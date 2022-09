Mario Maldonado Espinosa: Pilares de la labor del Poder Legislativo

En el trabajo legislativo los diputados no necesariamente tienen que conocer o especializarse en todas las ramas y disciplinas; desde luego el papel de representación popular los debe hacer sensibles a todas las necesidades de sus representados.

Sin embargo, no es pecado, ni sacrilegio no saber todo, y es allí donde surge la figura de un pilar importante para el trabajo que realizan todos los días, me refiero precisamente a los asesores, en este caso a los asesores legislativos.

Tener un buen asesor siempre será una garantía de un buen trabajo como diputados. Por el contrario, tener un mal asesor, le traerá desastrosas consecuencias. Dime con quien te rodeas y te diré quién eres, en otras palabras dime con quien te asesores y te dirá hasta donde podrás llegar. Luego entonces, el trabajo que desarrollan es por demás importante.

De entrada estas personas de ninguna manera deben ser consideradas las que llevan café o el agua a los diputados, no el quien las abre una puerta, le pone una silla y ve que la oficina esté en orden. No. Los asesores juegan un papel importante, antes, durante y al final del cargo que tenga un diputado.

Ni el amigo, ni el compadre, ni por cuestión de compromisos políticos deben de ser los parámetros para tener a un asesor cerca del trabajo legislativo.

Preparación

Su trabajo es especializado y debe contar con la capacidad de prepararse todos los días, de actualizarse y capacitarse debidamente, contar con todo lo necesario para poder dar los diputados todas las herramientas necesarias para ir proponiendo cambios a las leyes del Estado.

Los asesores son los primeros en estar enterados del contexto legal y acontecimientos en el país, en el estado y en especial en los distritos que representan cada uno de los diputados.

Si bien un diputado tiene doble responsabilidad entre lo político y lo legal, es decir, que los cambios que proponga siempre se va ver en el dilema de la política y lo legal, en este último debe prevalecer más. Y es allí donde interviene el asesor para decirle o advertir a los diputados de alguna laguna, contradicción o algún viso de inconstitucionalidad cuando se pretenda reformar o crear una norma.

La profesionalización y la capacitación constante son dos elementos sumamente importantes si se quiere tener buenos resultados, sino solo estarán y figurarán en la nómina y pasarán en la historia legislativa con pena y sin gloria.

Uno solo puede dar lo que tiene, si no conoce, no sabe, ni se prepara será de muy poca utilidad en el proceso legislativo.

Durante el tiempo que he estado en el Poder Legislativo he visto asesores que no conociendo absolutamente nada, hoy han crecido en capacidad y conocimiento porque entendieron bien que deben prepararse y han alcanzado y logrado importantes avances en materia de legislación. Aunque también he conocido otros que no les gusta leer, mucho menos arrastra el lápiz, sino que se conformar con esperar cada vez que tienen que firmar el talón de pago.

Conocimientos generales, habilidades para hacer investigación de leyes, discursos o posicionamientos, habilidades administrativas, de cabildeo, en comunicación, imagen, redes sociales, economía, género, administración pública y en particular saber sobre los temas en que se disgregan las comisiones de un Congreso son los perfiles, conocimientos y destrezas con que debe contar quienes estarán más cercanos a un diputado. Tiene que saber del contenido técnico de una ley, pero saber tener la capacidad de entender las consecuencias políticas que podría tener una reforma o creación legal.

El papel de un buen asesor es crucial y definitivo para un diputado. Debe tomarse bien en cuenta.—Mérida, Yucatán

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa