Roger González Herrera: ¿Artistas y políticos?: lo que se necesita

El mes de agosto pasado los 106 alcaldes y alcaldesas de Yucatán cumplieron con rendir sus informes de resultados, correspondiente al primer año de trabajo.

Por obligación constitucional, los presidentes municipales deben ofrecer a la población un recuento de sus acciones en sesión pública de cabildo; las leyes correspondientes establecen que pueden realizar campañas publicitarias en las redes sociales, los medios electrónicos y en anuncios espectaculares para informar a la ciudadanía de sus logros.

Lo mismo ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien rindió su cuarto informe de gobierno contrastando sus supuestos logros con lo que realizaron sus antecesores y en un tono de confrontación, lo cual es parte de su estilo de gobierno.

También, observamos que algunos legisladores yucatecos entraron a la “moda” de los informes, colocando anuncios espectaculares por diversos rumbos de la ciudad de Mérida.

Cabe decir que las funciones de un diputado o senador son complejas y poco comprendidas por el grueso de la población. La tarea fundamental que tienen que realizar es legislar, es decir, elaborar o establecer leyes para gobernar el país y nuestro Estado. Su segunda tarea más importante es aprobar el presupuesto de los gobiernos Federal y Estatal, en su caso, y vigilar su aplicación.

Como puede colegirse, estas tareas no son percibidas como importantes por el ciudadano común y corriente, aunque realmente son elementales para el correcto funcionamiento de los gobiernos y para la sana convivencia ciudadana en un contexto de respeto a los derechos individuales.

Sin embargo, el ciudadano aplaude más la construcción de su calle, el mantenimiento de las luminarias de su colonia, la remodelación del parque de su pueblo, el buen suministro del agua potable y la oportuna recolección de basura.

Todas estas tareas corresponden a los alcaldes, quienes son las autoridades más cercanas a los ciudadanos.

Para aproximar a los diputados y senadores al pueblo y para que sus tareas no sean tan impalpables, en los últimos años, se han autoasignado partidas presupuestales especiales para establecer en colonias y ciudades, de sus respectivas demarcaciones distritales, “casas de enlace” o de “atención ciudadana”, en donde, se supone, reciben solicitudes y atienden peticiones de sus representados.

Así, los legisladores, realizan tareas de gestión que, regularmente, tienen que ver con cuestiones médicas, escolares y de apoyos económicos.

Es loable que los legisladores sean gestores de la población, pero no hay que olvidar que su tarea fundamental es hacer leyes, aprobar y modificar los presupuestos gubernamentales y vigilar su correcta aplicación.

Sin embargo, también observamos que algunos diputados y senadores han perdido el rumbo y se comportan más como estrellas del espectáculo que como legisladores, pues sus redes sociales están llenas de fotos con poses sobre actuadas (“tómame una foto como que no me doy cuenta”), anuncios espectaculares con frases motivacionales y ocupan su tiempo en acompañar al gobernador o a los alcaldes en inauguraciones y eventos oficiales, como simple comparsa y para ser captados por los reflectores de los medios de comunicación.

Están en campaña permanente para brincar como chapulines al siguiente puesto público.

¿A qué hora trabajan? ¿Por qué no supervisan por su cuenta y sin la parafernalia acostumbrada las obras públicas inauguradas y por qué no revisan que estén hechas con los materiales adecuados y que los precios sean acordes con el mercado y beneficien realmente a los ciudadanos y no sean ocurrencias de los alcaldes para desviar recursos?

¿Por qué en sus anuncios espectaculares no informan a cuántas sesiones acudieron y a cuantas faltaron, cuantas intervenciones tuvieron en tribuna, cuáles iniciativas de ley propusieron y cuáles se aprobaron?

¿Por qué no informan del sentido de su voto en cuestiones delicadas para el país y por qué no vigilan a los gobiernos e informan a la ciudadanía cómo se están aplicando los recursos públicos?

¿Por qué no se acercan a los sindicatos, a las universidades y a las agrupaciones civiles para consultarles sobre las iniciativas de ley que pueden favorecerles?

El país no necesita legisladores con vocación de artistas o con actitudes de vedetismo, necesitamos diputados y senadores que realmente trabajen y se ocupen de las preocupaciones elementales de las familias yucatecas: alimentación, atención médica de calidad, trabajo, educación y seguridad.

Lo dejo de tarea.— Mérida, Yucatán.

rogergonzalezh@hotmail.com

Profesor