Tunkul político: ''¿Lo de ''Alito'' fue un quiebre o una estrategia?''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, iniciando la semana de fiestas patrias. Los Tunkules Amigos nos hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes sobre algunos acontecimientos de la semana recién terminada, por lo que mejor sin mayores preámbulos, pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó muy contento por su satisfactoria recuperación del contagio del coronabicho, comentándonos que cumplió con todas las medidas sanitarias previstas, pero que a través de los medios digitales se mantuvo pendiente de los zipi-zapes armados, por lo que sus mensajes son variados y van desde la sorpresa hasta la vacilada.

Nos platica que como ya es costumbre, el Preciso mantuvo al paso acostumbrado el control de la agenda pública, pues la comentocracia, las charlas de café, los transmisores mediante radio bemba, pero sobre todo en las llamadas redes sociales, le siguen el paso al paso.

Que el tremendo pleito con el Poder Judicial, que el broncón armado por la militarización oficial de la guardia nacional, que de último momento quebraron a Alito, fueron algunos de los temas más comentados. Al respecto ese Tunkul nos dice en tono de sorna que él sigue sin entender que tantas personas se vayan con las fintas y como ejemplo pregunta si en serio lo de Alito fue un quiebre o una estrategia bien, pero re bien estructurada. ¡Qué tal!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el surtido es amplio, pues hay un poco de todo como en botica; silencios y secrecías, licitaciones impugnadas, designación de oradores, descalificaciones en privado, discusiones feas en Facebook ¡Chíspales!

El Tunkul Ciudadano no paró de mandar mensajes manifestando su disgusto por la falta de información sobre varios asuntos que fueron anunciados en su momento con bombos y platillos, pero que no se ha vuelto a decir nada sobre ellos. Empieza preguntando qué pasó con aquel faraónico estadio inteligente, sostenible, sustentable y sepa cuantas cosas más. ¿Puro cuento del ChiquiGóber? ¿Y la venta del terreno en el que se ubicaba la Escuela Normal, se hizo, no se hizo, cuándo, a quien, en cúanto y en qué se utilizará ese dinero?

Sigue con el tema de las rutas y estaciones de transporte público para el tren maya y la compra de los camioncitos eléctricos. ¿Ya estará listo el proyecto ejecutivo, se realizarán licitaciones públicas para las obras y la compra de los camiones? ¿Y para la asignación de concesiones a la empresa o empresas que vayan a dar ese servicio?

Por cierto, ese Tunkul nos comenta que al parecer, todas las concesiones de rutas de transporte público tanto para camiones como para combis –que supuestamente son 8,000 según los empleados de la unidad de transparencia de la dirección estatal de transporte- todas están ya vencidas, así que deberá llevarse al cabo un proceso para la ratificación o reasignación. ¿Será que nos vayan a informar algo sobre eso? O como de costumbre ese tipo de asuntos se están tratando estrictamente en lo oscurito ¿Masinó?

Hablando de licitaciones, el Tunkul Municipalista nos hizo llegar un mensaje en el que nos platica que presuntamente hay un tremendo borlote armado en el ayuntamiento meridano a causa de una licitación para la compra de varios miles de lentes, anteojos o espejuelos diría mi chichí.

Al parecer, la dizque licitación estuvo tan amañada y tramposa, supuestamente para favorecer a parientes de funcionarios municipales, que la queja que empresas participantes presentaron ante lo contencioso por la chafa que les hicieron para declararlas perdedoras, fue declarada válida, por lo que ahora empleados del ChiquiAlcalde andan buscando “acuerdos” con esas empresas, ofreciendo dividir a partes iguales la venta de los lentecitos. Todo desde luego en lo oscurito; pero como presumen los supuestos premios y galardones que recibe por transparencia el ChiquiReni. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

¡Ah! pero la grilla del ChiquiAlcalde va subiendo de tono. El Tunkul Panista se comunicó bien enfurruñado cuando se anunció que para la sesión solemne de cabildo el próximo 15 de septiembre, fue invitada nada más y nada menos que a quien hace 30 años los blanquiazules llamaban “la flor de mayo” por aquello del enfrentamiento con la “rosa azul”. Ese Tunkul termina su mensaje diciendo que solo falta que al terminar la sesión del cabildo, el ChiquiReni lleve a la oradora al parque de Mejorada para el festejo del aniversario de la fundación del PAN. Vamos a ver, dijo un ciego…

Ese mismo Tunkul comenta que el jaloneo interno se ha convertido en auténtico tiroteo, pues pese a los supuestos “acuerdos” entre los equipos de los dos palacios para la proyección de las candidaturas para el 2024, la bronca va creciendo y agarrando caminos que no se esperaban.

Pero como ese mensaje es larguito por los detalles y no tiene desperdicio alguno, por razones de espacio mejor lo dejamos para el siguiente intento de columna para así no tener que rasurar nada. ¿Sale?