presidente AMLO está resolviendo los grandes problemas nacionales como las desigualdades sociales, la pobreza y la violencia criminal, entre otros.— Mérida, Yucatán.

bramirez@correo.uady.mx

Doctor en Sociología, investigador de la Uady