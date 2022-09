Jesús Retana Vivanco: CDMX

CDMX. Letras que nos pueden decir mucho, pero al mismo tiempo confluyen en un vacío que representa las penurias, alegrías y frustraciones para unos, para otros son el reflejo de poder y ambición o simplemente se dejarán llevar por la asfixia de una ciudad que se convierte en un dragón para devorar a quien desmaya en el esfuerzo y sucumbe ante el vicio y la violencia que penetra en esa terrible desigualdad a la que nos han orillado los gobernantes.

CDMX nos quiere hablar, nos quiere decir que sus limites trasgreden las ilusiones de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos.

Algo pasó sin que nos diéramos cuenta, la vida cambió de repente y ahora estamos sufriendo las ambiciones que engendra el poder de un gobierno que mal gasta los recursos, que ofende a las opiniones sensatas e ignora a quienes con su esfuerzo forjaron el extraño vocablo CDMX cuyo significado bien podría ser: Cada Día México es una X, o sea, una complicada ecuación que hay que despejar con el resultado correcto, pero la visión política de la sucesión trae muy entretenida a su representante quien dice comanda la ciudad y el examen no le importa mucho, así como pasó por alto a los 27 fallecidos en una línea del Metro mal hecha, también pasa a ciegas todos los graves problemas que aquejan a esta gran urbe.

Un aeropuerto para el olvido

Mi arribo a la ciudad después de permanecer por casi tres años en Mérida me recibe en un aeropuerto donde la gente pelea por obtener un taxi que lo lleve a su destino, un aeropuerto sucio, olvidado, con sanitarios que bien podrían medirse con los de la gasolinera de algún pueblo lejano. Gente que corre, pregunta, implora por sus maletas perdidas o robadas, caos y más caos. La contaminación rampante se deja sentir, aire que no alimenta mis pulmones provoca la inefable tos y el dolor de cabeza, los 2,250 metros de altura sobre el nivel del mar nos dan la cordial bienvenida.

Los contrastes del discurso oficial son evidentes. A mi regreso, me tocó presenciar el abordaje de un vuelo del aeropuerto de Mérida al Felipe Ángeles de Santa Lucia tristemente con 19 pasajeros a los que les ofrecían documentar dos maletas gratis.

Los habitantes de la ciudad siguen su ritmo cotidiano, aunque la pérdida de empleos campea por todas las empresas. Negocios pequeños ya no existen, restaurantes cerrados, y muchos otros recién abiertos. Doctores cuya práctica profesional se ha dado más al negocio que al juramento de Hipócrates cobrando $2,500 una consulta de veinte minutos. Parquímetros instalados donde no existían con bocas ansiosas de ser llenadas cada vez que vence el tiempo so pena de que inmovilicen el auto. Una visita cotidiana al supermercado casi congela una billetera por el alza indiscriminada de precios. Inflación muy bien disfrazada con mentiras mañaneras que ya nadie se traga. Edificios nuevos por todas partes de la ciudad muestran con orgullo los 10 ó 15 pisos que les fueron permitidos por los llamados cárteles inmobiliarios que reciben cuantiosas “gratificaciones” para otorgar los permisos de construcción.

El desayuno escolar

Escuché la plática de unas señoras que se quejaban de la cancelación de las escuelas públicas de tiempo completo que les daban una comida caliente a los niños, ahora tienen que dejar el trabajo para recoger a sus hijos y hacerles de comer, evidencia del deterioro económico que ha ido pauperizando a las familias de escasos recursos. Los mentados desayunos escolares que otorga el DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) son una verdadera vergüenza y una ofensa a la nutrición de los escolares, si bien el costo es de cincuenta centavos diarios obligatorios durante todo el curso, hay que ver lo que traen: 250 mililitros de leche descremada, si hay fruta de temporada incluyen un durazno o una manzana pequeña, si no hay, pues rellenan con una galletita, una barra de cereal y listo. Con eso enfrentan el día nuestros educandos, por eso, mejor los mandan con una torta de frijol y su termo con leche o agua de fruta según concluyó una de las señoras.

En mi niñez el desayuno escolar también lo cobraban o lo daban gratis a los niños que no tenían recursos, costaba veinte centavos, pero traía un cuartito de leche entera, un huevo cocido, un plátano, una galleta y la bolsita de cereal.

Del sistema educativo mejor ni hablamos, ya sabemos que la consigna es que todos los alumnos de primaria tienen el pase asegurado, ya sea que aprendan o no, les importa poco forjar estudiantes preparados con tal de evitar la saturación de aulas y zafarse del problema que representa invertir tiempo en la educación pública.

El tan improvisado sistema, es producto de una invención con el sello de la 4 T. La flamante secretaria del ramo en entrevista televisiva dijo que “no podía contestar” cuando le preguntaron: ¿cómo un niño aprendería matemáticas con el nuevo modelo educativo?

Más honestidad y menos experiencia

Seguiremos con el axioma de 90% honestidad y 10% experiencia; así tenemos que un director de Pemex es un agrónomo no titulado; la secretaria de Economía es maestra de inglés; la secretaria del Medio Ambiente es licenciada en Derecho; la secretaria de Educación es maestra de primaria, el presidente de la República tardó 14 años en recibirse de licenciado en Ciencias Políticas. Retrocedimos más de medio siglo con esta colosal y virtuosa idea que no vivimos ni en los peores gobiernos.

Mientras tengamos un régimen autócrata, la CDMX seguirá siendo el epicentro de toda la problemática nacional y como dice la canción de Guadalupe Trigo… “Mi ciudad es la cuna de un niño dormido”…yo diría: “Mi ciudad es la cuna de un pueblo dormido que no quiere despertar”.— Mérida, Yucatán, 12 de septiembre de 2022 Twitter: @ydesdelabarrera